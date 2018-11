– En maktkamp som har skrevet seg inn i norsk historie

– Vi har sett en maktkamp i en spesiell form. Det er skrevet norsk historie, sier Øyvind Håbrekke, faglig leder i Skaperkraft.

Han sier dette i Politisk kvarter og sikter til maktspillet som foregikk da Kristelig Folkepartis ledelse kjempet på to fronter for å vinne verdikampen i sitt eget parti.

Trygve Svensson i tankesmien Agenda er enig at dette er et historisk maktspill i norsk politikk.

Trygve Svensson er leder i tankesmien Agenda. Han sier maktspillet som har foregått den siste tiden i KrF har han ikke hørt om tidligere i norsk politikk. Foto: Magnus Solhaug Hofgaard / NRK

– Jeg har ikke hørt om noe sånt tidligere. At partilederen i et parti tar kontakt med nestlederen i et annet parti. Så blir det enighet i en spesiell sak om abortloven, hvis man skal tro på det VG skriver. Den legges på bordet på grunn av den dynamikken som det kommer til å skape. Ekstra pikant var det siden dette var en sak som Erna Solberg faktisk hadde tapt i sitt eget parti, sier Svensson.

– Trengs sterkt lederskap

Øyvind Håbrekke har tidligere hatt viktige verv i Kristelig Folkeparti. Han var blant annet statssekretær i 2004 og 2005, da partiet var med i regjering. Han har også vært valgt inn på Stortinget i flere perioder for KrF.

– Jeg tenker at først og fremst så forteller den diskusjonen som går nå, og hele VGs sak i går, om et parti i krise. Nå trengs det et sterkt lederskap på lokalt og nasjonalt plan for å komme videre, sier Håbrekke, som nå er faglig leder i Skaperkraft.

Øyvind Håbrekke har tidligere vært stortingsrepresentant for KrF. Han var blant annet statssekretær i Olje- og energidepartementet. Foto: NRK

Rått maktspill

– Sånn som ulike kilder uttaler seg nå så virker det som om Hareides side ble overrasket over at det var flere enn Hareide og hans medarbeidere som kunne drive et rått maktspill, sier politisk redaktør i Dagens Nærlingsliv Kjetil Alstadheim.

– Jeg lurer på hvordan Erna Solberg hadde reagert hvis Siv Jensen hadde tatt kontakt med for eksempel Jan Tore Sanner i en sak hun ikke var enig om. Det er dette som er så spesielt i denne saken, sier Agenda-leder Trygve Svensson.

Kjetil Alstadheim sier det Ropstad og Bollestad klarte var å få en innrømmelse fra statsministeren om at hun var villig til å snakke om saken. Foto: Hans Cosson-Eide / NRK

Alstadheim mener KrF-erne egentlig fikk til noe som ikke skulle vært mulig.

– Det som nestlederne Ropstad og Bollestad fikk til var jo noe som egenltig skulle være umulig, nemlig å få statsministeren til å si at sier «ja jeg vil sette meg ned og forhandle om abortloven», når vi vet at det er et solid flertall på Stortinget og i hennes eget parti for å ikke gjøre det, sier Alstadheim.

