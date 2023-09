Leah (26) er nyutdannet lege, men fikk ikke turnusplass – nå har hun håp

– Det gir meg litt mer håp på at det kan gå min vei, sier Leah Khan Barstad.

26-åringen ble ferdigutdannet på University of Pecs i Ungarn i juni.

Da hun ble ferdig – ønsket hun å søke på turnusstilling (LIS1), slik at hun kunne spesialisere seg.

LIS1-ordningen Ekspander/minimer faktaboks LIS står for «lege i spesialisering» og LIS1 er første del i spesialistløpet for personer med medisinsk embetseksamen.

LIS1 tilsvarer det som tidligere ble kalt turnustjeneste.

LIS1-stillingene er normert til 1,5 år. Et år i tjeneste på sykehus og et halvt år i kommunehelsetjenestene.

LIS1-stilingene blir lyst ut i stillingsportalen til Helsedirektoratet av helseforetakene i samarbeid med kommunene. Det er to søknadsrunder hvert år, på våren og høsten.

Uten LIS1 kan en bli ansatt i vikariat, men man kommer seg ikke videre i spesialistløpet uten LIS1. Kjelde: Helsedirektoratet og Store medisinske leksikon

Hun fikk ikke plass. Og det er hun ikke alene om.

Høsten 2022 var det flere hundre søkere som ikke fikk plass, ifølge tall fra Helsedirektoratet.

Barstad jobber som legevikar på sykehus og har en deltidsstilling på en klinikk i Oslo, men er forsinket i spesialistforløpet.

IKKE SPESIALISERT: Leah Khan Barstad får ikke spesialisert seg siden hun ikke fikk plass. Foto: Privat

– Det jeg gjør som vikar teller ikke noe mot spesialisering, som gjør at jeg bare går og venter på å få startet videreutdanning som potensielt tar meg til den spesialiseringen jeg ønsker meg.

Selv om hun har vært godt nok kvalifisert, har det vært frustrerende at det ikke er nok plasser.

– Man kan ikke unngå å føle at det er litt personlig å ikke bli valgt, selv om man har jobbet hardt og alle er like kvalifiserte, har systemet gjort det helt umulig å velge kandidater.

Tall fra Helsedirektoratet viser at det er konkurranse for å få en stilling:

Reagerte på medisinutdanning

I fjor kuttet regjeringen 31 turnusstillinger i statsbudsjettet for 2023, og det har vært bråk.

Mandag meldte forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch, at det blir en ny medisinutdanning på NTNU i Gjøvik.

Utdanningen er en del av Senterpartiets politikk for å få flere leger ut i distriktene.

Leder i Norsk medisinstudentforening, Erlend Sæther, sa mandag til NRK at det hjalp lite med flere studieplasser, dersom det ikke fulgte med flere turnusstillinger.

REAGERTE: Leder i Norsk medisinstudentforening, Erlend Sæther, sa mandag at det hjalp lite med flere studieplasser uten LIS1-stillinger. Foto: Ole Wanvik Haugen

Vil gi flere stillinger

Men nå opplyser regjeringen at de ønsker å gi 33,3 millioner til 66 flere turnusstillinger.

– Dette er friske midler i statsbudsjettet, og en viktig prioritering for regjeringen. Det er langt flere søkere på LIS1 enn det er stillinger. Nå skal vi også utdanne flere leger. LIS1 er blitt en flaskehals, som vi nå gjør noe med, slik vi har lovet, sier helse- og omsorgsminister, Ingvild Kjerkol (Ap) i en e-post til NRK.

VIKTIG: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol sier det er en viktig prioritering for regjeringen å gi penger til flere LIS1-stillinger. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Erlend Sæther sier det er riktig måte for å få flere leger inn i fastlegeordningen og andre type legespesialister.

– Det er denne medisinen vi har spurt om i mange år nå og det er gledelig at regjeringen tar tak og øker antall LIS1-stillinger.

Kuttet 31 stillinger i fjor

Kjerkol opplyser at det blir 66 nye stillinger fra høsten 2024. Det er ikke enda klart hvor disse stillingene havner.

Tone Wilhelmsen Trøen, stortingsrepresentant i Høyre, sier det er en ekstrem uforutsigbarhet i regjeringens helsepolitikk.

UFORUTSIGBART: Tone Wilhelmsen Trøen, stortingsrepresentant i Høyre, mener det er riktig av regjeringen å gi penger til LIS1-stillinger, men at helsepolitikken er uforutsigbar. Foto: Martin Fønnebø / NRK

– I fjor kuttet regjeringen 31 allerede planlagte LIS1-stillinger. Sykehus måtte ringe til leger de allerede hadde ansatt og si at de ikke lenger hadde en jobb. For ikke å snakke om at sykehus måtte planlegge turnusene på nytt. Dette er strengt tatt en styrking på 35 stillinger, ikke 66 slik regjeringen fremstiller det, sier Trøen.

– Hvorfor kuttet dere stillinger først og velger å øke nå, Kjerkol?

– For ett år siden var situasjonen i Norge og Europa annerledes med krigsutbrudd og behov for innstramninger som følge av prisvekst og inflasjon. Derfor prioriterte vi da tiltak som gav umiddelbar effekt på rekrutteringen til fastlegeordningen, sier Kjerkol.

Over 216.000 nordmenn står uten fastlege, ifølge tall fra Helsedirektoratet.

En slik LIS1-stilling er nødvendig å ha for å bli fastlege.

MANGE UTEN: Over 216.000 personer er uten fastlege i dag. Foto: Colutbox.com

Totalt foreslår regjeringen å bruke 53,3 millioner kroner. For i tillegg ønsker regjeringen å kutte kostnader til medisinstudenter i utlandet som vil jobbe i Norge.

1. mars økte gebyrkostnadene for å søke om autorisasjon.

– Vi har lyttet til bekymringer om at gebyrene er høye og ønsker derfor å redusere disse, sier Kjerkol.

Regjeringen vil bruke 20 millioner på å kutte kostnadene.

Høres ut som en vei mot en løsning

– Det høres ut som en vei mot en løsning på problemet, sier Barstad.

Hun sier det spørs hvor stillingene opprettes og fordeles, men det er uansett positivt at det er større muligheter med flere steder å søke.

– Om de fortsetter å øke studieplasser framover og ikke fortsetter å øke LIS1-plasser, vil problemet fortsette. Men hvis de fortsetter å øke LIS1-plasser sånn som det er foreslått nå, så ser jeg på det som bare positivt å øke antall studieplasser.