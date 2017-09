Jonas Gahr Støre har satt helikoptrene på bakken. Mandag fløy han over vestlandsfjordene og landet i X kommuner. Tirsdag stod han opp tidlig for å kaste seg inn i en bil for å besøke Østfold og Vestfold. Med en presse-minibuss på slep kjører han innom et sykehjem, en yrkesfagskole og et mobiliseringsmøte for Sjømannsforbundet.

Støre intervjues av journalister under overfarten mellom Moss og Horten. Foto: Lars Nehru Sand / NRK

Det er den førtifjerde dagen på rad etter starten i Bergen i juli han sier

– Hei, hyggelig.

– Jonas Støre heter jeg.

Det er mer enn 30 dager hvor han har svart på hvorfor Ap ikke lokker flere enn 30 prosent av velgerne. Nå må han stille opp på de selfies han kan, vinke til de skoleelevene han møter, om de så sitter ganske overrasket på andre siden av et vindu.

Hver gang han klemmer på partifeller på stands, kanskje forsyner seg av en vaffel med jordbærsyltetøy ...

– Jeg er så sulten skjønner du, er det greit om jeg tar en eller?

… vet han med seg selv at Ap sliter med å overbevise sine egne.

Jonas Gahr Støre innleder for Sjømannsforbundet i Sandefjord og snakker om trygghet i arbeidslivet. Foto: Lars Nehru Sand / NRK

Fortsatt er det kun 2 av 3 Ap-velgere fra 2013 som ikke vil stemme på Ap nå. 66 prosent lojalitet er det eksakt samme Ap hadde på første valgkampmåling hos Norstat for NRK. Etter uker med hils, helikopter, vafler og valgkamp har ikke Ap evnet å lokke flere velgere «hjem». Oppslutningen er lavere enn da valgkampsirkuset startet. 25,8 prosent. Råtallene er enda lavere.

Ap har over 100.000 velgere på gjerdet. Så har en rekke velgere gått til Senterpartiet, SV, Rødt og MDG. Samtidig kommer det noen fra Venstre, men ap mister flere motsatt vei over blokkstreken til Høyre og Frp. De to siste ukene har Ap avgitt velgere til Solberg og Jensens to regjeringspartier.

Derfor sliter Ap fortsatt og ligger statistisk sikkert under 30 prosent oppslutning, på denne Norstat-målingen for NRK hvor antallet respondenter er økt for å redusere feilmarginen i den siste målingen vår før velgerne sier sitt.

Hvor mange skal ned fra gjerdet?

Både Høyre og Frp har flere velgere på gjerdet nå enn tilsvarende uke for fire år siden. De borgerlige kan med andre ord fortsatt mobilisere velgere og øke flertallet de får i denne målingen med knappest mulig margin.

Støre hilser på beboere på Tingvoll eldrehjem i Sarpsborg. Foto: Lars Nehru Sand / NRK

Samtidig er det så mye i spill at rødgrønn side fort kan vinne flertallet de hadde for to uker siden tilbake. Hvis Sp igjen tar flere velgere fra regjeringspartiene, slik de har gjort de siste månedene. Hvis Ap tetter igjen litt mot de to blå partiene, slik de klarte frem til og for to uker siden.

Totalt er 640.000 velgere i tvil om hva de skal stemme. Blant disse var det 350.000 som ikke stemte ved valget i 2013. En liten uke før valget i 2013 var det 475.000 velgere på gjerdet. Kanskje betyr dette en lavere valgdeltagelse. Det eneste sikre er at det betyr en mobiliseringsmulighet for alle partier, særlig de som trenger det mest.

Både Venstre, Ap og Høyre har flere enn 10 prosent av 2013-velgerne sine på gjerdet, mens SV og KrF virker fullmobiliserte med få velgere på gjerdet.

Hvem av gjerdesitterne som til slutt bestemmer seg for om de skal stemme og hvilket parti de skal stemme på, ser ut til å kunne vippe flertallet.

KrFs dårlige valgkamp

KrF har en lavere lojalitet nå enn da valgkampen startet, men har samtidig veldig lav andel usikre velgere. Konkret betyr det at velgerne i løpet av valgkampen har bestemt seg for andre partier. KrFvelgerne fra forrige stortingsvalg deler seg sågar i to. 16 prosent av dem vil nå stemme Ap, Sp, SV eller MDG. 7 prosent av dem vil stemme Høyre eller Frp. KrFs nedgang fra forrige uke statistisk gyldig.

Hovedbildet

KrFs nedgang er eneste statistisk gyldige endring.

Frps fremgang til et nivå over valgresultatet i 2013, er den største enkeltendringen.

