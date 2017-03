I Beijing har myndighetene i lengre tid hatt et problem med frekke tyver som stjeler toalettpapir fra de offentlige toalettene ved det historiske landmerket «Temple of Haven».

Ifølge den statlig kontrollerte avisa People’s Daily Online, opplyser lokale myndigheter at det primært har vært lokale beboere som har stått for overforbruket og tyveriene.

Nå har myndighetene funnet en mulig løsning på problemet:

En dispenser som tar bilde av deg og gjenkjenner ansiktet ditt, og som ikke gir deg en ny dose toalettpapir før etter ni minutter.

Hver dose med toalettpapir er på 60 centimeter.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Grådige tyver

Saken er omtalt av medier verden rundt, deriblant New York Times og The Guardian. Nyhetsbyrået AFP har også vært der for å dokumentere hvordan de nye maskinene ser ut.

– De som stjeler toalettpapir er grådige. Toalettpapir er en offentlig ressurs, sier en forbipasserende i parken, He Zhiqiang (19), til New York Times.

Ifølge People’s Daily Online er det plassert ut seks dispensere med den nye teknologien. Etter en prøveperiode på to uker vil myndighetene evaluere tiltaket før det eventuelt blir en permanent løsning.

Norges første flytende toalett Du trenger javascript for å se video.

Kritikk for personvern

Til tross for at mange er positive til tiltaket, har maskinene allerede blitt stemplet som en trussel mot personvernet, ifølge The Guardian.

Det avviser myndighetene.

– Vi kommer ikke til å bruke bildene av ansikter til andre formål, sier en av de parkansvarlige, Xing, til NBC News.

TAR BILDE: Denne kvinnen får ut toalettpapir av dispenseren etter å ha latt seg avbilde Foto: Wang Zhao / AFP

Kinesiske myndigheter er for tiden svært opptatt av offentlige toaletter. Ifølge The Guardian har landet nylig bevilget penger til å renovere så mye som 100,000 offentlige toaletter i håp om å øke turismen.

Mange av de offentlige toalettene er nemlig ikke utstyrt med toalettpapir, og de besøkende er forventet å ha med papir selv, ifølge CNN.

Dette til tross for at det faktisk var Kina som i sin tid oppfant både papiret og deretter toalettpapiret. Ifølge Forbes var det Tang-dynastiet som i det sjette århundre som først utviklet toalettpapiret, lenge før den amerikanske oppfinneren Joseph Gayetty gjorde det moderne toalettpapiret tilgjengelig på markedet i 1857.

Her pakker roboter dugnadsdopapir Du trenger javascript for å se video.

5,9 milliarder tonn papir

Skal vi tro Forbes hadde Kina i 2012 et gjennomsnittlig forbruk av toalettpapir på 4,4 kilo per innbygger. På samme tidspunkt hadde Kina om lag 1,35 milliarder innbyggere, ifølge statistikkbanken Statista.

Basert på disse tallene hadde Kinas innbyggere et totalt forbruk av toalettpapir på anslagsvis 5,9 milliarder tonn i 2012.