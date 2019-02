43 tidligere listetopper: – Grande lite egnet som Venstre-leder

Med litt over 200 dager til lokalvalget er Trine Skei Grande i Lillehammer for å besøke film- og musikkmiljøet i byen. Kommunen er den sjette Venstre-lederen besøker på ett døgn.

Den lange valgkampen er allerede i gang.

RYSTET: Per Øyvind Grimsby i Sirdal kommune mener undersøkelsen vitner om et parti som er rystet av dårlige meningsmålinger. Foto: Privat

Men langt fra alle mener Grande er rett person til å lede Venstre gjennom enda et valg.

– Jeg mener at Grande bør gå. Jeg synes ikke hun har levert godt nok og jeg tror ikke hun er rett person til å ta partiet opp igjen, sier Per Øyvind Grimsby. Han toppet listene for Venstre i Sirdal i 2015, og vil gjøre det igjen i år.

STØTTER: Hun er en fantastisk leder som jeg stoler hundre prosent på, sier Venstres ordførerkandidat i Larvik, Magdalena Fransson Lindtvedt om Trine Skei Grande. Foto: Venstre

Han er en av de 290 listetoppene fra sist lokalvalg som har mottatt en spørreundersøkelse fra NRK. 63 prosent av dem svarte.

Flertallet støtter Grande

På spørsmålet «hvor godt egnet mener du Trine Skei Grande er til å lede partiet Venstre?» har 181 listetopper fra 2015-valget sagt sin mening:

Flertallet – 101 personer – svarer at hun er «svært godt egnet» eller «godt egnet».

43 personer svarer at Grande er «lite egnet» eller «svært lite egnet».

37 listetopper svarer at de er nøytrale til spørsmålet.

Etter uker preget av dårlige meningsmålinger, DN-avsløringer om baksnakking av partifeller og interne beskyldninger om manglende distriktsprofil, mener Grande selv at tallene er oppløftende.

– Etter den stormen som har vært i det siste, så ble jeg litt glad da jeg så dem. Det samme følte jeg på landsstyret i helga, at jeg fikk veldig stor støtte i partiet for jobben som gjøres. Det er klart at når man har dårlige målinger, da må partilederen skjerpe seg og jobbe enda hardere, og det tror jeg partiet forventer av meg også.

Hun er heller ikke overrasket over at bare seks prosent av dem som svarte på undersøkelsen, sier at de har fått et mer positivt inntrykk av henne som leder det siste halvåret.

– Jeg er kjempeglad for at noen, i så store bølger som jeg står i nå, faktisk mener at jeg styrker meg. Det tar jeg som et stort kompliment. Så må jeg jobbe for å bli enda bedre, slik at enda flere har lyst til å trykke av i den svarrubrikken, sier Grande.

Grande imponert over KrFs partikultur

NRK har sendt en tilsvarende undersøkelse til 242 av KrFs listetopper fra forrige valg, og fått svar fra 64 prosent av dem.

TROLIG NY KRF-LEDER: Kjell Ingolf Ropstad er favoritt til å velges som ny leder av KrF under landsmøtet til våren. Foto: Gunhild Hjermundsrud / NRK

Selv om KrF har bak seg en konfliktfylt høst med et opprivende retningsvalg, virker misnøyen blant listetoppene fra 2015 større hos sentrumskollegene i Venstre.

Av de listetoppene som har deltatt i NRKs undersøkelser i henholdsvis KrF og Venstre finner vi at:

Mens 71 prosent av KrF-erne mener Kjell Ingolf Ropstad er godt egnet til å lede partiet, mener bare 56 prosent av Venstre-folkene det samme om sin leder Trine Skei Grande.

Mens 61 prosent av KrF-erne sier KrF fikk nok gjennomslag i Granavolden-erklæringen, svarer bare 50 prosent i Venstre-undersøkelsen det samme.

– Jeg tror at KrF prisverdig god kultur når det gjelder å stille opp for lederne sine, og det har de klart i en veldig krevende prosess. Jeg er imponert over den partikulturen, sier Grande og fortsetter:

– Vi har også mye god partikultur i Venstre, som jeg har lyst til å dyrke fram videre.

– Hvordan vil du beskrive Venstres partikultur nå?

– Den har jeg ikke noe behov for å karakterisere. Jeg merker meg at jeg fikk stor støtte i landsstyret og at jeg har fått det fra lokale tillitsvalgte de siste ukene.

