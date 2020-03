WHO-rådgiver: Hytteforbudet er bare tull

– Hva tenker du om det han sier om hytteforbudet, og om behovet for at folk må forstå tiltakene som rasjonelle ellers vil de ikke følges, og at irrasjonelle tiltak går utover andre tiltak som er rasjonelle?

– Jeg er helt enig i at det må være rasjonelt og enkelt å forstå. Derfor var det slikt at de aller fleste hytteeierne umiddelbart fulgte opp anbefalingen før det ble forbudt. Men dessverre var det for mange som ikke gjorde det, og som også belastet kommunene med ønske om dispensasjon. Vi er i en svært utfordrende situasjon og må minske presset på helsetjenesten slik at alvorlig syke får hjelp. Hyttekommunene har ikke kapasitet til å ta hånd om alle hyttebeboere i tillegg til egne innbyggere. Johan Giesecke har nok ikke kunnskap om omfanget av hytter i enkelte norske kommuner og belastningen de representerer på den lokale helsetjenesten i en slik situasjon. Hytteforbudet er ikke først og fremst begrunnet i smittespredning, som er hans fagfelt – men av hensynet til helsetjenesten.

– Han mener skolestenging og barnehagestenging ikke har noe for seg, hva tenker du om det?

– Folkehelseinstituttet har gjort oppmerksom på at det er faglig usikkerhet om effekten av stenging av barnehager og grunnskoler for å stoppe smittespredning, men Folkehelseinstituttet har i det siste lagt vekt på at barn og unge likevel ser ut til å spille en rolle i smittespredningen ved denne epidemien. Helsedirektoratet besluttet derfor å stenge skolene ut fra et ønske om å være føre var. Folkehelseinstituttet har stilt seg bak denne beslutningen. Johan Giesecke tar feil når han hevder at det var politikerne som bestemte dette i Norge, mot faglige råd. I motsetning til i Sverige som han sikkert kjenner bedre enn Norge, er det Helsedirektoratet som tar denne type beslutninger i Norge. Men de har min og regjeringens støtte i denne beslutningen.

Høye sier også at dagen før stengingen av skoler og barnehager så var det mange kommuner som planla å stenge skolene og barnehagene, uten å ivareta tilbudet som var nødvendig til barn av dem som for eksempel jobber i helsetjenesten.

–Vi hadde heller ikke fått ut et tydelig nasjonalt budskap om at besteforeldre i risikogruppen ikke burde ende opp som barnevakt. Det var derfor viktig at stengningen ble foretatt på en forsvarlig måte, og i det arbeidet bidro også Folkehelseinstituttet med sin kompetanse. Johan Giesecke tar derfor igjen feil. Konsekvensene av å ha fulgt hans råd, ville nettopp vært at de ulempene han peker på ikke hadde blitt ivaretatt mange steder, sier Høye.

–Hva var den smittevernfaglige begrunnelsen for å stenge skoler og barnehager?

– Helsedirektoratet la vekt på at Folkehelseinstituttet ikke kunne utelukke at det også foregår smittespredning blant barn, selv om barn sjeldent blir alvorlig syke. Dermed var det en føre var tenkning som jeg støtter. Dessuten ville en manglende nasjonal beslutning på dette området ført til en rekke av de ulempene Johan Giesecke også peker på.

– Stenging av skoler og barnehager er politisk markering, ikke faglig begrunnet, mener han. Hva er din kommentar til det?

– Det er feil. I Norge er det Helsedirektoratet som er fagmyndighet og tar denne type beslutninger ved utbrudd av farlige smittsomme sykdommer. Når et land står i en utfordrende situasjon som denne, må politiske og faglige myndigheter selvfølgelig samarbeide tett. I en så alvorlig situasjon så kan en selvsagt velge å si at fordi omfanget av smittespredning mellom barn er usikkert, så lar vi være å sette inn sterke tiltak. Vi tok ikke sjansen på det. Jeg har respekt for at andre land tenker annerledes. I Norge har vi valgt en føre var linje i dette spørsmålet, sier helseminister Bent Høye.

– Han mener Sverige ikke kommer til å ha flere smittede, syke og døde enn Norge i forhold til folketall enn Norge, til tross for mindre inngripende tiltak.

– Det blir bare spekulasjoner. Tiden vil vise. Men uansett må beslutningene nå tas med det kunnskapsgrunnlaget vi har i dag. Vi kan ikke vente på ett kunnskapsgrunnlag som kanskje kommer om ett år. Nå bruker jeg alle krefter på å begrense smittespredning og bremse epidemien, slik at de som blir alvorlig syke og har behov for hjelp på sykehusene våre, får det. sier Høye til NRK.