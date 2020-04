Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det opplyste Anders Wallensten, Sveriges fungerende statsepidemiolog, på en pressekonferanse kl. 14.

Modellen folkehelsemyndighetene i Sverige har utarbeidet er basert på antallet tilfeller av Covid-19 i Stockholm fra 17. februar til 10. april, og prøver tatt av smittede i tidsrommet 27. mars til 3. april.

FUNGERENDE STATSEPIDEMIOLOG: Anders Wallensteen. Foto: Stina Stjernkvist / AP

Wallensten opplyste også at de anslår at det for hvert bekreftede tiflelle av Covid-19 er 999 ubekreftede tilfeller.

På pressekonferansen kom det fram at det er registrert ytterligere 185 koronarelaterte dødsfall i Sverige det siste døgnet. Det totale tallet på koronadøde i landet er nå 1 765.

– Vi ser lyset i tunnelen

Opplysningene som kom fram på pressekonferansen i Sverige stemmer godt overenes med det sjefepidemiolog i det europeiske smittevernkontoret (ECDC), Johan Giesecke, har sagt til SVT.

– 99 prosent eller mer vet ikke at de har hatt viruset. Viruset er veldig smittsomt, men de fleste som smittes vet det ikke. Så er det noen som blir syke, noen alvorlig syke, og noen dør.

STORE MØRKETALL: Professor Johan Giesecke sier et stort flertall av dem som har vært smittet av koronavirus ikke engang har merket at de har hatt viruset. Foto: Bertil Ericson / Tt Nyhetsbyrån / NTB scanpix

Han viste til to studier og anslo at rundt 600 000 stockholmere kan ha vært smittet så langt i pandemien.

Giesecke sa også at han tror koronatiltakene i Sverige vil kunne lempes slik at dagliglivet kan returnere til normalt en gang etter sommeren.

– Det blir en langsom vei tilbake. Vi ser lyset i tunnelen, sa Giesecke.

Har utviklet antistoffer

Bakgrunnen for Gieseckes anslag på antall smittede, er blant annet en ny koronatest som har blitt utført på blodgivere i Stockholmsområdet. Den viser at minst 11 av 100 har utviklet antistoffer.

Det egentlige tallet antas å være enda høyere.

– Man kan ikke trekke noen konklusjoner om det eksakte prosenttallet, men vi vet at 11 prosent har hatt det. Det er for lite for en forskningsrapport, men for viktig til at vi kan sitte og holde på informasjonen, sier overlege Jan Albert på klinisk mikrobiologi på Karolinska universitetssykehus til SVT.

Mener Norge og resten av Europa gjør feil

Giesecke var Sveriges statsepidemiolog, og det var også han som ansatte dagens statsepidemiolog Anders Tegnell. Geisecke har også stilt seg helhjertet bak strategien de følger i Sverige.

– Sverige er et av få land som gjør det på denne måten. De andre gjør det feil. Vi tar hensyn til de vitenskapelige bevisene. Norge og Danmark har en mer politisk ledelse som vil vise styrke og gjennomføre tiltak, sa Geisecke til Dagbladet 26. mars.

Til NRK har professoren sagt at han anser det norske hytteforbudet for å være tull.

Så langt er det registrert 2.472.258 koronasmittede i verden. Tallene er antakeligvis mye høyere ettersom de er avhengige av hvor mange som testes i hvert land, og at de rapporteres korrekt.

Nær 170.000 har dødd av covid 19, sykdommen som skyldes koronaviruset, i verden.

Tallene for Norge per 21. april, er 7.166 smittet, 144 innlagt på sykehus og 182 døde.