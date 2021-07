Solbergs valgløfte: Flere skal få helsehjelp av private

Valgløftet innebærer at ordningen som ble etablert i 2015, utvides til å omfatte flere pasientgrupper, hovedsakelig innen rusomsorg og psykiatri.

I tillegg skal regjeringen sørge for at tilbudet blir bedre kjent. Solberg presenterer løftet på Hurdalsjøen torsdag, i forbindelse med sin første valgkampturné.

– Spesielt innen rus og psykisk helse er det viktig å vite at man har rett til å velge noe annet enn det fastlegen sier du skal benytte. Alternative metoder kan være til nytte for dem som fra før ikke har fått god nok hjelp i det offentlige, sier statsministeren til NRK.

Solbergs valgløfte om fritt behandlingsvalg Ekspandér faktaboks 100 000 pasienter skal få mulighet til å bruke fritt behandlingsvalg de neste fire årene. 60.000 har benyttet ordningen siden 2015.

Vil innføre fritt behandlingsvalg som standard slik at flere får informasjon om sin rett.

Vil gi pasientene mer valgfrihet gjennom å utvide ordningen med fritt behandlingsvalg til å gjelde flere former for behandling. Kilde: Høyre

En av dem som opplever det slik, er Ida Mie Eilertsen. Hun får i dag hjelp gjennom den private psykiatriske klinikken Fekjær i Valdres. Tidligere denne uka var hun invitert til Oslo, og møtet med NRK, av statsministeren selv.

– I det offentlige er det bare akuttbehandling. Det er korte innleggelser, inn og ut hele tiden. I det du setter foten over dørstokken, er det allerede blitt satt en utskrivelsesdato. På Fekjær har jeg fått all den tiden jeg trenger, og rom til å feile og reise meg igjen, sier Eilertsen til NRK.

Fakta om fritt behandlingsvalg Ekspandér faktaboks Ordningen fritt behandlingsvalg ble etablert i november 2015. Den innebærer at pasienter får velge hvor de ønsker å motta behandling. Pasientene kan velge mellom offentlige behandlingssteder, private som har avtale med det offentlige, og private behandlingssteder som er godkjent av Helfo, en offentlig etat som sorterer under Helsedirektoratet. Finansieringen skjer ved at behandlingsstedene sender sine krav til Helfo som utbetaler pengene. Deretter viderefakturerer Helfo de regionale helseforetakene, som til sjuende og sist betaler. Fra starten i 2015 har drøyt 56.000 pasienter benyttet seg av ordningen. I fjor utbetalte staten gjennom helseforetakene 385,3 millioner kroner i refusjoner knyttet til fritt behandlingsvalg. I alt er drøyt 1,2 milliarder kroner utbetalt i refusjoner siden starten. Det aller meste av behandlingene er knyttet seg til rusbehandling og psykiatri, men også behandling og rehabilitering av sykdommer som blant annet revmatisme, Parkinsons, multippel sklerose (MS) og kompleks epilepsi inngår nå i ordningen.

Eilertsen har slitt i mange år med alvorlige psykiske problemer og selvskading. Men nå er hun bedre enn på lenge.

– For første gang på 15 år har jeg nå gått åtte måneder uten selvskading. Mange har spurt hvordan jeg har råd til å være i privat behandling og blir overrasket når jeg sier at jeg ikke betaler noe. Tilbud som dette burde ha vært bedre opplyst, sier hun.

Omstridt

Men ordningen er omstridt, og et ekspertutvalg er på Stortingets bestilling i gang med å evaluere ordningen. Rapporten skulle ha vært klar før jul i fjor, men ble utsatt som følge av koronapandemien. Trolig vil den bli offentliggjort i august.

– Hadde det ikke vært klokt å vente på evalueringsrapporten?

– Nei, vi mener at dette er riktig. Det offentlige trenger av og til noen private alternativer som kan tenke litt annerledes og bidra til å utfordre, sier Solberg.

– Men hva om rapporten sier at ordningen ikke har fungert etter hensikten?

– For oss som har sett hvordan den har fungert for enkeltmennesker, så vet vi at den fungerer for dem. Vi trenger jo også at det er noen som gir makt til pasientene i vårt helsevesen.

400 millioner

Bare i fjor alene utbetalte staten gjennom helseforetakene 385,3 millioner kroner i refusjoner knyttet til fritt behandlingsvalg. Snaut 18.000 pasienter fikk behandling gjennom ordningen i fjor.

– Hadde det ikke vært bedre å bruke disse snaut 400 millioner kronene på det offentlige helsevesenet?

– Dette er personer som skulle hatt hjelp uansett, men som nå få et tilbud som de faktisk vil ha og som dessuten ofte er billigere enn hva det offentlige tilbyr, svarer Solberg.

– Men regningen for disse konsultasjonene sendes jo til helseforetakene, som får mindre penger å bruke på sine pasienter?

– Regningen sendes til statskassen, og statskassen skal sikre at alle får tilgang til den beste behandlingen, enten den er privat eller offentlig. Det er ikke lommeboken din som skal avgjøre om du kan få hjelp i et alternativt tilbud.

Dette splitter de rødgrønne

Kan ryke

Mens Erna Solberg lover å styrke ordningen dersom hun får fortsette som statsminister, er de rødgrønne klare til å skrote fritt behandlingsvalg.

– Problemet er at det i realiteten er en fri etableringsrett for private. Dette er en privatiseringsreform og ikke noe som vil styrke det offentlige helsetilbudet for norske pasienter, sier stortingsrepresentant og helsepolitiker for Arbeiderpartiet, Tuva Moflag.

– Men burde det ikke være opp til pasienten å avgjøre hvilket tilbud som passer best?

– Arbeiderpartiet innførte ordningen med fritt sykehusvalg i sin tid, og den pasientrettigheten vil vi forsvare. Men de offentlige sykehusene skal være grunnmuren i den offentlige helsetjenesten, og det er de vi må styrke for å kunne gi bedre pasientbehandling til alle, sier Moflag og fortsetter:

– Dette er en privatiseringsreform som flytter kontroll, penger og personell ut av de offentlige sykehusene. Det er en demontering av den offentlige helsetjenesten, som Arbeiderpartiet ikke kan være med på.

– At Arbeiderpartiet forsvarer systemet er jeg vant til. Jeg har lyst til å forsvare pasientene, svarer statsminister Solberg.

– Det som står på spill nå, er at behandlingsplasser for alvorlig psykisk syke kan bli nedlagt, fortsetter hun.

Statsministeren får støtte av daglig leder Elling Fekjær ved Fekjær psykiatriske senter, som nå behandler flere pasienter enn før ordningen kom på plass – også pasienter utenfor egen region i Helse Sørøst.

– Uten fritt behandlingsvalg hadde ikke så mange fått behandling som i dag. Vi har søknader fra Finnmark i nord til Agder i sør, sier han.