270 nye smittede i Norge: - Tydelig at vi må gjøre endringer

Det var ved midnatt natt til fredag registrert 17.233 koronasmittede personer her i landet. Det er en økning på 270 meldte tilfeller siste døgn.

Det er 78 flere enn dagen før og 86 flere enn til samme tid forrige uke.

Dermed nærmer vi oss nivået fra mars. Da hadde Norge på det meste mellom 200 og 300 daglige smittetilfeller, med en topp 24. mars med 313 smittetilfeller.

– Det er tydelig at vi må gjøre endringer for å lykkes med å fortsatt ha kontroll på pandemien i Norge. Først og fremst må vi sørge for at etterlevelsen av de nåværende rådene og tiltakene styrkes, det er for mange eksempler på at smittevernet glipper i praksis, og vi må jobbe mer målrettet mot miljøer og situasjoner der vi vet smittersiikoen er størst, sier Espen Nakstad i Helsedirektoratet til NRK.

– Vi vurderer også selvsagt løpende andre tiltak som kan bli aktuelle der smitten er størst, legger han til.

Høyeste tall i Oslo på to uker

Nakstad kan ikke si mer om hvilke tiltak som kan være aktuelle:

– Det er mye å hente på bedret etterlevelse både i befolkningen generelt, og i de miljøene der smitten er størst, for eksempel på arbeidsplasser der arbeidsreisende reiser inn og ut av landet.

Den siste uken er det totalt meldt om 962 nye koronatilfeller i Norge, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet. Foto: Tor Erik Schrøder

Bare i Oslo er det registrert 79 nye smittede i Oslo det siste døgnet, viser ferske tall fra kommunen. Det er det høyeste tallet på over to uker i kommunen.

De siste to ukene er 662 registrert smittet i hovedstaden. Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet sa torsdag at han er bekymret for at de store byene skal miste kontrollen over viruset.

Flere lokale smitteutbrudd

Fredag sier han til NRK at man må se over lengre tid hvordan situasjonen utvikler seg i Oslo.

– Det klart at i Oslo så krever det veldig stor innsats fortsatt. Tallene i Oslo har gått litt opp og ned, så vi får se over et lengre perspektiv hvilken vei det går i Oslo, sier Aavitsland.

I Oslo er bydel Frogner hardest rammet, med 133,3 registrerte smittede per 100.000 innbyggere. Bydel Stovner ligger på annenplass med 123,1 registrerte smittede per hundre tusen innbyggere.

Det er meldt om flere regionale smitteutbrudd den siste tiden. Elever ved tre videregående skoler på Hedmarken er satt i karantene etter mistanke om korona-smitte. Hamar katedralskole er stengt idag.

I Gjøvik er det nå over 300 i karantene omsorgssentre stengt for besøkende, etter et smitteutbrudd i kommunen. Kommunen venter på svar på 200 prøver som ble tatt i går, og fortsetter testingen.

STENGT: Hamar Katedralskole er stengt etter at elever ved videregående skole i Hedmarken ble satt i karantene. Foto: Mette Finborud Børresen

Ikke en ny bølge

I Trondheim er nå 220 studenter ved NTNU satt i karantene, etter at to studenter ved fakultet for medisin og helsevitenskap fikk påvist covid-19. Fra før sitter 1000 personer i karantene i byen.

Smitteutbruddet i Hammerfest har også fått mye oppmerksomhet. Helse nord er nå i gul beredskap og Folkehelseinstituttet har sendt et av sine smittesporingsteam for å bistå i Hammerfest, på grunn av økende smitte i Hammerfest og Tromsø.

Til sammen er mer enn 1,54 millioner personer blitt testet for koronavirus i Norge. Aavitsland sier man ikke kan sammenligne situasjonen som er nå, med situasjonen i mars.

– For i mars så påviste jo vi en veldig liten andel av tilfellene, så vi regner med at i mars og april så var det flere tusen som ble smitta, men nå så finner vi omtrent halvparten av tilfellene. Så vi har en mye bedre oversikt nå, sier Aavitsland.

Han sier at Norge ikke er inne i en ny smittebølge:

Høyeste antall innlagte siden mai

– Vi vil ikke kalle det noen ny bølge nå, en ny bølge er det de har nede i Europa. I Norge er vi ikke der i det hele tatt, og vi har ikke tenkt å komme dit heller. Men, vi blir nødt til å se litt framover og være beredt på at det kan gå gal vei, og da må vi tenke over hva vi da skal gjøre, sier Aavitsland.

44 koronapasienter var innlagt på sykehus torsdag. Det er åtte flere enn dagen før, og det høyeste tallet siden 22. mai.

Fire personer i Norge får nå respiratorbehandling, alle på Oslo universitetssykehus. 26. juni var sist det var så mange som fikk intensivbehandling.

– Vi har siden august sett en stigning i smittetallene i Norge, men til nå har det vært mest smitte blant de unge. Nå ser vi at smitten sprer seg til eldre mennesker, og derfor får vi flere innleggelser, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad til NTB.

FHI har registrert 279 koronarelaterte dødsfall her i landet siden mars.

Den største gruppen døde er i alderen 80 til 89 år, og 52 prosent av de døde er menn. FHI understreker at det ikke alltid er mulig å slå fast om de koronasmittede har dødd av eller med covid-19.