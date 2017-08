Jonas Gahr Støre har før høstens stortingsvalg lovet ikke å øke skattene med mer enn 15 milliarder kroner, dersom han blir statsminister. Han har også lovet at alle med inntekt under 600.000 kroner skal få «om lag lik eller uendret» inntektsskatt..

– Jeg kommer ikke til å lede en regjering som øker skattene og avgiftene utover dette nivået. Det er mitt løfte til velgerne, sa Ap-lederen første gang til VG 26. juli.

Også før kommunevalget i 2015 gav Arbeiderpartiet detaljerte løfter om skatt i Oslo, Bergen og Tromsø. I alle tre byene vant Ap, og tok makten fra Høyre.

En gjennomgang NRK har gjort to år senere viser at løfter ble brutt i alle de tre byene.

– Når man ser hva som skjer, så ser man at Arbeiderpartiets skatteløfter ikke stemmer rundt omkring. Det går igjen at de sier at bare noen skal rammes, men så rammes flere, sier statsminister Erna Solberg (H) til NRK.

Brøt løfter i Oslo

I hovedstaden handlet mye av valgkampen for to år siden om eiendomsskatt. Mannen som senere ble Aps byrådsleder, Raymond Johansen, var hele veien åpen om at eiendomsskatt ville bli innført om Ap vant valget, men gav samtidig løfter om hvem som ikke skulle bli rammet.

Til TV 2 25. august 2015 sa Johansen at «Cirka to av ti skal betale eiendomsskatt med vårt forslag». Med andre ord 20 prosent av boligeierne.

Noen dager senere, 31. august 2015, fulgte han i VG opp med dette sitatet:



«Jeg har gått og banket på her på østkanten i dag og opplever at mange folk i Obos-blokker lurer på hvor mye de må betale ekstra. Da har Høyre lykkes med å skremme folk. Jeg må forklare dem at ingen i Obos-leiligheter vil få eiendomsskatt. Det har Obos-ledelsen selv sagt».

To år senere, i 2017, betaler 25 prosent av boligene i Oslo eiendomsskatt.

Allerede det første året med eiendomsskatt, 2016, måtte beboere i minst 2500 Obos-leiligheter betale skatten, ifølge OBOS selv.

Stikk i strid med det Raymond Johansen sa i valgkampen.

BANKET PÅ DØRER: Byrådsleder Raymond Johansen i Oslo mener han ikke er å klandre for løftet om at ingen i Obos-leilighet skulle få eiendomsskatt.

Når NRK tar kontakt fraskriver byrådslederen seg ansvaret for sitatet:

– Dette sitatet må leses ordentlig. Her viser jeg til OBOS sine egne utregninger, og ikke noe Arbeiderpartiet regnet på. Når Obos-leiligheter i Oslo selges for over 10 millioner kroner, så tror jeg ikke det er overaskende for folk at et fåtall dyre leiligheter får tilskrevet eiendomsskatt, sier Johansen.

At 25 prosent, og ikke 20, må betale eiendomsskatt nå, forklarer han slik:

– Boligprisveksten i Oslo var historisk høy med over 20 prosent i 2016. Situasjonen ser derimot til å ha normalisert seg nå, med fallende boligpriser. Dette vil selvfølgelig reflekteres i hvor stor andel av boliger som tilskrives eiendomsskatt.

Krever inn 69 millioner mer i Bergen

Også i Bergen var Aps byrådslederkandidat Harald Schjelderup ute med konkrete garantier. Han gav de til og med skriftlig.

«Jeg garanterer at eiendomsskatten ikke vil øke om jeg blir byrådsleder i Bergen», skrev han på en lapp og satte signaturen sin under, dager før valget i 2015. Stuntet ble behørig dokumentert av BA.

Etter valget har Ap, i samarbeid med KrF og Venstre, økt takstene på næringseiendom med 10 prosent. De krever også inn 69 millioner kroner mer i året i eiendomsskatt i 2017 enn i 2015.

Overfor NRK nekter Schjelderup likevel for at skatten er økt:

UNDERTEGNET GARANTI: Byrådsleder Harald Schjelderup i Bergen mener han ikke kan angripes for den økte eiendomsskatten så lenge satsen er uendret. Foto: Even Norheim Johansen / NRK

– Nei, satsen for eiendomsskatten er den samme. Når inntektene fra momsen øker fordi prisene i samfunnet stiger, beskyldes ikke regjeringen for å øke momsen. At inntektene fra eiendomsskatten økte, skyldes økningen i boligprisene, sier han.

Men flere ganger i valgkampen benektet samme mann at eiendomsskatten skulle øke, også når man snakket om det såkalte provenyet, altså hvor mye kommunen totalt vil tjene på skatten.