Dagens fire samarbeidspartier beholder flertallet med knappest mulig margin.

Ap er statistisk sikkert under 30 prosents oppslutning.

Det er færre usikre velgere nå enn i forrige uke, men fortsatt flere enn på samme tid i 2013.

Flertall

Dagens fire samarbeidspartier ville beholdt flertallet med 85 mandater og knappest mulig margin.

H+Frp+KrF+V har hatt 85 mandat på tre av fire Norstat-målinger for NRK i valgkampen. Før valgkampen var årsbeste 83 mandat i januar.

Høyre og Frp samlet

Gjennomsnittet av samtlige målinger presentert i august viste rødgrønt flertall med 88 mandat.

Ap+SV+Sp får til sammen 74 mandater, det svakeste i de fire valgkampmålingene og svakest siden april i fjor.

Venstre og KrF til sammen har 21 færre mandat enn Frp. Aldri før etter 2013-valget har avstanden vært så stor, den er dermed også større enn ved valgkampens start. Venstre og KrF ønsker som kjent at Høyre skal bytte dem ut med Frp i regjering.

Norstat har ved to av fire målinger i valgkampen målt Frp til et høyere nivå enn valgresultatet for fire år siden.

Regjeringspartiene

Høyre og Frp samlet oppnår 75 mandat som er det beste resultatet siden før budsjettforhandlingene i fjor høst.

Både Høyre og Frp kan notere seg for valgkampens og 2017s beste lojalitet. For Høyre nær 75 prosent og for Frp nær 80 prosent.

Hverken Høyre eller Frp er fullmobiliserte og kan dermed øke sin oppslutning videre. I reduseres tapet til Sp og økes gevinsten fra Ap. Klarer regjeringspartiene å holde den trenden seks dager til, kan det bety økt oppslutning for de to blå partiene.

Arbeiderpartiet

Ap fortsetter, og øker, sin netto lekkasje til de to regjeringspartiene samlet nær 28.000 velgere.

Selv om Ap går svakt frem fra forrige uke, ville partiet også denne uken fått 46 mandater på Stortinget. På NRKs målinger fra 2006 og frem til i dag er de to siste ukene bunnrekord i så måte.

Ved alle de tre siste stortingsvalgene har Ap vokst fra siste .valgkampukessnitt på målingene til valgresultatet. Men aldri mer enn 3 prosentpoeng. Snittet for de tre valgene er 2,3 prosentpoengs vekst.

Siste Norstatmåling i 2013-valgkampen viste 28,3 prosent, mens valgresultatet ble 30,8 prosent. En vekst på 2,5 prosent.

KrF

KrF går signifikant tilbake til det laveste nivået de har hatt på Norstatmålingene i valgkampen, tilbake til juni-nivået.

Også lojaliteten er lavere enn tidligere valgkampmålinger.

Partiet har nesten ikke velgere på gjerdet, det virker dermed ikke enkelt for partiet å mobilisere i innspurtsfasen, fordi velgerne har forlatt partiet til fordel for andre.

Partiet har i løpet av valgkampen mistet velgere til særlig Ap, Senterpartiet og Høyre.

Venstre

Venstres lojalitet har rast hele valgåret og valgkampen. Nå er den nede i 30 prosent.

Andelen usikre velgere er halvert på en uke. Det betyr at en økende andel Venstre-velgere fra 2013 har bestemt seg for å stemme på et annet parti.

Velgerne går i størst grad til Ap, MDG, SV. Til sammen 50.000 velgerne netto flytter altså fra Venstre og over blokken.

Summen av ikke å klare sperregrensen og å miste mange velgere over midtstreken, gjør Venstre til et potensielt borgerlig problem.

Venstre har vært under sperregrensen på 3 av 4 av våre valgkampmålinger. Paradoksalt nok er den ene målingen hvor Venstre har vært over sperregrensen, den eneste hvor det ikke har vært borgerlig flertall.

Venstres budskap om at partiet er en garantist for borgerlig regjering, er dermed ikke helt sikkert.

Venstre har ved to av de tre siste stortingsvalgene gått tilbake fra snittet siste uke til valgresultatet.

Venstre har cirka 18.000 velgere på gjerdet og mangler cirka 15.000 velgere for å nå sperregrensen.

Senterpartiet

Senterpartiet kan notere seg for årets laveste lojalitet.

Partiet har hatt en oppslutning under 10 prosent på 3 av 4 Norstat-målinger for NRK i valgkampen.

Senterpartiet har mange velgere på gjerdet, og kan dermed mobilisere dem i innspurtsfasen.

De små vinnerne