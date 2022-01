Aktor om Breivik: – Han næres av publisitet

Anders Behring Breivik hevder i retten at han ikke lenger er militant, men aktor mener dette ikke er troverdig.

– Breivik sier det han mener er mest hensiktsmessig til enhver tid. Han streber etter et friere soningsregime for å kunne drive sin politiske kamp, sier aktor Hulda Karlsdottir.

Hun påpeker at Breivik ikke har forandret seg. Aktoren sier at Breivik ikke viser anger eller empati og at han fortsatt omtaler ofrene som barnesoldater.

I retten har Breivik kommet mer A4-ark fylt med nazipropaganda, og påstander om folkemord på hvite.

– Han næres av publisitet. Han stråler. Jeg synes det er vondt å se, opp mot den saken vi står i. Høydepunktet hans hver dag er når han kan stå foran media med sitt budskap, legger, sier hun.

– Like farlig som for ti år siden

Retten skal ta stilling til om Breivik kan prøveløslates.

– Etter påtalemyndighetens syn har det ikke vært noen endringer i hans atferd eller funksjonsendring som gjør at retten kan ha noen annen oppfatning av gjentagelsesfaren enn i 2012. Faren er ikke mindre i dag enn i 2012, konkluderer aktor Hulda Karlsdottir.

Hun sier at Breivik ikke viser anger eller empati og at han fortsatt omtaler ofrene som barnesoldater.

Karlsdottir påpeker at det er påtalemyndigheten som må bevise at den innsatte fortsatt er farlig, ikke motsatt. Men hun legger ikke skjul på hvor alvorlig denne saken er, og viser til 22. juli-dommen:

– Grufullhetene i tiltaltes handlinger savner sidestykke i norsk historie. Det kan med andre ord ikke stilles særlig strengere krav til den konkrete risikoen. Retten må forholde seg til at det ikke er noen gjerningsmann i Norges land som har gjort like alvorlige handlinger som Breivik, sier Karlsdottir.

SIER BREIVIK IKKE ER TROVERDIG: Aktor Hulda Karlsdottir sier man ikke kan stole på Breiviks når han hevder han ikke lenger er militant. Du trenger javascript for å se video. SIER BREIVIK IKKE ER TROVERDIG: Aktor Hulda Karlsdottir sier man ikke kan stole på Breiviks når han hevder han ikke lenger er militant.

Hun viser til at Breivik i retten hevder han ikke lenger er militant.

– Breiviks komplett uforståelige forklaring på hvorfor han var berettiget til å gjøre disse handlingene gjør at hans æresord ikke holder. Det hele fremstår for meg som helt absurd, sier aktor.

Breivik har i retten hevdet at 22. juli har fått positive følger for ytre høyre. Underveis i aktors prosedyre rister han av og til på hodet. Han har også rukket opp en finger for å påpeke noe. Han skal i utgangspunktet ikke få ordet før på slutten av rettsdagen.

Breivik skiftet i 2017 navn til Fjotolf Hansen.

– VONDT Å SE: – Han næres av publisitet. Han stråler. Jeg synes det er vondt å se, opp mot den saken vi står i, sier aktor Hulda Karlsdottir (med ryggen til). Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Siste dag

Torsdag avsluttes rettssaken med prosedyrer fra aktor og forsvarer. Der skal de oppsummere saken og legge fram sine beste argumenter.

22. juli-terroristen hadde nok en gang med seg lapper med nazipropaganda. Han stilte seg opp foran pressen før han tok plass ved siden av forsvarer Øystein Storrvik.

– Dette er en scene for ham. Han har sett frem til å vise verden at han stadig er der og må regnes med, sa psykiater Randi Rosenqvist til NRK i går.

Rosenqvist har gjort en rekke risikovurderinger av Breivik siden 2011, og er sentral for aktors prosedyre.

