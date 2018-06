Den tidligere fotballproffen Mads Hansen er selvutnevnt tonedøv. For få uker siden var den eneste musikalske bragden hans, at han kunne spille de fire første sekundene til sangen «My heart will go on» av Céline Dion på gitar.

Nå er sangen hans «Sommerkroppen», som han lagde etter å ha tapt et veddemål, den mest spilte i Norge.

Og ikke nok med det – ingen artister har noensinne oppnådd den statusen på så kort tid.

Kritisk til bloggere

Sangen gjør narr av plastiske operasjoner, og nettopp dette er et tema 34-åringen fra Tranby tidligere har vært kritisk til på Instagram.

Hansen har delt en rekke ironiske innlegg om temaet til sine over 200.000 følgere på bildedelingstjenesten.

– Den generasjonen vokser opp med forbilder som fronter en holdning om at hvis du ikke er fornøyd med kroppen din, så er det helt i orden å ta snarveien med operasjon fremfor å trene seg til det, sier Hansen til NRK.

Den tidligere fotballproffen, som nå jobber i VGTV og programmet «Spårtsklubben», har kranglet med bloggere og influencere på internett lenge.

Det som skrives om kropp og helse på flere blogger er skremmende, mener 34-åringen.

– Motstanden er i hovedsak mot bloggerne som fronter det, og ikke mot plastiske operasjoner i seg selv, sier han.

Han sier til NRK at bloggere er opinionsledere for unge lesere, og at de derfor må tale å få motstemmer. Hansen sier at han aldri har ment å bli en samfunnsdebattant, men innrømmer at det «trigger» ham å «sette bloggere på plass».

– Jeg mener man må tåle kritisk søkelys når man er en blogger – det er en bedrift- og du har valgt å tre ut i offentligheten. Da må du tåle at folk mener noe om det, sier han.

Blir kalt mobber

Låten «Sommerkroppen» har solgt til gull, og de ironiske og humoristiske bildene han deler på Instagram når ut til mange.

Som følge av dette, opplever Hansen også å få kritikk.

Flere har tatt til orde for at 34-åringen henger ut usikre jenter som har gjennomgått plastiske operasjoner eller inngrep. De som leser bloggerne han kritiserer, kaller det han driver med for mobbing.



– Jeg er ikke enig i det. Jeg har ganske klare retningslinjer på hva jeg mener er greit, og hva som ikke er greit å tulle med på sosiale medier.

Privatpersoner skal man ikke tulle med, men hvis man sier noe på TV eller skriver noe i en offentlig blogg, da mener jeg man kan tulle med det, sier han.

Flere av innleggene til Mads Hansen har handlet om bloggeren Isabel Raad. Bloggeren selv mener at 34-åringen driver med latterliggjøring og mobbing.

– Det at man går såpass hardt inn for å såre et annet menneske ved å latterliggjør ens utseendet, er for meg helt uforståelig. At man deretter skal begrunne det med at det er «kritikk», er noe jeg forstår enda mindre. Du mistet din rett til å kalle det for kritikk i det øyeblikket du måtte skrive disse fæle ordene om mitt utseendet, skrev Raad på bloggen sin, etter at Hansen hadde delt en video på sin Instagram-konto.

Hansen avviser at det han driver med er mobbing, men innrømmer at ting han har lagd og delt har vært i grenseland. En av videoene han la ut om henne på Instagram, fjernet han.

– Selv om jeg fortsatt står inne for det, så synes jeg ikke at det er noe kult at hun ble lei seg, sier han til NRK.

KRITISK: Foto: NRK

– Bidrar til debatten

I den siste tiden har debatten om hva slags ansvar bloggere har som forbilder, blusset opp i offentligheten.

Kollega og kjendiskommentator i VG, Morten Hegseth, sier at Hansen kommer med et godt bidrag til debatten rundt influencere og ansvaret de har, og at sangen «Sommerkroppen» har truffet en nerve.

– Han må være innmari god på å skjønne hva som foregår i samfunnet. En mann som har tatt gode grep for å skape en tabloid, frisk og fruktbar debatt om hvilket ansvar norske influencere skal ha. Han vet nøyaktig hvilken nerve han skal treffe, og den traff han som bare det, sier Hegseth til NRK.

Ulrikke Falch, som trakk seg fra årets Vixen Influencer Awards i januar, har kommet med skarp kritikk mot hele bransjen, blant annet i en kronikk på NRK.no.

I mars i år var hun deltager på Debatten på NRK, og etterlyste at politikere måtte komme på banen og gi influencere strengere retningslinjer.

I forrige uke inviterte Barne – og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) og folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp) noen av landets mest profilerte bloggere, under et rundbordsmøte om «uheldige former for kroppspress».

– Bloggerne henvender seg til unge og små barn, også når det gjelder utseende og plastisk kirurgi. 9 av 10 jenter på 16 vil endre på kroppen sin. Unge tenåringer sparer penger for å få gjort kirurgiske inngrep, så dette er et problem vi må ta tak i, sa Helleland under møtet.