– Takknemlig for at de tok barnet mitt fra meg

I en kronikk som er publisert i Bergens Tidende skriver Dalland at barnevernet gjorde det eneste rette. Hun tok selv kontakt med barnevernet under svangerskapet. Hun ble så psykisk syk at det dreide seg om fødselspsykose og utbrudd av bipolar 1.

– Dersom jeg hadde jobbet i barnevernet den gangen, ville jeg gjort akkurat det samme som de gjorde. De gjorde jobben sin, sier den 36 år gamle moren til NRK.

Bipolar lidelse Ekspandér faktaboks Betyr to poler, som står for mani (oppstemthet) og depresjon (nedstemthet).

Bipolar lidelse er en langvarig psykisk lidelse. Humøret svinger mer enn det andre mennesker opplever. Noen ganger kan du føle deg svært høyt oppe, og ha masse energi. Det kalles mani. Andre ganger kan føle deg svært langt nede. Det kalles bipolar depresjon.

Både mani og bipolar depresjon kan gjøre det vanskelig å leve et normalt liv. Det kan være vanskelig å holde på en jobb, eller å gå hver dag på skolen. Både mani og bipolar depresjon kan dessuten virke belastende på forholdene man har til andre mennesker. Mellom maniske og depressive episoder kan man ha perioder da humøret er normalt og stabilt. Perioden med stabilt humør kan vare i uker, måneder eller til og med år.

Bipolar lidelse har også blitt kalt manisk depressiv sykdom, og bipolar, affektiv lidelse.

Det finnes to typer bipolar lidelse. Ved bipolar lidelse type 1 opplever man maniske og depressive episoder.

Ved bipolar lidelse type 2 opplever man også episoder med mani og episoder med depresjon, men manien er her mildere. Dette kalles gjerne hypomani.



(Kilde: helsebiblioteket.no)

Barnefaren tok omsorgen

Hun mener systemet var godt forberedt. Selv skjønte hun ikke hvor syk hun var. Hennes barn ble hentet av barnevernet og faren tok ansvaret for barnet. Hun skulle bli et samværshjem.

– Det var vondt å se dem ta babyen min fra meg. Det var et helvete å gå gjennom. Men hovedpersonen i dette var faktisk ikke meg, men det uskyldige lille barnet mitt, sier Dalland.

Valgene i ettertid ble å gå kurs om diagnosen, stable seg på beina, innta medisinene som var riktige og til å modnes mentalt.

– Skulle jeg være mamma, måtte jeg faktisk innrette meg. Det var ikke en rettighet jeg hadde, og bare være halvveis god nok mor for barnet mitt. Det var noe jeg måtte bruke år på å forstå, sier 36-åringen.

Blitt mor på nytt

– Jeg er evig takknemlig til barnevernet for at de gjennomførte en omsorgsovertakelse etter jeg ble mamma for første gang. Når jeg ser tilbake, ble babyen min ivaretatt med kvalitetene mitt barn behøvde akkurat da.

I dag har hun det som omtaler som «god kontakt» med sitt eldste barn og er et samværshjem. Hun har nå fått et nytt barn som ble værende hos hun.

– Det er ikke synd på meg fordi jeg måtte kjempe mine indre kamper for å bli en frisk mamma. Det er hvordan barnet mitt hadde det, og har det, som teller, sier Dalland.

Hun reagerer på de mange historiene i media der det blir fokusert på «de stakkars foreldrene».

– Uansett hvor hardt det er for mange å innse det, handler barnevern kun om å verne barn. Et foreldrevern finnes i form av voksenpsykiatri.

Ikke et perfekt system

Dalland vil ha mer fokus på barna. Hun innrømmer også at det ikke er et perfekt system.

– Det er mange ting som ikke funket den gangen. Jeg ble ikke godt nok ivaretatt og fulgt opp som mor, men det er ikke barnevernet sin jobb. Vi trenger andre instanser som jobber tettere med barnevernet. Slik at vi har et foreldrevern og et familievern som jobber i samsvar med hverandre, mener tobarnsmoren.

– Vi er mange som har erfart slike vonde og lærerrike hendelser omkring foreldrerollen. Spør oss. Vi har svar på mye, og mange forslag til løsninger. Kanskje er det nettopp nå det er på tide med en reform rundt barne-, foreldre- og familievern? spør Dalland avsluttende i sitt innlegg.

NRK har vært i kontakt med barnefaren. Han ønsker ikke å uttale seg i saken.