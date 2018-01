Ap-veteran mener Kjersti Stenseng bør vurdere sin stilling

Søndag kveld valgte Hans Kristian Amundsen, sekretariatsleder for Arbeiderpartiets stortingsgruppe, å trekke seg fra stillingen.

Årsaken er, ifølge Amundsen, at han ønsker å løse opp i en «fastlåst situasjon» mellom ham og partisekretær Kjersti Stenseng.

I en kronikk publisert søndag kom det blant annet frem at klimaet mellom Amundsen og Stenseng var så dårlig at de ikke kunne delta i samme møte.

Alvorlig

Tidligere stortingsrepresentant og Ap-veteran Grethe G. Fossum, mener situasjonen er såpass alvorlig at Stenseng og Ap-ledelsen bør vurdere om hun kan fortsette som partisekretær i Arbeiderpartiet.

– De bør vurdere det ut fra dette med at man ikke kan være sammen med alle i partiet. At man ikke kan samarbeide med alle i partiet, og at man har fått beskjed om at enkelte varslere ikke har lyst til å ta kontakt med henne. Det er ting som gjør at hun bør vurdere om hun skal fortsette eller ikke, sier Fossum til NRK.

Partisekretær Kjersti Stenseng i Arbeiderpartiet, mener hun har tillit i partiet. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Stenseng mener hun har tillit

Kjersti Stenseng mener hun sitter støtt som partisekretær.

– Ja, det tenker jeg. Det viktigste for meg er å gjøre jobben min frem til et nytt landsmøte i 2019, sier Stenseng til NRK.

– Du tenker at du har tillit, selv om flere av varslerne ikke har tillit til deg?

– Det er landsmøtet som har valgt meg. Jeg er glad for at partiet fremdeles viser meg den tilliten, sier hun.

– Fallitterklæring

Fossum reagerer sterkt på at sekretariatsleder Amundsen og partisekretær Stenseng, ifølge Amundsen, ikke kunne delta i samme møter.

Et enstemmig sentralstyre i Arbeiderpartiet ønsker ikke at Trond Giske skal fortsette som sentralstyremedlem. Det ble bestemt i mandagens ekstraordinære sentralstyremøte. Foto: NRK

– Jeg reagerer veldig på at voksne mennesker som er i en arbeidssituasjon ikke kan arbeide sammen. Det synes jeg er en fallitterklæring, sier Fossum.

Flere interner uenigheter

Etter det NRK forstår har det også vært diskusjon og uenighet mellom partileder Jonas Gahr Støre og partisekretær Stenseng i behandlingen av deler av varslingssakene mot Trond Giske.

Begge sier likevel de er enig i konklusjonen i pressemeldingen som ble sendt ut torsdag 25. januar.

Der skriver de blant annet at Giske har brutt partiets retningslinjer mot seksuell trakassering ved flere tilfeller.