Ada (14) om kropp i sosiale medier: – For stort fokus på detaljer

Smale midjer, trente rumper og lår; bilder av trening og kropp florerer i sosiale medier.

Et kjapt søk på Instagram viser at emneknaggen «fitness» er brukt over 250 millioner ganger. Den norske emneknaggen #trening gir et søkeresultat på to og en halv millioner bilder.

Dette er bilder som norsk ungdom blir eksponert for daglig.

NRK skriver i dag om at treningsprofilen Jørgine Vasstrand får meldinger fra unge jenter som lurer på hvordan de kan punkttrene vekk fett over knærne og mellom lårene.

Dette er en av meldingene Jørgine Vasstrand har mottatt i sin private innboks på Instagram. Felles for mange av meldingene er at de gjenspeiler et ønske om å få det som fremstilles som idealkroppen i sosiale medier. Foto: Skjermdump/Instagram

Et uoppnåelig kroppsideal

14-åringene Ada Bull, Hedda Henriksen og Selma Jensen synes bilder av kropp og trening i sosiale medier kan bidra til å skape et kroppspress blant unge.

– Det kan være underholdende, men det kan også skape et press på at man skal trene og ikke ha fett på visse steder. Det er stressende å hele tiden måtte tenke på at man må se ut slik som influenserne, sier Ada.

Ada Bull synes det er synd at det dukker opp reklame på Instagram som oppfordrer folk til å ta grep for å trene og bli tynnere. Foto: Rikke Agerup / NRK

– Det er trist å tenke på at vi er 14 år, det er ikke dette vi burde bekymre oss over.

Jentene er enige i at enkeltpersoner med mange følgere i sosiale medier, også kalt influensere, ofte presenterer et kroppsideal det er umulig å leve opp til.

De mener også at de skaper et for stort fokus på detaljer.

– De er veldig tynne et sted og så har de gjerne veldig store pupper. Man skal ikke være for tjukk, men heller ikke for tynn, og da blir det vanskelig, sier Selma.

– Kjendisene setter en veldig høy standard og skaper en tanke om at det er sånn man bør se ut. Og det er så mange som kan se bildene deres og bli påvirket, sier Hedda.

Hedda Henriksen sier at hun kan forstå at unge blir påvirket, men at hun selv ikke føler på kroppspresset. – Kropp er kropp, og så lenge man er fornøyd med den man er spiller det ikke noen rolle hvilken vinkel man viser seg fra. Foto: Rikke Agerup / NRK

– Godt å ha en balanse

14-åringene sier at selv om alle egentlig vet at bildene er redigert, er det ikke alltid lett å tenke over det når man ser feilfrie trente kropper i sosiale medier.

– Alle vet at det ikke finnes noe fasitsvar på hva som er fint, men selv om man har selvtillit får du uansett den tanken: Er det noe galt med meg siden jeg ikke ser akkurat ut som dem, sier Hedda.

Jentene synes det er viktig at kjente profiler i sosiale medier prøver å ha en balanse i bildene de legger ut, slik at det ikke blir et for stort fokus på «idealkroppen».

De trekker frem samfunnsaktivisten Ulrikke Falch som en positiv motvekt.

– Hun viser at det ikke bare er den kroppstypen som blir presentert mest som er fin, og at det er fint å se annerledes ut, sier Selma.

Selma Jensen synes det er bra at enkelte influensere prøver å representere en motvekt til dem som kun fokuserer på kropp og trening i sosiale medier. Foto: Rikke Agerup / NRK

Vanskelig å unngå slankereklame

Selv følger ikke jentene mange av influenserne som daglig legger ut bilder av kropp og trening.

Likevel opplever de at det er vanskelig å unngå å bli eksponert for denne typen innhold.

– På Snapchat er det reklame for apper man kan bruke for å starte og trene, og hva man kan drikke og spise for å bli tynn. Og så er det jo Kardashian-familien som har millioner av følgere og legger ut bilder av fitness og trening hver dag, så det blir veldig sentralt i media, sier Selma.

14-åringene understreker at hvordan de unge påvirkes av bilder av kropp og trening, avhenger av hvor usikker den enkelte er på seg selv og sin egen kropp.

– Jeg tror det er noe du må tenke selv. Hvis du er fornøyd med kroppen din, hvem bryr seg om vinkelen den vises i, sier Ada.

– Man må være fornøyd med seg selv og hvor forskjellige vi er, legger Hedda til.