«Det er totalinntektene til kommunen som er viktig her. Det skal ikke bli mer skatt for den enkelte», sa Schjelderup til BT 9. september 2015.

– Vårt klare budskap var at skattesatsen ikke skulle økes. Jeg skulle sikkert presisert at Skatteetatens verdigrunnlag ligger utenfor byrådets kontroll, slik regjeringen heller ikke kan kontrollere inntektene fra momsen selv om momssatsen ligger fast, sier Schjelderup nå.

Ap-byrådet har økt bunnfradraget med 100.000 kroner, men siden kommunens inntekter fra skatten likevel øker, kompenserer det ikke for økningen i boligverdiene, som igjen øker beløpet den enkelte betaler i skatt.

Seks-doblet varslet økning i Tromsø

Det groveste løftebruddet finner man likevel i Tromsø.

Før valget i 2015 sa Aps byrådslederkandidat Kristin Røymo at hun planla å øke eiendomsskatten med 0,4 promille.

«I sum utgjør det mellom 15 og 40 kroner måneden for hver enkelt huseier», ble hun sitert på i avisen Nordlys.

Altså en økning på mellom 180 og 480 kroner i året.

SEKSDOBLET: Tromsø-ordfører Kristin Røymo mener økning av formuesskatten langt utover det hun sa før valget var et nødvendig akuttiltak for å redde byens økonomi. Foto: Rune Nordgård Andreassen

Et par måneder senere, ved første budsjettbehandling, økte Ap i samarbeid med Rødt og SV, eiendomsskatten med i snitt 3007 kroner i året. Over seks ganger så mye som de sa før valgseieren var innkassert.

– Økningen skyldes økonomien. Utgiftene var for store, og inntektene for lave. Det krevde innsats av alle. Vi satte i gang et omfattende omstillingsprogram og kuttet også politikerlønningene med ti millioner kroner, sier Røymo, som nå er blitt ordfører, til NRK.

Støre: – Vi skal holde løftet

- STOL PÅ MEG: Støre startet årets valgkamp med en turné nedover Vestlandskysten. Her prøvesitter han en stol på Åkresanden på Karmøy i Rogaland. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Ap-leder Jonas Gahr Støre vil heller snakke om sitt eget valgløfte, enn om sine partifellers tidligere løfter i de tre storbyene Ap vant fra Høyre i 2015.

– Mitt ansvar nå er å være leder for et regjeringsprosjekt. Vi skal holde det løftet jeg har gitt: Inntil 15 milliarder, og ikke over det. Vanlige folk skal få lik eller lavere skatt. Slike løfter har vi holdt på nasjonalt plan så lenge jeg har vært med i politikken.

– Så har det vært litt annerledes i disse byene, men jeg anser at Oslo og Bergen har holdt løftene angående satsene, men boligmarkedet har gått opp og flere er blitt omfattet av eiendomsskatten. Tromsø er i en annen situasjon, for de overtok noe som nærmest var et konkursbo etter Høyre. De har etter valget vært åpne på at de måtte øke skattene noe, sier Støre.

– Hva vil du si til de som føler seg lurt av Ap i Oslo, Bergen eller Tromsø? Hvorfor skal de stole på ditt løfte?

– Men altså. Hvordan skal vi løse de store oppgavene fremover? Jeg vet det ikke er noen vinnersak og gå rundt og si at vi skal øke skattene, men det er ansvarlig og tydelig. Så setter vi en grense for hvor mye, og den skal vi holde.

– Har ingen troverdighet

Statsministeren smiler lurt på spørsmål om de lokale løftebruddene påvirker Jonas Gahr Støres troverdighet.

– Jeg tenker at folk kan gjøre seg opp sin egen mening. Folk ser selv praksisen rundt om i kommunene, og de husker hva som ble sagt før valget. Jeg tror folk selv klarer å gjøre seg opp en mening om dette uten at jeg trenger å gjøre meg til dommer over det, sier Erna Solberg.

Solbergs finansminister, Frp-leder Siv Jensen, er derimot ikke redd for å gjøre seg til dommer:

– Arbeiderpartiet har ingen troverdighet når det gjelder skatteløfter. Erfaringsmessig bryter de løftene sine i disfavør av skattebetalerne. Alle disse eksemplene fra Oslo, Bergen og Tromsø dokumenterer det. Mange flere enn de sa må betale, og mange flere må også betale mer enn de sa. Det er også dette velgerne risikerer på nasjonalt plan dersom Arbeiderpartiet kommer til makten igjen, sier Jensen til NRK.