Treningsprofil: – Unge ber om råd til å trene vekk fett fra kneet

Gjennom Instagram-profilen «Funkygine» deler Jørgine Vasstrand trenings- og livsstilsbilder med sine 425.000 følgere.

Blant følgerne er en stor andel ungdom med et sterkt ønske om å endre på egen kropp. Mange tar kontakt med henne for å få treningsråd.

Felles for meldingene Vasstrand mottar er at de gjenspeiler et ønske om å trene seg til det som i sosiale medier presenteres som idealkroppen. Foto: Skjermdump/Instagram

Vil punkttrene fett mellom lårene

Vasstrand synes det er oppsiktsvekkende hvor spesifikke de unge er på hvilken del av kroppen de ønsker å endre på.

– De spør meg om hvordan de kan punkttrene vekk fett over kneet eller hvordan de kan få mellomrom mellom lårene. De har en oppfatning av at hvis jeg gir dem tre øvelser, så skal det være løsningen på problemet.

Slik ser en av meldingene Vasstrand har mottatt i sin private innboks på Instagram. Foto: Skjermdump/Instagram

Hun understreker at det er umulig å gi generelle råd til individuelle målsettinger, fordi det er store forskjeller i hva slags behov hver enkelt har når det gjelder kosthold og trening.

Dette er noe hun tror mange unge ikke reflekterer over.

– Det virker som om de kobler ut egen tankevirksomhet litt, og bare er på utkikk etter en oppskrift de kan følge for å se ut som meg eller andre.

Vasstrand sier at hun kjenner på et ansvar overfor sine unge følgere. Derfor prøver hun å fronte en sunn livsstil med et variert kosthold, fremfor et detaljfokus på mengde mat og antall vekter.

NRK har snakket med tre 14-åringer om kroppspress i sosiale medier. De sier det er vanskelig å unngå alt innholdet som handler om trening og slanking.

- Vanskelig å unngå bilder av kropp og trening Du trenger javascript for å se video.

– Kampen om det perfekte blir for stor

Førsteamanuensis i pedagogisk psykologi ved NTNU, Anne Torhild Klomsten, forsker på sammenhengen mellom psykisk helse og bruken av sosiale medier blant unge.

Gjennom gruppeintervju med elever på en ungdomsskole i Trondheim, deler ungdommene sine erfaringer og refleksjoner omkring egen og andres mediebruk.

Førsteamanuensis i pedagogisk psykologi ved NTNU, Anne Torhild Klomsten, vil at ungdom skal få mulighet til å snakke om hvordan de påvirkes av sosiale medier, i diskusjonsgrupper på skolen. Foto: Elin Iversen

Klomsten er ikke overrasket over meldingene Vasstrand mottar.

– De unge gir tilbakemeldinger på at alt skal være feilfritt. Alt handler om et perfekt utseende, og da kan man forstå hvorfor spesielt unge jenter henger seg opp i detaljene, fordi de er så synlige. Kampen om det perfekte blir for stor.

Les også:

Vil diskutere sosiale medier på skolen

I tillegg er ungdommen samstemte om én ting: De voksne forstår ikke hva slags verden de er en del av.

– Fagfolk, eksperter og politikere kaster ut forslag og glemmer å høre på de unge sine stemmer. Vi må ta innover oss at livet deres i stor grad leves gjennom mobiltelefonen.

I boken «Mediepedagogikk og mediekompetanse» argumenterer Klomsten for at livsmestring bør integreres som et eget fag i skolen, der elevene kan snakke om og reflektere over hvordan sosiale medier påvirker dem.

– De unge sier selv at det vil være bra for dem å få anledning til å snakke om kropp- og utseendepress sammen med jevnaldrende på skolen, for eksempel ved å diskutere Instagram-bilder.