– En fantastisk politisk leder

En av dem som støtter henne er Venstres listetopp og ordførerkandidat i Larvik, Magdalena Fransson Lindtvedt.

– For meg er hun en fantastisk politisk leder. Hun er en fantastisk taler og et fantastisk medmenneske. Hun ser oss som er aktive i Venstre som mennesker. Jeg synes kritikken mot henne er urettferdig, sier hun.

TREFFE FOLK: Trine Skei Grande snakket engasjert med en lokal partikollega Per Andreas Mæhlum om gründerpolitikk, kulturarbeidsplasser og næringspolitikk da hun besøkte Lillehammer tirsdag. Foto: Siv Sandvik / NRK

Lindtvedt mener det blir feil å legge all skyld på én person når meningsmålingene er dårlige.

– Hvis politikk bare skal handle om én person, så har vi gjort politikken ganske liten. Vi vil gjøre store forandringer for miljøet, for skolen og for gründere. Og det er den politikken som avgjør om folk stemmer på Venstre, sier hun.

Reagerer på uttalelser

Men Øystein Senum, som har sittet over 30 år i kommunestyret i Kongsberg for Venstre, mener Grande ikke er rett person til å fronte Venstres politikk.

VIL HA NY LEDER: Når man ligger på 2 til 3 prosent på målingene, så sier det seg selv at vi må ha nye ansikter, sier Venstre-topp i Kongsberg, Øystein Senum. Foto: Venstre

– Hun har sittet såpass lenge og holdt stø kurs mot godt under sperregrensen. Det gir grunn til å spørre om hun er rett person til å lede partiet. Det andre som utløser dette nå er oppførselen hennes, sier han.

Med «oppførselen hennes» mener han avsløringene om at Grande baksnakket Venstres finanspolitiske talsmann Abid Raja under budsjettforhandlingene før jul. Grande sa senere unnskyld til Raja, og han godtok beklagelsen.

For noen uker siden avslørte VG at Grande har omtalt Venstres mest populære ordfører som psykopat og partiets eneste komitéleder på Stortinget som «han homoen».

Også Grimsby i Agder-kommunen Sirdal reagerer sterkt på hvordan Grande skal ha omtalt egne partifeller.

– Jeg synes ikke det er Venstre verdig. Venstre er ikke et type parti som setter karakteristikker på folk. Jeg mener fremdeles at vi har en veldig god politikk og jeg støtter Venstre hundre prosent, men det er ikke sånn vi omtaler hverandre i Venstre, sier han.

Onsdag morgen debatterte han og førstekandidat Tove Eivindsen i Trøndelag Venstre Grandes posisjon i radioprogrammet Politisk kvarter. Der sa Grimsby at han tror det blir debatt om Venstre-lederen på landsmøtet i mars.

Eivindsen i Trøndelag er uenig. Hun bemerker at selv om 43 svarer at Grande er lite egnet, svarer over dobbelt så mange at hun er «godt» eller «svært godt» egnet.

– En ny lederdebatt nå er helt unødvendig, og hun er ikke på valg. Vi skal huske på at det er mindre enn ett år siden vi trampeklappet Trine inn som lederen vår for en ny periode.

Grande sier hun sitter trygt

Grimsby mener Grande bør trekke seg som leder allerede på landsmøtet, ett år før Venstres ledelse er på valg igjen.

Det har hun ingen planer om å gjøre.

PÅ BESØK: Venstre-leder og kulturminister Grande besøkte Lillehammer Institute of Music Production & Industries (LIMP) tirsdag. Hun mener Norge må skape flere kulturarbeidsplasser. Foto: Siv Sandvik / NRK

– Det er ennå lenge til jeg er på valg, og jeg skal stå på ut fra det mandatet jeg har fått av Venstre, sier hun.

– Var du forberedt på at det skulle bli debatt og spørsmål om din lederposisjon nå?

– Jeg regner med at det blir debatter når man ser dårlige målinger, og det må ledere tåle å stå i.

– Har du undervurdert misnøyen internt?

– Alle skjønner at når man ikke ser de beste tallene på meningsmålingene, så får man heller ikke de beste tilbakemeldingene som sjef. Det er når man får gode tall, at man også får de gode tilbakemeldingene som sjef.

– Sitter du trygt?

– Ja.