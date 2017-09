– Eg ynskjer å vere ein utfordrar mot dei gamle gubbane som det finst nok av på Stortinget. Vi treng meir nytenking og action, seier Freddy Øvstegård (22) som er valt inn på Stortinget for Østfold SV.

Han vert den yngste stortingsrepresentanten når Stortinget opnar igjen i oktober.

MINSTEMANN: Freddy Øvstegård (22) frå Sarpsborg vert yngst når Stortinget opnar igjen i oktober. I dag er han student og nestleiar i SU. Foto: Sara Vilde Solås/NRK

Saman med 17 andre nyvalde representantar under 30 år er han med på å trekkje gjennomsnittsalderen på Stortinget ned frå 46,3 år i 2013 til 45,8 år i 2017.

– Det er gledeleg at eg og fleire av SV sine representantar er med på å trekkje snittet ned, men det er framleis slik at unge folk er underrepresentert på Stortinget, seier Øvstegård.

Han får støtte frå leiar i landsråd for norske barne- og ungdomsorganisasjonar.

– Dei eldste gløymer ofte korleis det er å vere ung. 40 prosent av befolkninga er under 30 år, men på Stortinget er det berre rundt 10 prosent i denne aldersgruppa, seier Rode Margrete Hegstad i LNU.

Ho er glad for at partia ved dette valet har våga å nominere unge kandidatar høgt, men at det framleis er ein veg å gå.

ELDRE FORSAMLING: Dei siste hundre åra har gjennomsnittsalderen på Stortineg lege rundt 50 år. Berre i 1993 var den nede i 45 år, som i år. Foto: Ruud, Vidar / NTB Scanpix

Kan verte historias yngste Storting

Det er berre ein gong tidlegare, i 1993 at gjennomsnittsalderen på Stortinget har vore nede i 45 år. Men gjennomsnittet kan søkke enda meir.

Fleire unge kandidatar er aktuelle som vara på Stortinget for representantar som vil halde fram i statsrådsposisjonar i regjeringa.

Dette gjeld for eksempel Mathilde Tybring Gjedde (24) i Høgre som kan ta over Oslo-setet til Ine M. Eriksen Søreide dersom ho held fram som forsvarsminister, eller Aleksander Stokkebø (22) som kan ta Rogaland-plassen til helse- og omsorgsminister Bent Høie.

HEIDRA AV STATSMINISTEREN: Aleksander Stokkebø (22) frå Stavanger i Rogaland kan ta varaplassen på Stortinget dersom Bent Høie held dram som statsråd. Foto: Mathias Oppedal / NRK

Stokkebø, som vart heidra av statsminister Erna Solberg valnatta, låg inne med ein stortingsplass like etter valnatta, men mista plassen til Øystein L. Hansen (60) frå Ap når nær alle stemmene var talt opp.

– Det er bra at vi får inn unge folk som kan vere med på å trekkje fram viktige saker for unge, som å kutte i klimagassutslepp eller å sikre at alle vert sett i skulen, seier han som er audmjuk for å få moglegheita.

Tybring Gjedde er ikkje like oppteken av alder.

– Eg ynskjer å lytte og få innspel frå mange, uavhengig av alder. Samtidig vil eg vere ei ung stemme i samfunnsdebatten, seier ho.

Dette vert dei yngste på Stortinget, under 30 år:

Troms Sandra Borch 29 år , Senterpartiet Nordland Wilfred Nordlund 29 år , Senterpartiet Sør-Trøndelag Sivert Bjørnstad 26 år , Fremskrittspartiet Mari Holm Lønseth 26 år , Høyre Møre og Romsdal Fredric Holen Bjørdal 27 år , Arbeiderpartiet Sogn og Fjordane Utjevningsmandat Tore Storehaug 25 år , Kristelig Folkeparti Hordaland Peter Christian Frølich 29 år , Høyre Eigil Knutsen 28 år , Arbeiderpartiet Rogaland Utjevningsmandat Solfrid Lerbrekk 26 år , Sosialistisk Venstreparti Oppland Marit Knutsdatter Strand 25 år , Senterpartiet Hedmark Nils Kristen Sandtrøen 28 år , Arbeiderpartiet Kristian Tonning-Riise 28 år , Høyre Emilie Enger Mehl 24 år , Senterpartiet Akershus Himanshu Gulati 29 år , Fremskrittspartiet Nicholas Wilkinson 29 år , Sosialistisk Venstreparti Østfold Elise Bjørnebekk-Waagen 27 år , Arbeiderpartiet Utjevningsmandat Freddy Andre Øvstegård 22 år , Sosialistisk Venstreparti

Finnmark, Nord-Trøndelag, Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud og Oslo har ingen nye stortingsrepresentantar under 30 år.

FLEIRE KJENDE: Både tidlegare leiar i Senterungdommen, Sandra Borch, tidlegare leiar i Sosialistisk Ungdom, Nicholas Wilkinson, og noverande leiar i Unge Høgre, Kristian Tonning-Riise, er valt inn på Stortinget Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

– Ikkje gløym dei eldste

Den liberale tankesmien Civita har over lengre tid vore uroa for dei eldste stortingsrepresentantane, som dei meiner er underrepresentert.

– Det har vore ein trend over tid at dei representantane som er over 60 år utgjer omkring ein av ti representantar, som er ein del færre i forhold til befolkninga elles, ei aldersgruppe som er veksande, seier rågjevar Eirik Løkke.

Hen meiner likevel nye unge representantar ikkje står i konflikt med dei eldre sine interesser.

– Uansett kor gammal du er som stortingsrepresentant er det svært vanskeleg å utfordre opparbeida rettar som dei eldste har, seier Løkka.

Hegstad i LNU legg til at kampen om stortingsplassar ikkje står mellom dei eldste og dei yngste;

– Dei er dei middelaldrande det er for mange av, seier ho.