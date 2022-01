– Jeg mener Breivik har samme diagnose som han har hatt hele tiden. Han har ikke endret sin risiko for fremtidige voldshandlinger sett opp mot sånn han var i 2012 og 2013 da jeg skrev den første vurderingen, konkuderer Randi Rosenqvist.

Randi Rosenqvist, som er sikkerhetsansvarlig psykiater i Telemark fengsel der Breivik soner, har skrevet flere risikovurderinger om Breivik. Rosenqvist er innkalt som vitne av aktor Hulda Karlsdottir.

Psykiater Randi Rosenqvist er et nøkkelvitne i spørsmålet om hvordan Breivik fremstår i dag. Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

Narsissistisk personlighetstype

Psykiateren sa at hun aldri har tenkt at Breivik var schizofren og viste til rettssaken i 2012.

– Jeg deler oppfatningen til de første sakkyndige av at han har en del forestillinger som ikke er normale, men jeg tenker ikke at det er psykotiske vrangforestillinger, sier hun.

Rettssykiateren kaller hans politiske tanker som "sprø og helt på jordet", men at det er en sammenheng i det.

Hun sier også at Breivik har autistiske trekk, men at den viktige diagnosen er «dyssosial og narsissistisk personlighetstype» som er veldig selvforherligende

Rosenqvist om diagnose. Du trenger javascript for å se video. Rosenqvist om diagnose.

– Den eksakte diagnosen sier ikke så mye, men når man hørte på ham i går, får man et inntrykk av hvordan han fungerer i sitt univers. Om man kaller det autisme eller noe annet spiller ikke så stor rolle.

Rettssykiateren sier hun er forbauset over hvor lite emosjonell han er når han snakker om at han skal sitte i fengsel i 50 år. Hun sier også at han ikke er konsistent, og at man ikke kan stole på ham.

– Han scorer som en sannsynlig psykopat, sier Rosenqvist. Du trenger javascript for å se video. – Han scorer som en sannsynlig psykopat, sier Rosenqvist.

Om diagnostikken, sier Rosenqvist at det blir gjort en psykopatsjekkliste.

– Han er screenet med 12 variabler og scorer som en sannsynlig psykopat på den sjekklisten.

Breivik ristet tydelig på hodet da han hørte på psykiaterens vurdering av ham på dette punktet.

Når det gjelder voldsrisiko, sier Rosenqvist om Breivik at Breivik ikke er så annerledes enn andre drapsmenn.

– Når det gjelder voldsrisiko er ikke Breivik så annerledes enn andre drapsmenn, sier Rosenqvist. Du trenger javascript for å se video. – Når det gjelder voldsrisiko er ikke Breivik så annerledes enn andre drapsmenn, sier Rosenqvist.

– Noen studenter ville misunt ham

Rosenqvist sier at de har tenkt på hva som er passende aktivite for ham. Hun forteller at han har bocelle, arbeidscelle og treningscelle.

– Det er ganske greit og noen studenter som ville misunt ham akkurat det. Personalet er der hele tiden og han jobber konsentrert, sier Rosenqvist.

Hun sier at hun tenker det er bra at han studerte og at Breivik begynte på statsvitenskap fikk et støre vokabular.

– Noen studenter som ville misunt ham Du trenger javascript for å se video. – Noen studenter som ville misunt ham

– Og utfordret de ansatte på enkelte ting, sa han hadde skjønt, sier Rosenqvist.

På den andre siden sier Rosenqvist at hun ikke har vært så begeistret for de store organisasjonsplanene hans.

Rosenqvist sier at Breivik alt i alt har hatt en mild soningstid, men sier det er synd at man ikke har fått til noe intellektruelt.

– Han burde også få gjøre noe praktisk, slik at han ikke blir sittende med egne tanker i 10 timer i dagen, sier Rosenqvist.

Breivik sa tidligere onsdag at han bruker rundt 70 timer i uken på å studere og jobbe med politiske planer.

Protestaksjon i fengselet

Ifølge Rosenqvist har Breivik hatt tre perioder med sivil ulydighet. Blant annet i 2018 da han hadde sølt med avføring.

– Det varte ikke så lenge og det var nok mer ubehagelig for ham enn for fengselet. Han ba om plasthansker for å slippe å ta på sin egen avføring, det fikk han ikke.

