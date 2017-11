– Vi må snakke mer om det, mener Kirkens Nødhjelp.

I Norge tar mange det for gitt å få gjøre fra seg i fred, og å kunne skylle ned med vann etterpå.

Søndag 19. november er den internasjonale do-dagen, holdt av FN for å vise hvilke problemer det kan skape at 2,4 milliarder mennesker mangler skikkelig doforhold.

– Verdens domangel er et dritstort problem som tar liv, sier generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, Anne-Marie Helland.

Bildet tatt 12. november i år viser en kvinne som tømmer ut søppel ved en rekke av toaletter ved et hardt prøvet strøk ved Cape Town. Foto: Rodger Bosch / AFP

Hun tror det kan være lettere, også for statsledere, å snakke om mangel på mat og vann.

– Det å gå på do er av naturlige grunner et tema som vi ikke snakker så høyt om. Det må endres, for det står om liv, sier hun.

På do i et hull i bakken

Bistandsorganisasjonen er én av flere som jobber med å bygge toalett og latriner i flyktningleirer og landsbyer i flere land i verden. Her er deres liste for hva som kjennetegner en god do:

Hva som kjennetegner en god do Ekspandér faktaboks Kirkens Nødhjelp bygger latriner over hele verden. Dette er deres liste over hva disse skal ha til felles: Lett tilgjengelige.

Trygge å bruke – også når det er mørkt.

Alle kan bruke dem, også barn, gravide, eldre og folk med nedsatt funksjonsevne.

Forurenser ikke vannkilder.

Gir tilstrekkelig privatliv – lyd er viktig å tenke på.

Offentlige toaletter må være kjønnsdelte.

Mulig å vaske hendene etterpå.

Ren og med god belysning.

Vann må dreneres bort fordi mygg liker stillestående vannpytter.

Tilpasset lokale kulturer – ikke alle foretrekker sete med doring Kilde: Kirkens Nødhjelp sin rapport «Når doen blir livsviktig».

Ett av bærekraftsmålen landene i FN har blitt enige om å nå innen 2030, er å sørge for gode nok «sanitærhygiene og toalettforhold» til alle.

Det er bedring å spore etter år 2000. Men status er at 109 av de 123 landene med dårligst toalettforhold ikke er i rute med bedringer som gjør at de kan nå målet, ifølge tall fra Verdens helseorganisasjon (WHO).

WHO melder at flertallet av menneskene som mangler skikkelige doforhold tvinges til å gå på do i friluft, for eksempel i et hull i bakken. Domangel er mer utbredt på landsbygda enn i byene.

Smitte og sikkerhet

Helland i Kirkens Nødhjelp peker på to grunner til at toalettet kan bety forskjellen på liv eller død:

Forhindre smitte

– Hvert år blir det brukt milliarder av kroner på å behandle sykdommer som oppstår fordi man ikke har et trygt sted å gå på do. Mye av disse pengene kan vi altså spare om vi bygger toaletter, sier Helland, og peker på at det går verst utover de minste.

Sikkerhetsproblem

– Vi vet at flere, spesielt jenter og kvinner, har blitt overfalt mens de har vært på let etter et egnet sted å gå på do, sier Helland.