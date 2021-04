Men i talen snakket Støre lite om rusreformen. Han brukte heller anledningen til å knalle til mot regjeringen og høyrepartiene.

De har ifølge Ap-lederen har vist «sitt sanne jeg» under pandemien.

– Vi har det siste året sett at ingen klarer seg uten fellesskap, og at folk i Norge virkelig stiller opp for hverandre – ja, så mye at vi nesten har slitt ut et fint norsk ord som dugnad. Men det siste året har også gjort samfunnet vårt mer urettferdig, det siste året har gjort alvoret i kampen mot Forskjells-Norge enda større, sa Støre.

– Ikke alt som er galt i samfunnet skyldes høyrepolitikk. Men politikk kan motvirke dype krefter i samfunnet – eller forsterke dem, sa Ap-lederen.

AP-LANDSMØTE: Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre talte torsdag til sine partifeller. Foto: Ole Berg-rusten / Pool / NTB

– Vil sitte igjen med mer

Støre lover at «vanlige folk» vil sitte igjen med mer på kontoen dersom det blir et skifte i høst.

En familie med ett barn i barnehagen og en seksåring på SFO kan sitte igjen med 10.000 kroner mer i året, sa han.

– Lavere inntektsskatt for alle som tjener mindre enn 750.000 kroner. Slutt på avgiftsgaloppen til Høyre og Frp – skal en avgift opp de neste fire årene, skal en annen avgift eller inntektsskatten ned – det er vår politikk, fortsatte Ap-lederen, som på forhånd hadde redegjort for skatteløftene i et intervju med VG.

Støre lovet også flere kvalifiserte lærere, flere ansatte i eldreomsorgen, barnevernet og psykisk helsetjeneste. Samtidig tok han opp det gamle slagordet, som så å si alltid er del av en Ap-leders landsmøtetale:

– Trygt arbeid til alle. Det er jobb nummer én, sa han.

– Skremmebilder treffer ikke

Høyres nestleder Tina Bru mener det er overraskende at Støre holder en landsmøtetale uten å vektlegge skole, helse og privat næringsliv.

Da har han feil fokus, mener hun.

– Det var mange fine ord om hvor viktig det er å ha en jobb å gå til, men ikke et ord om hvordan skape dem, sier Bru.

LYDER HULT: Høyre-nestleder Tina Bru sier Ap-leder Jonas Gahr Støres skremmebilder ikke treffer. Foto: Heiko Junge / NTB

– Støres skremmebilder treffer bare ikke. På den ene siden prøver han å si at forskjellene i Norge har økt på grunn av vår politikk, noe som er feil. På den andre siden vil han videreføre nesten alle skattelettelsene vi har gitt. Det blir veldig hult.

Intens rusdebatt

Samtidig tegner den interne dragkampen om rusreformen til å bli den saken med høyest temperatur på Aps landsmøte.

I regjeringens forslag tas det til orde for at mindre mengder narkotika til eget bruk ikke lenger skal straffes, eller avkriminaliseres.

Aps redaksjonskomité har de siste dagene jobbet på for å finne formuleringer partiet kan enes om når saken skal opp på landsmøtet. Stridens kjerne er nettopp bruken av ordet avkriminalisering.

Men selv vil ikke Støre røpe hva han går inn for.

– Jeg går ikke inn i dette nå. Debatten går i partiet. Jeg skal dele mitt syn på dette i morgen når vi har hørt på debatten, sier Støre til NRK.

– Så da vil du si klart fra hva du mener, etter at debatten er over, men før landsmøtet går til votering lørdag?

– Noe sånn.

– Vil ikke det kunne påvirke utfallet da?

– Jo, men da har vi hatt en fri meningsutveksling, sier Støre.

– Jeg skjønner at det ligger et veldig engasjement her. Mange har erfart liv og død rundt dette. Men jeg synes det er vel i overkant, for vi skal tenke klokt og ha respekt for hverandre.