– Rosenqvist, anstaltens forklaring og Breiviks forklaring har vært hele bevisførselen. La meg være klar på det: Etter påtalemyndighetens klare syn skal Breiviks begjæring om prøveløslatelse ikke tas til følge, sier aktor.

Prosedyrene pågår nå. Rettsdagen skal være ferdig rundt lunsj.

Høy risiko for vold

Aktor Hulda Karlsdottir mener Breivik er for farlig til å løslates. Hun støtter seg på vurderingen som psykiater Randi Rosenqvist har gjort og hvordan fengselet vurderer Breivik.

– Statistisk sett er muligheten for ny voldsutøvelse høy ved eventuell prøveløslatelse, konkluderer Randi Rosenqvist i risikovurderingen.

Les kommentar fra Olav Rønneberg:

VISER FRAM VESKE: Anders Behring Breivik ved siden av forsvarer Øystein Storrvik. Breivik har et ark med nazipropaganda klistret på en veske. Han har også lapper med tekst på dressen og på et munnbind han hadde på seg på vei inn. NRK har sladdet teksten. Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

Etter at aktor er ferdig skal forsvarer Øystein Storrvik holde sin prosedyre, der han argumenterer for sin klients ønske å bli prøveløslatt. Storrvik sa i går at han mener Breivik bør ha mer kontakt med andre mennesker som ikke er ansatt i fengsel, for å få progresjon i soningen.

Etter dette kan partene få kommentere innleggene. Det er ventet at Breivik vil komme med en sluttkommentar.

SPURT OM ANGER: Aktor Hulda Karlsdottir spurte Anders Behring Breivik om han angrer. Du trenger javascript for å se video. SPURT OM ANGER: Aktor Hulda Karlsdottir spurte Anders Behring Breivik om han angrer.

Snakker om seg selv som soldat

Breivik er blitt spurt om han angrer, men har i stor grad distansert seg fra terroren.

– Det som ytre høyre og jeg selv anser er at individet Breivik døde i 2009, da jeg ble medlem i en organisasjon som heter Blood & Honour. Vi mener at ifølge Genève-konvensjonen skal alle i ytre høyre behandles som krigsfanger, sa Breivik.

Breivik hevder han ble hjernevasket.

Da han ble spurt om hvem som bærer ansvaret for terroren, svarte han:

– Jeg bærer deler av det. Det er radikaliseringen online som bærer ansvaret. Å bli radikalisert er ikke en villet handling. Men jeg skulle ønske jeg ikke hadde litt så radikalisert at jeg ble militant, svarte Breivik på spørsmål fra aktor Karlsdottir.

Rosenqvist sentralt vitne

Onsdagen handlet om hvor farlig Breivik er i dag og hvordan han har fungert i fengselet.

Psykiater Randi Rosenqvist er et nøkkelvitne på spørsmålet hvordan Brevik fremstår i dag.

Randi Rosenqvist, som er sikkerhetsansvarlig psykiater i Telemark fengsel der Breivik soner, har skrevet flere risikovurderinger om Breivik.

Hun mener han fremdeles er farlig.

KLAR TALE: Psykiater Randi Rosenqvist mener Breivik er farlig og ikke bør prøveløslates. Du trenger javascript for å se video. KLAR TALE: Psykiater Randi Rosenqvist mener Breivik er farlig og ikke bør prøveløslates.

Randi Rosenqvist mener Breivik har samme diagnose som han har hatt hele tiden. Hun sier at Breivik har autistiske trekk, men at den viktige diagnosen er «dyssosial og narsissistisk personlighetsforstyrrelse» som har veldig selvforherligende trekk.

Mener Breivik trenger mer kontakt

Forsvarer Øystein Storrvik har argumentert for at Breivik trenger mer sosial kontakt.

Storrvik sier de opplever at prosessen går i negativ retning når det gjelder soningen for Breivik.

– Min oppfatning er at regimet er blitt for strengt, sier Storrvik til NRK.