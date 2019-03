Kvinnen på Giske-videoen med kraftig kritikk av VG – PFU vil ha saken

Kvinnen, som bare navngis som Sofie, retter svært kraftig kritikk mot VG og journalist Joakim Skarvøy i et intervju med TV 2 onsdag.

Hun hevder VG siterte henne i sin første sak om den seks sekunder lange videoen der hun på en bar i Oslo danser med Trond Giske mot hennes vilje.

Hun mener også hun er direkte feilsitert i saken – og det etter at hun gjentatte ganger skal ha bedt journalisten om å ta vekk sitatet fra saken.

VGs sjefredaktør, Gard Steiro, beklager at saken ble publisert, og sier at VG har gitt «et uriktig bilde av hendelsesforløpet». Han beklager også måten de behandlet en person som ikke vant til å omgås journalister.

– Dette gjør inntrykk. Jeg er oppriktig lei meg for opplevelsen hun har hatt med VG. Vi har beklaget overfor henne, sier Steiro til TV 2.

NRK har sendt en rekke spørsmål til Steiro på epost. Steiro svarer ikke direkte på disse spørsmålene, men skriver følgende i en generell kommentar til NRK:

– Saken er alvorlig, og jeg er oppriktig lei meg for det som har skjedd. Vi har beklaget at vi ga en feil fremstilling av hendelsesforløpet. Og det er riktig at kvinnen har fått en uforbeholden unnskyldning direkte fra VG. Vi har sviktet i vår kontakt med henne. VG er i gang med en full gjennomgang av saken. Det er fortsatt ubesvarte spørsmål. Vår beklagelse går til alle impliserte. Det gjelder kvinnen, Trond Giske og leserne våre.

NRK har forsøkt å komme i kontakt med kvinnen, men uten hell.

Skarvøy sier til TV 2 at Steiro svarer på hans vegne.

Her er dansevideoen som felte Giske Du trenger javascript for å se video.

Ville trekke sitat

Det omstridte og anonyme sitatet lød i VG slik: «Vi danset og hadde det hyggelig, så ble det litt mye, så jeg og venninnen min dro derfra».

Overfor TV 2 nekter kvinnen for at hun noen gang sa at «det ble litt mye» i den konteksten sitatet hennes ble gjengitt i VGs artikkel.

– Det jeg reagerer mest på, er at det ser ut som en veldig kritikkverdig håndtering av en kilde som er uvant med mediene. Hun forteller til TV 2 at hun har forsøkt å rette opp og komme med sin versjon av historien, uten å bli hørt, sier generalsekretær Elin Floberghagen i Presseforbundet til Aftenposten.

– Hørte ikke på meg

Sofie sier at hun også poengterte overfor VGs journalist at hun opplevde situasjonen som uproblematisk.

– Jeg opplevde at han ikke hørte på meg. Jeg var fortvilet, og jeg ga opp. Til slutt sa jeg «bare skriv hva du vil, for det hjelper uansett ikke hva jeg sier», forteller Sofie.

Hun dokumenterer sine påstander ved å vise fram tekstmeldinger hun har sendt VG-journalisten, blant annet en der hun skriver at hun føler saken blir blåst ut av proporsjoner og at hun ikke ønsker å gi noen kommentarer.

Trond Giske var i utgangspunktet innstilt til fylkesstyret og arbeidsutvalget i Trøndelag Ap, men valgkomiteen endret mening etter å ha fått en bekymringsmelding om selfie-videoen.