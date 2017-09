– KrF har blitt et bibelbelte-parti

KrF slikker nå sårene etter valgnederlaget, det dårligste stortingsvalget noensinne med 4,2 prosent oppslutning.

Stortingsgruppa har gått ned med 2 mandater og sentrale personer som Hans Olav Syversen (Oslo), Line Henriette Hjemdal (Østfold) og Anders Tyvand (Vestfold) er ute av Stortinget.

– KrF er igjen blitt et bibelbelteparti. Man har kun representasjon fra Telemark, langs kysten og opp til Møre og Romsdal. Bare det tilsier jo at partiet går mer tilbake til det tradisjonelle, verdikonservative KrF, sier redaktør Vebjørn Selbekk til NRK.

– Geografi viktig

Ifølge Dagen-redaktøren henger geografi og profil på stortingsgruppa tett sammen.

– Mange i KrF føler at Oslo-partiet ikke representerer distrikts-KrF godt nok og spesielt Vestlands-KrF. Dette er i utgangspunktet en litt mer konservativ gruppe, så gjenstår det å se hvordan de vil agere i Stortinget, sier Selbekk.

Vårt Lands politiske redaktør Berit Aalborg mener Selbekks analyse er for enkel.

– KrFs stortingsgrupper vil alltid være nokså konservative, men denne stortingsgruppa er ikke spesielt mye mer konservativ enn andre. Kanskje tvert imot. Det er sentrumsorienterte, pragmatiske politikere som er kommet inn, sier hun til NRK.

– For enkelt

– Det er altfor enkelt å si at Vestlandet og Sør-Vestlandet er konservative, og andre deler av landet ikke er det, mener hun.

Men Selbekk peker på at flere i den nye stortingsgruppen er trygt plassert i den verdikonservative fløyen, og nevner Steinar Reiten (Møre og Romsdal) og Torhild Bransdal (Vest-Agder).

– Bransdal er tidligere ordfører i Vennesla. Det er ikke akkurat noen raddis-plass, sier han.

Nestleder i KrF Olaug Bollestad kjenner seg ikke igjen i Selbekks analyse om at KrFs gruppe nå er mer konservativ.

– Verdiene våre står fast enten vi er representert fra Sør-Vestlandet eller fra hele landet. Den nye stortingsgruppa vil forholde seg til verdiene vi har nedfelt i vårt program, sier Bollestad.

Kan være åpne for Frp

Det store spørsmålet for KrF er hvem de skal samarbeide med. Hareide gjentar partiets linje om at KrF ikke kan støtte en regjering der Frp er med, men flere åpner nå for et samarbeid med nettopp Frp, i en eller annen form.

Hans Fredrik Grøvan gikk torsdag ut i Fædrelandsvennen og advarte partiet mot å gå i opposisjon.

– Vi må drøfte hvordan vi kan skaffe oss innflytelse. Det tror jeg vi må gjøre gjennom en eller annen form for avtalte spilleregler, slik at vi får uttelling i blant annet viktige verdispørsmål, sier han til NRK.

Selbekk tror på sin side flere i KrF vil inn i regjering med Frp.

– Jeg er helt sikker på at det i KrF på grasrota, og spesielt i området der KrF nå er representert, er mange som innerst inne ønsker en regjering med KrF, Venstre, Høyre og Frp, sier Selbekk.