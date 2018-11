KrF-Bekkevold: – Vi tåler ikke flere avsløringer nå

«Slik vendte KrF-toppene seg mot Hareide: Rått maktspill etter hemmelig møte hos Erna».

Mandagens VG-forside gjør det ikke lettere for KrF å komme sammen etter at et knapt flertall på partiets ekstraordinære landsmøte 2. november vedtok å søke regjeringsmakt med Høyre, Venstre og Frp.

Avisen forteller at Ropstad og 1. nestleder Olaug Bollestad hadde møter med statsminister Erna Solberg og resten av Høyre-ledelsen den 11. oktober. Der skal abortsaken ha blitt diskutert.

18. oktober, én uke etter møtet på Statsministerens kontor, utfordret Ropstad Ap-leder Jonas Gahr Støre og Høyre-leder Erna Solberg i VG. Hvem av dem kunne gi etter for KrFs abortkrav?

Tapte slaget

Få timer senere kom svaret fra Solberg. Hun var villig til å forhandle om endringer i abortloven om KrF ønsket plass i hennes regjering.

Som NRK fortalte noen dager senere hadde KrF-nestlederen vært i dialog med Høyres kommunikasjonsavdeling før han utfordret statsministeren om abort i VG.

– Vi tåler ikke flere avsløringer nå, sier stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold til NRK mandag ettermiddag.

LEDER PÅ OPPSIGELSE: Geir Jørgen Bekkevold er en nær støttespiller av Knut Arild Hareide. Her er de to sammen på landsmøtet der Hareide varslet at han går av som partileder dersom KrF går inn i regjering med Høyre, Venstre og Frp. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Han tilhører dem som ønsket å følge Hareides råd om regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Det gjør også sentralstyremedlem Karin Bjørkhaug.

Etter dagens oppslag i VG meldte Adresseavisen at hun krever et nytt ekstraordinært landsstyremøte i partiet.

– Det jeg reagerer mest på, er den rollen Høyre har fått lov til å spille når det gjelder valg av sak og reell politikk som tydelig har påvirket retningsvalget, utdyper Bjørkhaug i et intervju med NRK.

Støtter krav om nytt landsstyremøte

Også en rekke andre fylkesledere på rød side sier til NRK at de mener landsstyret, som består av sentralstyret, fylkeslederne og stortingsgruppen, nå bør samles.

– Jeg skjønner godt behovet for å ta en fot i bakken. Hvis det kommer krav om et nytt landsstyremøte, så støtter jeg det, sier Bekkevold.

Han understreker samtidig at det taler til Ropstads fordel at Hareide bekrefter at han ble varslet om møtet med Solberg på forhånd.

– Etter min mening er det ikke grunnlag for å si at han førte partilederen bak lyset. Men partiet skulle fått mer informasjon om Høyres involvering i abortutspillet, sier Bekkevold.

Ropstad selv avviser at Høyre har trukket i trådene.

– Det var ingen dramatikk i det møtet, sa han til NRK tidligere i dag.