– Det er en regjering som har sprukket på denne saken. To av tre partier står bak. Frp, den forrige partneren, er helt imot, sier Støre.

AVKRIMINALISERING? Arbeiderpartiet skal diskutere regjeringens forslag til rusreform på sitt landsmøte denne uken. Foto: Heiko Junge / NTB

Melby skuffet over Støre

Venstre-leder Guri Melby og helseminister Bent Høie (H) har begge uttrykt at rusreformen faller uten avkriminalisering for alle.

– Det er utrolig skuffende at Støre ikke nevnte rusavhengige med ett ord i talen sin. Er de ikke «vanlige folk» i hans øyne? sier Melby til NRK etter Støres tale.

Hun mener det håpløst at en partileder for et sosialdemokratisk parti ignorerer noen av de mest utsatte menneskene i samfunnet vårt.

– Ingen vet jo hva han mener i sitt eget landsmøtes viktigste sak, sier hun.

Støre har tro på at regjeringspartiene vil forhandle med Ap i etterkant, uavhengig av om partiet går inn for avkriminalisering eller ikke.

– Jeg er trygg på at det er det mulig å gjøre. Men det får jo andre ta stilling til. Det er jo sånn i politikken at du alltid ønsker å få ti av ti. Hvis du ligger an til å få åtte av ti, skal du da si nei til å snakke om det?

Da han gjestet Politisk kvarter på NRK torsdag morgen slo han fast at tonen i debatten om rusreformen har vært uvanlig hard.

– Jeg tror aldri jeg har opplevd så brutal språkbruk i deler av sosiale medier. Da kobler jeg litt fra. Vi må ha et varmt hjerte og et kjølig sinn når vi vurderer disse spørsmålene, sa Støre.

Fra Høyre, Venstre, SV, Rødt og MDG er det lagt press på Ap for å si ja til avkriminalisering. Regjeringspartiet KrF håper på sin side Ap skrinlegger reformen som Venstre fikk gjennomslag for. Det samme håpet deler alliansepartneren Senterpartiet og rivalen Fremskrittspartiet.

– Skrot rusreformen. Stopp avkriminalisering. Sørg i stedet for at vi får en politikk som hjelper barn og unge ut av rus, lyder oppfordringen til Støre fra påtroppende Frp-leder Sylvi Listhaug.

Landsmøtet varer til lørdag. Først da vil det bli avgjort hvordan partiet stiller seg til regjeringens rusreform og de andre politiske stridssakene som er oppe til debatt.

Flere spørsmål

I tillegg til rusreformen ventes store diskusjoner om endringer i abortloven, om hvor iskantgrensen for olje- og gassvirksomhet skal trekkes og om tilslutning til FNs atomvåpenforbud.

Landsmøtetalen inneholdt også en selverkjennelse: Ap har levert for dårlig for distriktene.

– Vi gjorde et dårlig valg i nord og i flere andre distriktsfylker for to år siden. Jeg sa da, på valgnatta, at beskjeden var mottatt – forstått. Vi måtte utvikle en bedre distriktspolitikk, sa Støre, som mente dette nå er gjort.

– Ikke siden 70-tallet har vi rustet opp hele politikken med et så våkent øye for hva som skaper gode liv i hele landet, by og bygd, sa Ap-lederen.

I klimapolitikken slo han fast at «omstillingen må være rettferdig». Støre lovet å skjerme bensin- og dieselbiler fra økt CO₂-avgift, særlig i distriktene.

– Også i klimapolitikken må det nå være vanlige folks tur. Det kan ikke være sånn at de med mest får luksusbiler sponset av fellesskapet, mens folk flest må se på gode jobber i olja som blir borte og betale stadig mer for bensin, i bomringen, på el-ferja. I stedet for å gi momsfritak for dyre el-biler går vi til valg på ladestasjoner i hele landet, sa han.