Randi Rosenqvist under rettsbehandling av terrordømte Anders Behring Breiviks krav om prøveløslatelse Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Breivik fortalte selv om dette tidligere i retten da forsvarer hans Øystein Storrvik spurte Breivik om han kunne ha kontakt med noen med like interesser uten å bryte regler.

– Helt klart, svarer Breivik før han fortsetter:

– Jeg hadde en protestaksjon i 2018 med ikke-voldelig virkemidler der jeg brukte avføring til å lage hakekors. Det var etter kopi fra en IRA-aksjon fra 1979. Det fungerte veldig dårlig, for jeg endte opp med å bli deprimert av det. Det fungerte ikke og jeg rundet av på egen hånd.

– Utenom det jar jeg fulgt alle regler. Jeg er villig til å følge regler.

Skrev han angret

Randi Rosenqvist sier at hun opplevde i en endring i 2017, etter ankesaken gikk i lagmansretten.

– Han var nokså rystet etter den saken, og skrev et brev til Skien fengsel og ba om forespørsel om assistanse om å forlate et kriminelt liv, sier Rosenqvist.

Randi Rosenqvist sa at det i 2017 var en endring ved Breivik. Du trenger javascript for å se video. Randi Rosenqvist sa at det i 2017 var en endring ved Breivik.

I brevet skrev han at han skulle forlate etnonasjonalistiske bevegelser.

– Og skrev at han angret på aksjonen 22. juli og at han skulle sett det ugjort, om mulig, sier Rosenqvist.

Åpen for kontakt med Breivik

– Vi dømmer ingen mennesker. Vi kan absolutt ha kontakt med Breivik, svarer Pär Öberg på spørsmål om organisasjonen vil kunne ha kontakt med Breivik etter lettelser.

Öberg er profilert medlem av den nazistiske organisasjonen Den nordiske motstandsbevegelsen i Sverige og vitnet på telefon etter Storrviks spørsmål.

Pär Öberg (til venstre) går fra en intervjuavtale med NRK i 2017. Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Storrvik spør hvilket forhold organisasjonen har til vold.

– Vi utøver ikke offentlig vold. De ganger det har vært vold har det vært i selvforsvar, svarer Öberg.

Öberg sier at de er en nasjonalistisk organisasjon.

– Kunne dere støtte ham i en ikke-voldelig tilnærming til politikk?, spør Storrvik.

– Om man lar partier som DNM stille opp i valg, da blir det helt enkelt slik det burde være . Alle burde få være med i en politiske debatten. Om man sensurerer ting, koker over på en del områder. Det er det vi ser med slike ensomme mennesker, da har det kokt over. Samfunnet har et ansvar. Men om man sensurerer går det slik. Jeg prøvde å følge med på VG på hans forklaring, men det var sensurert. Da blir det en dårligere debatt, svarer Öberg.

– Jeg tolker svaret ditt som et langt ja?

– Absolutt, svarer Öberg og sier at han ikke tror brev og sosialkontakt er en sikkerhetsrisiko.

– Jeg lever i den tro at det helt motsatt. Om man får diskutert sine mål bobler det ikke over. Det burde samfunnet tenke på i større grad, legger han til.

Spurte om soningsforholdene

På nytt ankom Breivik retten og viste slagord til pressen før han ble ført til virneboksen.

FORSVARER: Øystein Storrvik er Anders Behring Breiviks forsvarer. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Advokat Øyvind Storrvik begynte sin utspørring av Anders Behring Breivik ved å spørre om soningsforholdene etter den forrige rettssaken i 2016.

Breivik hevder at han jobber tolv timer om dagen med studier og annet, men at studiene hans er blitt vanskeliggjort av at han nektes forelesninger og muligheter til å fullføre sine grader.

Du sitter der i prinsippet hele dagen med egne ting?, spør Storrvik.

– Ja, svarer Breivik.

Breivik hevder at han ikke er blitt gitt tillit og sier han aldri har vært truende eller voldelig mot noen. Han hevder han behandles som et dyr.

– Jeg skal isoleres fra omverdenen og nektes meningsfulle relasjoner. Jeg behandles som et dyr og utsettes for enorme ydmykelser hver eneste dag, hevder Breivik.