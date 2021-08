Ap vil skrote helseordning: – Bekymret for pasientsikkerheten

Private helseaktører kan søke om godkjenning for å bli med i ordningen fritt behandlingsvalg. Det er statlige Helfo som står for godkjenningen. Pasienten får flere valgmuligheter, mens de offentlige sykehusene betaler.

Høyreregjeringen lanserte fritt behandlingsvalg med godkjente private aktører i 2015. Det kom i tillegg til ordningen «fritt sykehusvalg» som Arbeiderpartiet innførte i 2001. Pasienter med rett til behandling kan i dag velge mellom offentlige behandlingssteder, private med avtale og private som er godkjent av Helfo. Det er denne siste ordningen som skaper politisk debatt.

Etterlyser bedre kontroll

– Vi er bekymret for pasientsikkerheten etter hvert som vi har sett enkelteksempler på aktører som har mistet godkjenningen, og satt pasientene i en vanskelig situasjon, sier Ingvild Kjerkol (Ap).

Hun mener kontrollen med det faglige innholdet i behandlingen er bedre når private behandlere har avtaler med helseforetakene.

Kjerkol understreker samtidig at det er mange av helseaktørene innen fritt behandlingsvalg som driver faglig godt.

– Da har vi andre argumenter for hvorfor vi er mot denne ordningen, sier hun.

– Det er en veldig rar inngang på dette fra Arbeiderpartiet, all den tid Helfo er akkurat like statlig som helseforetakene. Det sier Høyres helsepolitiske talsperson Sveinung Stensland.

– Tilsynsmyndigheten – helsetilsynet og fylkeslegen er også statlig. Så tilsynsmyndigheten er akkurat de samme i fritt behandlingsvalg som for andre, legger han til.

Han er også kjent med at enkelte aktører er blitt fratatt godkjenningen.

– Kontrollmekanismene er sånn at de som ikke driver skikkelig, de blir stengt, sier Stensland.

– Det er en grunn til at vi har et helsetilsyn og fylkeslege som følger opp helsetjenestene i Norge. De avdekker feil som gjøres i både privat og offentlig sektor, sier han.

Et av Høyres valgløfter er at 100.000 pasienter skal få muligheten til å bruke fritt behandlingsvalg de neste fire årene.

– Vi mener fritt behandlingsvalg har vært en stor suksess, særlig innenfor rusbehandling. Vi vil gjerne at pasienter fra andre grupper får ta del i den suksessen, sier Stensland.

Het potet

Fritt behandlingsvalg er en het potet i valgkampen, og var tema senest da Høyre-leder Erna Solberg og Ap-leder Jonas Gahr Støre møttes til duell under NRKs partilederdebatt i Arendal. Målt i kroner og øre eller antall pasienter er imidlertid ikke ordningen en viktig del av helsevesenet.

I fjor ble i alt 17.919 pasienter behandlet av private som er godkjent av Helfo, de aller fleste innen somatikk. Det viser tall fra Helsedirektoratet. Til sammenlikning ble vel 1,9 millioner personer behandlet ved sykehusene.

De største pengene går imidlertid til rusbehandling (TSB), 216 millioner kroner i fjor. Helse sør-øst opplyser at de i fjor brukte nesten 1,2 milliarder kroner til kjøp av slike helsetjenester hos private ideelle leverandører.

Bekymret

Mens Kjerkol er bekymret for pasientsikkerheten, er Stensland mer bekymret for at pasientene som får et tilbud gjennom ordningen mister det hvis Arbeiderpartiet får styre.

– Igjen viser Arbeiderpartiet sin mistro til de som arbeider i privat sektor. Dersom noen mot formodning mister sitt tilbud hos en tilbyder i fritt behandlingsvalg, vil de fortsatt ha sine pasientrettigheter og ha rett på behandling i offentlig sykehus, sier han.

– Poenget er at vi gir pasientene reell valgfrihet, sier Stensland.

«Fri etableringsrett»

– Vi ønsker at private institusjoner som leverer god faglig behandling som kan gi godt utbytte for norske pasienter skal brukes gjennom avtaler med de offentlige sykehusene, sier Kjerkol.

Godkjenningsordningen beskriver hun som «nærmest fri etableringsrett for private».

– Jeg vil være veldig klar på at Arbeiderpartiet ikke ønsker å skifte ut noen pasientrettigheter. Men vi ønsker å avvikle den etableringsretten Høyre har gitt private behandlere, sier hun.