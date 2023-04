Advarer Ap mot å vrake Bjørnar Skjæran

– Valgkomiteen skal ha en god forklaring hvis de går løs på Bjørnar, sier Sjåstad til NRK.

Stortingsrepresentanten fra Finnmark mener fiskeriministeren helt klart bør fortsette i Ap-ledelsen.

– Han har gjort en god jobb som nestleder og er en klar og tydelig stemme fra Nord-Norge. I tillegg har han jo kun vært del av ledelsen i en kort periode.

– Personlig mener jeg han bør få fornyet tillit og dette er også helt i tråd med Finnmark Arbeiderparti sitt standpunkt, fortsetter Sjåstad.

– Hvordan vil du reagere hvis han likevel ikke blir innstilt av valgkomiteen?

– Da vil jeg bli forundret og skuffet. Og jeg tror mange andre også vil reagere.

Innspurt

LO-leder Peggy Hessen Følsvik leder valgkomiteen i Arbeiderpartiet, som nå er i innspurten med arbeidet sitt. Målsettingen er å legge fram en helhetlig innstilling i god tid før Ap-landsmøtet starter 4. mai.

Arbeiderpartiets valgkomité Foto: William Jobling / NRK Ekspandér faktaboks En egen valgkomité i Arbeiderpartiet jobber med å finne navn til den nye partiledelsen som skal velges under landsmøtet i Folkets hus på Youngstorget første uka i mai.

Det er avklart at Jonas Gahr Støre vil bli innstilt som leder for en ny periode og at den øverste partiledelsen skal utvides med en nestleder til.

vil bli innstilt som leder for en ny periode og at den øverste partiledelsen skal utvides med en nestleder til. Tonje Brenna har bred støtte i partiet og ventes å bli innstilt som ny nestleder.

har bred støtte i partiet og ventes å bli innstilt som ny nestleder. Sittende nestleder Bjørnar Skjæran og partisekretær Kjersti Stenseng ønsker begge gjenvalg, men valgkomiteen har også fått en lang rekke andre innspill til disse vervene. Blant dem er Hadia Tajik , som var nestleder inntil hun trakk seg i fjor.

og partisekretær ønsker begge gjenvalg, men valgkomiteen har også fått en lang rekke andre innspill til disse vervene. Blant dem er , som var nestleder inntil hun trakk seg i fjor. Foruten den øverste ledelsen på fire, skal et nytt sentralstyre settes sammen. I dag teller sentralstyret i alt 18 medlemmer i tillegg til den øverste ledelsen, som også møter der.

Aps vedtekter slår fast at det skal være 50 prosent kjønnsbalanse blant de faste medlemmene i sentralstyret.

Valgkomiteen ledes av LO-leder Peggy Hessen Følsvik (bildet) og består i tillegg av: Astrid Hoem (AUF), Frode Jacobsen (Oslo), Rigmor Aasrud (Innlandet), Even Røed (Buskerud), Sigurd Rafaelsen (Finnmark), Elin Weggesrud (Vestfold og Telemark), Marianne Bjorøy (Vestland), Åsmund Aukrust (Akershus), Amund Hellesø (Trøndelag) og Frode Fjeldsbø (Rogaland).

Etter det NRK forstår kan innstillingen bli lagt fram allerede mot slutten av denne uka, men det er også mulig at det først vil skje neste uke. Blir det enda senere enn dette, altså i selve landsmøteuka, har noe skjedd som gjør at den opprinnelige planen måtte forskyves.

VIL FORTSETTE: Alle de tre i dagens øverste Ap-ledelse vil fortsette i vervene sine: Kjersti Stenseng, Jonas Gahr Støre og Bjørnar Skjæran. Foto: Javad Parsa / NTB

Ambisjonen er å finne fram til en enstemmig innstilling, for slik å unngå en opprivende kampvotering under landsmøtet.

– De tre som sitter i den valgte ledelsen i dag, har alle sagt at de ønsker å fortsette. Valgkomiteen må ta det helhetlige ansvaret, men det er også viktig å sikre en god forankring for den endelige innstillingen. Det er rom for fornyelse med en ekstra nestleder, og da vil hensynet til fornyelse kunne sikres uten å rokke med de som sitter der nå, sier Sjåstad.

Han ønsker altså at partileder Jonas Gahr Støre, nestleder Bjørnar Skjæran og partisekretær Kjersti Stenseng fortsetter, med den tilvekst som en ny nestleder utgjør.

Tause topper

Runar Sjåstad har som stortingsrepresentant møterett til styret i Finnmark Ap, men sier han personlig ikke blir holdt orientert om samtalene i valgkomiteen. Det har han heller ikke noe ønske om. For selv om fylkeslaget er representert med Sigurd Rafaelsen i valgkomiteen, er det ingen rapporteringsplikt til styret.

– Valgkomiteen må få gjøre jobben sin. Jeg er spent på hva innstillingen blir og hva som blir utfallet på landsmøtet. Men det er jo viktig at ledelsen er bredt satt sammen med tanke på kjønn og geografi, selv om alle fylker ikke til enhver tid kan være representert i ledelsen, sier Sjåstad.

Han regner med at Rafaelsen, som på sett og vis representerer de tre nordligste fylkene i valgkomiteen, forankrer avgjørelsene med lederne i fylkespartiene. Det er Kristina Hansen i Finnmark, Nils-Ole Foshaug i Troms og Mona Nilsen i Nordland.

Verken Foshaug eller Hansen har så langt svart på NRKs henvendelser i saken, mens Mona Nilsen sier hun vil avvente med å uttale seg om valgkomiteens arbeid.

Nordland Ap har i sine innspill til valgkomiteen tidligere i prosessen vært tydelige på at Bjørnar Skjæran bør fortsette som nestleder.

Flere navn

Det er lite av substans som har lekket til mediene fra møtene i valgkomiteen, men på utsiden diskuteres en rekke navn til Aps nye ledelse.

For noen uker siden var tilbakemeldingen tydelig fra dem NRK snakket med: Den eneste endringen i toppledelsen ville bli Tonje Brenna som ny nestleder. De tre andre, Støre, Skjæran og Stenseng, ville komme til å fortsette, var budskapet.

Nå er flere av de samme kildene mer usikre. Spørsmålet de stiller seg, er om Kjersti Stenseng og Bjørnar Skjæran likevel kan bli byttet ut.

Tidligere Ap-nestleder Hadia Tajik, som trakk seg fra vervet i fjor, er foreslått som nestleder fra hjemfylket Rogaland. I tillegg skal næringsminister Jan Christian Vestre ifølge TV 2 ha blitt spilt inn av AUF under valgkomiteens møter. NRK har ikke fått bekreftet dette selv.

I går kunne NRK og TV 2 fortelle at Tonje Brenna og Jan Christian Vestre får nøkkelroller under landsmøtet, som ledere for hver sin politiske redaksjonskomité. Men dette er ikke i seg selv noe signal om de to er på vei inn i den øverste ledelsen.