KrF-landsstyre avviste utsetjing av regjeringsforhandlingar

Forslaget om å utsetje forhandlingane vart fremja av fylkespartiet i Akershus.

Fylkesleiar Arne Willy Dahl i Akershus KrF stadfestar dette overfor NTB. Han seier at det var snakk om eit telefonmøte. Det var ikkje røysta over forslaget, men det var fleire fylkesleiarar som støtta forslaget om utsetjing.

Kravde landsstyremøte

Det var sentralstyremedlem Karin Bjørkhaug som tidlegare i dag kravde eit ekstraordinært landsstyremøte etter eit oppslag i VG i dag om spelet om makt som har fått føre seg i partiet denne hausten. Dei to nestleiarane Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad hadde møte med statsminister Erna Solberg og resten av Høgre leiinga 11. oktober. Dei diskuterte blant anna abortspørsmålet.

Nestleiar Kjell Ingolf Ropstad vil ikkje kommentere meldinga om det ekstraordinære landsstyremøtet til NTB i kveld.

Rekk ikkje budsjett-fristen

Det var eigentleg sett ein frist til klokka 10 tysdag for å bli samde om statsbudsjettet for neste år, men partia er samde om å halde fram på overtid.

Høgres finanspolitiske talsmann og leiar i finanskomiteen på Stortinget, Henrik Asheim, seier til NTB at det står att fleire enkeltsaker.

– Vi har kome KrF i møte på mykje, men vi treng å ta i bruk tysdag og moglegvis også onsdag, seier han.

– Heilskapleg forslag

Han fortel at regjeringspartia presenterte eit heilskapleg forslag til KrF, men at det etter 45 minutt vart klart for alle at det var betre å møtest på nytt tysdag enn å halde fram utover natta.