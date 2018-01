Jonas Gahr Støre støtter Amundsens avgang

Hans Kristian Amundsen (Ap) trakk seg som leder for Aps stortingssekretariat på grunn av betent forhold til partisekretær Kjersti Stenseng. Foto: Ođđasat / NRK

Søndag kveld valgte Hans Kristian Amundsen, sekretariatsleder for Arbeiderpartiets stortingsgruppe, å trekke seg fra stillingen. Årsaken er, ifølge Amundsen, å løse opp i en fastlåst stilling mellom ham og partisekretær Kjersti Stenseng.

Støre: – Støtter beslutningen til Amundsen

– Jeg tror det var en klok avgjørelse. Det var en fastlåst situasjon, og det kan ikke partiet ha. Landsstyrevalgte partisekretær har et stort ansvar for hele partiorganisasjonen og den som jobber som sekretariatsleder på Stortinget gjør en viktig jobb der, men konklusjonen var riktig, sier partileder Jonas Gahr Støre (Ap) dagen etter at Amundsen sa takk for seg.

– Betyr det at du har rådet ham til eller bedt ham om å gå av?

– Jeg tror det var en klok avgjørelse. Han tok beslutningen selv, men vi hadde snakket om det. Alle er klar over at et parti som skal fungere i mange ledd må ha godt samarbeid mellom de viktige postene. Når det ikke var slik måtte vi rydde opp, og det gjorde vi i går, sier Støre.

Partilederen innrømmer at det har vært et anstrengt forhold mellom partigruppen på Stortinget og partikontoret på Youngstorget.

– Jeg har merket at sentrale medarbeidere ikke snakker godt sammen, og det kan ikke jeg leve med. Nå er vi avhengige av å få på plass folk som gjør det beste ut av hverandre, sier Støre.

Jonas Gahr Støre på vei inn i sentralstyremøtet.

Konfliktene stopper ikke med Amundsens avgang

Trond Giske (Ap) har trukket seg som nestleder, men støttespillerne kjemper for at han skal få fortsette som medlem i sentralstyret. Foto: NRK

Det betyr imidlertid ikke slutten på konfliktene i Arbeiderpartiet.

Mandag er det først sentralstyremøte, så påfølgende landsstyret, i Arbeiderpartiet. Der kommer blant annet varslene om blant annet seksuell trakassering fra Trond Giske og håndteringen av saken til å bli tema.

Det er blant annet sterke og delte meninger om Giske skal kunne fortsette som sentralstyremedlem til tross for at han har trukket seg som nestleder i partiet, og til tross for uttalt mistillit fra partileder Støres side.

– Kan han etter din mening bli sittende i sentralstyret?

– Jeg skal møte sentralstyret klokken ni så skal jeg ta min vurdering der, men jeg har vært opptatt av å være ryddig å skille på sakene. Varslersaker på behandles som varslersaker, og organisatoriske forhold må behandles som det. Nå kan vi ta en felles vurdering, sier Støre.