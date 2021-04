De rødgrønne krangler om hvor mye du, jeg og alle rikingene skal betale i skatt

Torsdag holdt Ap-leder Jonas Gahr Støre tale til sitt elektroniske landsmøte. Der sa han blant annet at:

De som tjener mindre enn 750.000 kroner i året skal få redusert inntektsskatt.

Alle avgifter som går opp de neste fire årene, skal samtidig utløse et tilsvarende kutt i en annen avgift eller ytterligere reduksjon i inntektsskatten.

– Med Ap ved roret vil vanlige folk sitte igjen med mer på kontoen ved månedens slutt enn i dag. Det er viktig for dem, men det er også viktig for raskt å gjøre det vi kan for å redusere forskjeller og hjelpe familier med dårlig råd, sa Støre.

SV med klar advarsel til Ap før valget

Det er SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski helt uenig i.

– SV har nok mye større ambisjoner fremover enn det Arbeiderpartiet har. vi vet at vi må redusere ulikheter i Norge, bygge ut velferden vår og løse klimakrisen, sier Kaski til NRK.

Det krever et lant høyere skattenivå enn Ap er villig til å gå med på. For oppskriften til SV er enkel. De vil at:

formuesskatten må langt høyere opp enn dagens nivå, og også langt høyere enn det Ap vil gå med på.

man gjeninnfører arveskatt på de store formuene som i dag er skattefrie.

– Det viktigste for SV er å sørge for at mange av de aller rikeste i Norge, som egentlig har tjent ganske mye gjennom koronapandemien, de må være med å betale regningen for både håndteringen og å løse de store oppgavene fremover, sier Kaski til NRK.

Hun kommer også med følgende advarsel til Støre om et eventuelt regjeringssamarbeid dersom de rødgrønne vinner valget:

– Jeg er ikke villig til å kjempe for en ny rødgrønn regjering som bare skal være et svakt avtrykk av en høyreregjering. SV har nok langt større ambisjoner for Norge fremover enn Ap har.

Utfordringen er at den andre potensielle regjeringspartneren, Sp, er helt avvisende til SVs forslag.

Sp vil ikke ha arveskatt

Finanspolitisk talsperson Sigbjørn Gjelsvik i Sp er klar på at partiet hans ikke kommer til å gå med på å gjeninnføre arveskatten.

IKKE FORNØYD: Sigbjørn Gjeldsvik (Sp) er ikke fornøyd med skatteønskene til SV.

– Dette var en skatt som rammet skjevt. Istedenfor å ha en skatt når folk dør.

Han sier det er bedre å ha en litt høyere generell beskatning av høye formuer enn i dag, samtidig som man hever innslagspunktet for når man skal betale formuesskatt.

– Det har en god fordelingsprofil, istedenfor å ha den arveskatten vi hadde tidligere, sier Gjelsvik.