KrF-leder i Rogaland beklager

15 blå og 1 rød delegat reiste til landsmøtet fra Rogaland forrige fredag, selv om én av tre i fylkeslaget støttet rådet om å søke samarbeid til venstre i politikken.

Valget vestlandsfylket tok var omstridt. I dag er svært mange skuffa.

– Dette har ikke vært en god prosess for partiet. Det har vært en åpen prosess og det var nødvendig, men nå er vi splittet og det har jo skapt noen sår, sier Oddny Helen Turøy, fylkesleder i Rogaland KrF.

– Vi var dårlig forberedt

Dersom Rogaland hadde valgt representanter som de andre fylkeslagene i KrF, kunne det blitt helt jevnt på KrFs landsmøte på Gardermoen.

Fylkeslaget har tidligere uttalt at de nekter å ta ansvar for at Hareide nå må gå.

– Vi var for dårlig forberedt. Jeg har beklaget at jeg har vært med på bidra til det, i forhold til at dette kom uventet på oss, sa hun etter et medlemsmøte i Rogaland KrF onsdag til TV2.

Turøy sier hun har stor forståelse for det mindretallet som føler seg overkjørt, etter at avstemningen forrige fredag endte med 98 stemmer for å søke samarbeid med dagens regjering, og 90 for å gå til venstre.

– Jeg er veldig lei meg for at det ble som det ble, sier Turøy nå.

Hun presiserer overfor NTB at vedtaket som ble fattet i fylkeslaget, fulgte partiets interne regler

Sinne og skuffelse

I kveld var partiet samlet i Stavanger. Flere av medlemmene var ifølge Turøy tydelige i sin kritikk.

Det kommer til å ta tid før sårene er grodd.

– Vi fikk en del kritikk og det var en del som uttrykte både sinne og skuffelse over det som skjedde på fylkesårsmøtet vårt i Rogaland, sier Turøy.

Etter den omstridte delegat-avstemminga har mange valgt å melde seg ut av partiet.

Det var ikke et stort tema i kveld.

– Vi prøver å fokusere på hvordan vi skal komme oss videre og det var nødvendig å få snakket ut i kveld. Flere uttrykte at de ønsker å fortsette i partiet, til tross for at de er fryktelig skuffet, sier hun.

E-post nådde ikke fram

Før Rogalands fylkesårsmøtet samlet seg til valg av delegater, oppfordret partiledelsen fylkene til å velge delegasjoner som gjenspeilte fylkesårsmøtene. Men i Rogaland sier de at de ikke så e-posten de sendte ut, før etter at valget var avgjort. Et forslag fra Haugesund KrF om å ha representativt valg, ble nedstemt.

Knut-Arild Hareide har selv ikke kritisert prosessen i Rogaland, etter at nederlaget var et faktum. Han viste til at det hele tiden var opp til fylkesårsmøtene å finne ut av hvordan de ville velge delegater.

– Nå skal vi gå framover sammen. Det er det som er viktig nå, sa han til NRK etter at han tapte partivalget.