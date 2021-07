Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum vil finansiere egne valgløfter ved å skalere ned det nye regjeringskvartalet og kutte kostnadene med mange milliarder kroner.

Men Vedums regnestykke er fullstendig useriøst, mener kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H).

– Spørsmålet er ikke hvor mye penger han kan hente fra Oslo til distriktene, men hvor mye han må hente fra distriktene og sende til Oslo, sier statsråden til NRK.

– Det eneste som er sikkert med Sps plan for nytt regjeringskvartal, er at det blir vesentlig dyrere enn dagens plan, mener Astrup.

Sendte brev

Som NRK kunne fortelle i går, har Vedum sendt et brev om saken til statsminister Erna Solberg (H).

Der ber Sps statsministerkandidat om at det ikke inngås nye kostnadsdrivende avtaler for regjeringskvartalet før valget.

KUTTE: Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum mener det må være mulig å redusere kostnaden ved det nye regjeringskvartalet med mange milliarder kroner. Foto: Lokman Ghorbani / NRK

Men Astrup ser en rekke svakheter ved Sps planer. Partiet vil at departementene skal være spredt rundt på ti ulike steder i Oslo sentrum, men ser helt bort fra at byggene må sikres på en helt annen måte hvis de skal brukes permanent, argumenterer han.

– Derfor innebærer Sps plan at staten må bruke rundt 20 milliarder kroner på å kjøpe opp eiendom og anslagsvis 15 milliarder kroner i rehabilitering av eksisterende bygg.

I tillegg må staten fortsette å betale store leiekostnader.

– Dette kan umulig være ny informasjon for Trygve Slagsvold Vedum. Da blir dette utspillet rett og slett populistisk vås, sier Astrup.

Vedum: Nesten pinlig

Vedum sier han er overrasket over at Høyre og Astrup avviser fullstendig at det er mulig å kutte i kostnadene til et prosjekt han nå mener nærmer seg en totalkostnad på 40 milliarder.

– Jeg mener at skattebetalernes penger skal behandles med større respekt, sier Sp-lederen til NRK.

– At Høyre velger å kalle vårt innspill om å kutte kostnader i statlige byggeprosjekt for «populistisk vås», er nesten litt pinlig. Enhver ansvarlig regjering bør snu alle steiner for å kutte kostnader i et prosjekt som er kommet ut av kontroll, mener Vedum.

Under sin valgturné i Nord-Norge denne uken koblet han kutt i regjeringskvartalet til Sps egne satsinger i nord.

– Du kan få gratis ferjer i 23 år på de nordlige ferjestrekningene med under 100.000 passasjerer årlig bare for kostnadssprekken på lufte- og kjøleanlegget i regjeringskvartalet, sier Vedum til NRK.

VALGKAMP: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har drevet valgkamp i Nord-Norge denne uken. Foto: Berit Roald / NTB

Nå må Solberg trekke i nødbremsen, krever han.

– Vi ber henne stoppe alle nye kontraktsinngåelser og kostnadsøkninger som kan skje før et nytt storting er på plass.

Ser på nedskalering

Det nye regjeringskvartalet har nå en antatt prislapp på mellom 26 og 36 milliarder kroner totalt. Ti år etter bombeangrepet er det foreløpig bare byggetrinn én som er påbegynt.

I et internt notat ser Senterpartiet for seg å kunne spare 6,5 milliarder på å skrote flere bygninger i byggetrinn to og tre. I tillegg hevder partiet det vil være mulig å spare dobbelt så mye i trinn én, som for lengst er godkjent i Stortinget.

Totalt mener Sp det skal være mulig å kutte kostnaden med 15 milliarder kroner.

– Det er ikke lenge siden Sp fremmet forslag i Stortinget om å bygge større og dyrere enn regjeringens forslag. De ville bygge med mest mulig tre og sette av større plass for hver ansatt, sier kommunalministeren.

Samtidig erkjenner Astrup at det kan være mulig å krympe prosjektet.

– Vi kommer til å gi en redegjørelse for mulig nedskalering i statsbudsjettet slik Stortinget har bedt oss om. Vi har allerede skalert ned prosjektet betydelig, men i lys av erfaringene med hjemmekontor er det godt mulig at byggetrinn to og tre kan skaleres ned.