Ap endrer paragraf – skal slå ned på dårlig oppførsel

– Formålsparagrafen skal ikke endres i utide. Vi har sett på historien og det har pleid å gå omtrent 20 år mellom hver revisjon – og nå er det over 20 år siden sist, sa Tajik da hun talte til Arbeiderpartiets heldigitale landsmøte fredag.

Ap-nestlederen som er ute i foreldrepermisjon med datteren Sofia, trakk fram nødvendigheten av å gjøre tre endringer: Den nye formålsparagrafen skal få en henvisning til fagbevegelsen og slå tydelig fast at «økonomisk vekst må skje innenfor jordas tåleevne».

– Det tredje er at før stod det bare at verdiene våre skal gi retning for det politiske arbeidet vårt. Nå står det også at det skal gi retning for det organisatoriske arbeidet. For vi er nødt til å leve opp til vår egne idealer, sa Tajik i talen sin.

Varslingssaker

De siste årene har Arbeiderpartiet vært revet av indre konflikter og varslingssaker, og det er på denne bakgrunn at flere i partiet har ønsket å gjøre endringer i både vedtekter og formålsparagraf.

Den mest omtalte av disse sakene knytter seg til daværende nestleder Trond Giske. Han trakk seg fra sine verv i 2018 etter flere varsler om seksuell trakassering og upassende oppførsel.

Partiet konkluderte senere med at han hadde brutt partiets retningslinjer mot seksuell trakassering. Giske har beklaget sin egen oppførsel, men han bestrider påstandene om seksuell trakassering.

Håndteringen av varslingssaker er også tema for årets landsmøte. Akershus Ap foreslår helt konkret å evaluere det nye regelverket mot trakassering. Fylkesleder Anniken Huitfeldt var selv med i utvalget som Ap satte ned etter uroen vinteren 2018, og som la fram forslag til nye regler i partiet.

– Vi vil vite om det de nye reglene har gjort vårt arbeid med disse sakene mer forutsigbart for dem som har vært involvert i ulike varslingssaker, skriver Huitfeldt i en SMS til Aftenposten, som skrev om forslaget tidligere i uka.

Anniken Huitfeldt og Akershus Ap mener regelverket mot trakassering bør evalueres. Foto: NRK

Avisen kunne fortelle at Ap i 2020 behandlet i underkant av ti saker om brudd på partiets interne regler om trakassering. Partisekretær Kjersti Stenseng vil ikke være mer konkret om antallet.

– Det er naturlig at vi etter en periode vurderer hvordan retningslinjene fungerer, sier Stenseng.

Ut mot oppførsel

Hadia Tajik kom inn på et særtrekk ved partikulturen Arbeiderpartiet, slik den tradisjonelt er blitt oppfattet, i sin tale til landsmøtet fredag:

– Når vi ber om folks tillit til å forme samfunnet så må vi vise at vi også klarer å forme oss selv i tråd med de samme verdiene. Vi kan ikke krever større likhet der ute, og selv fatte beslutninger ved at «noen har snakket sammen» og bestemt på vegne av alle.

Og så fortsatte hun:

– Vi kan ikke aksepterer oppførsel fra våre egne kamerater som vi ville reagert på hvis det var snakk om noen andre. Det politiske og det organisatoriske arbeidet må bli utviklet parallelt.

Endret syn

I et intervju med NTB i forkant av landsmøtetalen ga Tajik uttrykk for at hun har endret syn på et av stridsspørsmålene under landsmøtet, nemlig forslaget om å legge ned abortnemndene og utvide retten til selvbestemt abort til uke 18.

– Jeg startet nok med å være skeptisk, sier Tajik.

– Men gjennom det siste året har jeg snakket blant annet med folk som selv sitter i nemnd, og som forteller at de opplever at maktforholdet er såpass skjevt mellom de som sitter i nemnda, og kvinnen som ber om hjelp, at også de selv ser behovet for at man avvikler nemndene, sier hun.

– Det har gjort at jeg er mer åpen for at man allerede nå fatter et vedtak om å avvikle nemndene.

Nestlederen vegrer seg likevel for å gi klare føringer til landsmøtet og sier det er opp til delegatene å bestemme.

Usikker på rusreformen

Til det kanskje mest brennbare spørsmålet – om rusreform og avkriminalisering av mindre mengder narkotika til eget bruk – er hun søkende.

– Det er en sak som engasjerer veldig mange. Jeg syns det er en vanskelig sak.

Hadia Tajik sier hun har endret syn på forslaget om å legge ned abortnemndene, men vil ikke vise kortene i spørsmålet om rusreformen. Foto: Terje Pedersen / NTB

Ifølge Tajik er det bred tilslutning i partiet til at det må skje endringer i måten tungt rusavhengige møtes på.

– Så er det fortsatt uavklart hva som kommer til å bli vedtaket på landsmøtet på hvordan vi bør møte de som ikke har en rusavhengighet, men som likevel har brukt narkotiske stoffer, konstaterer hun.