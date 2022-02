Akutt humanitær situasjon i Ukraina: – Konsekvensene er enorme

Mens det internasjonale samfunn diskuterer, taler den russiske presidenten Vladimir Putin til nasjonen. Han gjør det klart at et militært angrep er satt i gang i den ukrainske Donbas-regionen. Putin hevder at Russland i 30 år har forsøkt å få til en avtale med Nato og USA om Russlands sikkerhet, men ikke lyktes. Videre påsto han at det foregår et folkemord i de russiskstøttede opprørsregionene i Øst-Ukraina. Russland sender ut et varsel som stenger luftrommet over Øst-Ukraina. Landets FN-ambassadør Vassilij Nebenzia uttalte at Russland var ute etter «juntaen» som styrer i Kyiv, ikke sivile.