Hun vil stenge døra

Randi Rosenqvist er ikke noen hvem som helst i norsk rettspsykiatri. Hun har over 40 års erfaring, og fikk i høst den prestisjefulle rettssikkerhetsprisen for sitt engasjement for innsatte i norske fengsler. Særlig har hun vært opptatt av situasjonen for de alvorligst psykisk syke.

Psykiateren er nå pensjonist, men hun var de siste ti årene av sitt yrkesliv ansatt i kriminalomsorgen. Da jobbet hun ved Ila fengsel og hadde et særlig ansvar for å vurdere terroristen. Hun har gjort ni ulike risikovurderinger av Breivik, den siste så sent som i februar i fjor.

Hun var svært tydelig i konklusjonene da hun vitnet på rettssakens andre dag. – Breivik har ikke forandret seg, og han er fortsatt svært farlig, var Rosenqvists beskjed til dommerne.

Bakgrunnen er at den terrordømte, ifølge henne, ikke har endret tankegods. – De siste årene har jeg vært ganske sikker på at han kommer til å være fastspikret i sine politiske oppfatninger for all fremtid.

– Han er ikke tilgjengelig for psykiatrisk behandling, og den grunnleggende historien hans lar seg ikke rokke, lød det fra den erfarne psykiateren.

Han er fortsatt svært farlig, var Rosenqvists beskjed til dommerne.

Mange har lurt på om Breiviks ideologiske tale til retten tirsdag egentlig var et utslag av vrangforestillinger. Rosenqvist gikk langt i å avvise dette.

– Jeg har sett Breiviks politiske tanker som sprø og helt på jordet, men det er flere andre som mener det samme. Det er mange forestillinger ute i verden som jeg ikke kan se er psykose, slo hun fast.

– Men han er meget forstyrret psykologisk, og det er liten utsikt til endringer, la hun til.

Tingretten ble også advart mot å stole på Anders Behring Breiviks påstand om at han nå har tatt avstand fra vold og terror. – Jeg oppfatter ham som ganske rigid, de siste ti årene har jeg også sett at han skifter taktikk ut fra hva han finner formålstjenlig, oppsummerte rettspsykiateren.

Til slutt slo hun fast at det er lite håp om snarlig bedring i Breiviks tilstand. Hun viste også til at han ikke har noen jobb eller noe nettverk dersom han skulle bli løslatt på prøve.

– Hans fremtidige nettverk vil i så fall være via data med likesinnede fra hele verden, det vil vel heller være en belastning enn en støtte i rehabiliteringen.

De tre dommerne noterte flittig under den flere timer lange presentasjonen. Det er grunn til å tro at de vil legge avgjørende vekt på det de hørte. Og ingen kan være i tvil om at denne forklaringen vil bidra sterkt til at Breiviks krav om løslatelse blir avslått.

Det er grunn til å tro at dommerne vil legge avgjørende vekt på det de hørte.

Rosenqvist var usedvanlig klar, og vitnemålet styrkes av hennes lange erfaring med forvaringsdømte og andre risikoforbrytere.

Breivik selv var tydelig misfornøyd med psykiaterens vurderinger. Tidvis ristet han kraftig på hodet, og på et tidspunkt noterte han så kraftig at pennen gikk tom og måtte erstattes av en ny av fengselsbetjentene.

Rosenqvists vitnemål kan likevel ikke ha kommet som noen overraskelse for ham. Og hvis hun har rett i at han er en kald og beregnende terrorist som vet hva han gjør, må han jo for lengst ha forstått at hele denne rettssaken vil ende med at han forblir sittende innesperret.

Da er vegen kort til å si seg enig i det mange tenker, at kravet om løslatelse egentlig bare er nok et rop om oppmerksomhet.