– Må ha orden på IT i eget hus før man outsourcer

– Det er stor heder i å snu når det gjelder outsourcing. Flere ledere bør tenke seg om, og flagge hjem IT-tjenester som er kritiske for virksomheten og for samfunnet, sier direktør Einar Lunde i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, Nkom.

Mange norske virksomheter innen næringsliv og det offentlige har flagget ut drift av IT-systemer eller er i ferd med å gjøre det.

For mange har lærekurven vært bratt. Kostnadene store.

DIGITAL SIKKERHET: Mange seminarer har IKT-sikkerhet i fokus under årets Arendalsuka. Her fra Telenor Foto: Anne Cecilie Remen / NRK

Ukritiske ledere

NRKs avsløringer om den ulovlige outsourcingen i Nødnett, journalskandalen i Helse Sør-Øst og tastefeilen på Mongstad er tema på ulike seminarer både på høyskoler og universitet, i næringslivet og i det offentlige, får NRK opplyst av en rekke kilder.

Lunde bekrefter at N-kom også opplever at det etter disse IT-sakene er blitt et nytt fokus på digital sikkerhet. Selv var han foredragsholder på flere seminarer på Arendalsuka for kort tid siden hvor nettopp digital sikkerhet var tema.

Å snu i outsourcingprosjekter betyr at man som leder viser at man har god innsikt i det man faktisk holder på med Einar Lunde, Nkom

– Mange av hendelsene dreier seg om tilganger til innsiden av datasystemene. Problemene med å outsouce IKT blir særlig utfordrende når teknologien er gammel, og man klatter på med nye løsninger. Da er det vanskelig å ha kontroll på hvem som får tilganger, fremhever Lunde.

– Utflagging av IT kan være en risikosport hvis man ikke har orden i eget hus og mangler kompetanse på IT. Hvis man ikke har orden i eget hus, blir outsourcing som å henge skittent tøy ut på snora uten å vaske det først, sier Lunde.

Lunde understreker at han ikke er imot outsourcing av IT, men at man må ha nok kunnskap til å vite hva man gjør, ellers forsterkes problemene.

Få ledere med IT-kompetanse

MANGLER IT-KOMPETANSE: Direktør Einar Lunde i N-kom opplever at mange bedriftsledere mangler IT-kompetanse og forståelse for sårbarhet ved outsourcing Foto: Line Tomter / NRK

Akkurat nå gransker NSM selve Nødnett-saken, men Lunde vil ikke kommentere dette før granskningen er ferdig.

– Vi ser i mange saker at ledere ikke har grunnleggende IT-kompetanse. Og da virker IT-utfordringene krevende. I stedet for å forstå IT-problemene, løser lederne det ved å sette IT-oppgaver ut av virksomheten, og ut av landet, sier Lunde.

Han fremhever at det kan være lurt for ledelsen å realitetsorientere seg.

– Å snu i outsourcingprosjekter betyr at man som leder viser at man har god innsikt i det man faktisk holder på med, sier Lunde.

Mer kritiske

– Det er en gledelig utvikling at det er blitt en gryende bevissthet rundt IKT og sårbarhet, sier president Lise Randeberg i Tekna.

Hun håper det økte fokuset på IKT-sikkerhet har skapt med ny erkjennelse av risikoen ved å flagge IT ut til lavkostland som Norge ikke har et sikkerhetsmessig samarbeid med.

– Over 60 prosent av den nasjonale kritiske infrastrukturen er på private hender. Myndighetene må stille tydelige nasjonale krav til styret og ledelsens ansvar for sikkerhets og sårbarhetsvurderinger, sier Tekna-presidenten.