SVs Freddy André Øvstegård er svært kritisk til regjeringens lovforslag om konverteringsterapi. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Dette er ikke et forbud. Det er en aldersgrense for psykisk mishandling. Med dette gir regjeringen egentlig klarsignal for psykisk vold mot unge skeive for å tekkes konservative krefter, sier Freddy André Øvstegård (SV) til NRK.

Kulturdepartementet sendte i dag ut et forslag om lovregulering av konverteringsterapi på høring.

– Jeg synes Erna Solberg bør svare for hvorfor regjeringen hennes gir klarsignal til at ungdom kan utsettes for mobbing, trakassering og psykiske overgrep bare fordi de er skeive og over 16 år, sier Øvstegård.

Kritikken blir ikke tatt godt imot hos statsråden som har sendt ut lovforslaget – Kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V):

– SVs utspill faller totalt på sin egen urimelighet – jeg hadde forventet bedre fra en stortingsrepresentant som til og med har sittet i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Vi foreslår et totalforbud for konverteringsterapi for barn. Likevel setter menneskerettighetene grenser for hvor langt staten kan gå inn og regulere voksne, samtykkende menneskers valg – selv om man mener at valget er ugreit, skadelig og forkastelig, skriver Raja i en e-post til NRK, og legger til:

– Derfor må jeg spørre tilbake til SV: ville dere utformet et forbud som vil være i strid med den europeiske menneskerettighetskonvensjonen?

Også i Ap er de kritiske til lovforslaget:

– Jeg er veldig overrasket og skuffet, vi har etterlyst dette i ett og et halvt år. Så velger regjeringen å kun forby konverteringsterapi for barn. Dette gir i praksis et godkjentstempel på mye av det uvesenet som skjer mot voksne over 16 eller da 18 år, sier Aps stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen til NRK.

«Regjeringen vil forby homoterapi for barn – vil fortsatt tillate det for voksne (...) Arbeiderpartiet vil ha et forbud. Punktum», skriver leder av Homonettverket i Ap, Jon Reidar Øyan, på Facebook.

Konfrontert med kritikken om at det ikke er et absolutt lovforbud, viser også KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad til Justisdepartementets lovavdeling:

– Vi har et ansvar som lovgiver om å ta vare på menneskerettighetene, og lage et lovverk som følger menneskerettighetene. Når Justisdepartementets lovavdeling, med de fremste juridiske eksportene, sier det ikke er mulig å regulere dette, så små vi følge det. Da kan vi ikke gå til et absolutt forbud som Ap ønsker, sier Ropstad til NRK, og legger til:

– Og så tenker jeg det er bra at KrF har vært med å påvirke utformingen av dette forslaget, og at ikke Ap har sittet med det ansvaret.

NRK har bedt både Erna Solberg om et svar på SVs kritikk, men foreløpig ikke fått svar.

– Fratar mennesker deres selvbilde

– Dette har vært et grundig og tidkrevende arbeid som har resultert i et forslag jeg mener vil gi reell beskyttelse mot konverteringsterapi, sa kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) da lovforslaget ble lagt fram fredag morgen.

I høringsnotatet foreslår departementet at konverteringsterapi i loven skal defineres som «behandlingslignende handlinger som har til formål å få en annen til å endre eller fornekte sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet».

– Såkalt konverteringsterapi fratar mennesker deres selvbilde. Veldig mange mister faktisk lysten til å leve videre, sier Raja til NRK.

Han forklarer at regjeringen foreslår et absolutt forbud mot å forsøke å konvertere barn opp til 16 år.

– Vi stiller også spørsmål ved om vi bør ha dette forbudet helt opp til 18 år. Det er en mulighet vi holder åpen, sier Raja.

Han forteller at de som utøver konverteringsterapi i framtiden vil kunne risikere å dømmes til ett års fengsel.

– Vi må finne en balanse

Statsminister Erna Solberg (H) erkjenner at arbeidet med denne loven ikke har vært lett, skriver Aftenposten.

– Vi må finne en balanse, og forby det vi vil forby, men ikke forby det som oppleves som samtalehjelp.

Hun sier regjeringen derfor vil lytte til innspillene i høringsrunden.

– Vi ønsker et forbud, men så ønsker vi også å lytte og finne de vanskelige grensegangene, slik at vi ikke forbyr det å søke hjelp og støtte i livet. Vi må også ta vare på religionsfriheten, sier hun til avisa.

Solberg fikk også, på sin pressekonferanse for en uke siden, spørsmål fra NRK om hvordan regjeringen kan innføre et forbud mot konverteringsterapi rettet mot homofile, uten at det vil gå utover trosfriheten.

– Det er et vanskelig spørsmål om hvordan vi kan forby noe som folk kanskje trenger. Vi må finne balansen slik at vi ikke fratar folk som er troende muligheten til å snakke med mennesker om sine utfordringer hvis de blir glad i noen andre, sa Solberg til NRK.

Vil ikke gå med på kompromiss rundt trosfriheten

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad sier til Dagen at han mener at dagens lovverk langt på vei er dekkende.

– Det var et flertall bestående av alle de andre partiene i Stortinget, som ville ha et eksplisitt forbud mot konverteringsterapi, sier barne- og familieministeren.

– Vi har hele tiden vært opptatt av at vi har et lovverk som forbyr skadelige handlinger og beskytter de mest sårbare, samtidig som vi sikrer trosfriheten, legger han til.

Samtidig understreker han at KrF garanterer at partiet ikke vil gå med på kompromiss som bryter trosfriheten.

– KrF kommer ikke til å gå med på noe som vi tviler på at ivaretar trosfriheten. Loven må beskytte barn mot skadelige handlinger og i verste fall overgrep, sier han til avisa.

Absolutt forbud

Kulturdepartementet foreslår et absolutt forbud mot å utføre konverteringsterapi overfor barn. Overtredelse vil kunne medføre bøter og/eller fengselsstraff.

Forbudet skal også gjelde barn som nærmer seg myndighetsalder, men høringsnotatet har falt ned på å a holde spørsmålet åpent om aldersgrensen skal settes til 16 eller 18 år.

Departementet foreslår videre at det skal være straffbart å utføre konverteringsterapi overfor voksne, samt barn over 16 år dersom handlingen er begått uten samtykke eller under omstendigheter som gjør handlingen utilbørlig.