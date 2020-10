En tredjedel av koronasyke Oslo-boere vet ikke hvor de ble smittet

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Én tredjedel av alle nye korona-smittede i Oslo i forrige uke ble smittet på ukjent sted, viser ferske tall fra kommunen.

Tallet er for høyt, sier Oslos helsebyråd Robert Steen. Men han vil ikke kalle tallene dramatiske.

– Hvis du har smittestedet går smittesporingen mye mer effektivt. Dersom man ikke har smittested like klart for seg, må smittesporingsteamet og analyseteamet bruke mer ressurser på å finne ut hvor smitteveiene har vært, sier Steen til NRK.

Nesten dobbelt så høyt i Oslo

Det er flere i Oslo som oppgir ukjent smittested enn i resten av landet. På landsbasis oppgir 18 prosent av smittede at de ikke kjenner til hvor de har blitt smittet, ifølge FHIs ferske ukesrapport.

Det vanligste stedet folk blir smittet er i private husstander, etterfulgt av private arrangementer og på jobb og universitet. Det gjelder både i Oslo og resten av landet.

FOR HØYT: Oslofolk må bli mer oppmerksomme på hvor de befinner seg i byen, mener helsebyråd Robert Steen. Foto: Vidar Ruud

– Vi ber folk registrere seg når de er på restauranter, vi tillater ikke sosiale grupper på mer enn ti. Dette er tiltak for å gjøre bevisstheten rundt hvor smitten kan ha oppstått bedre, sier han.

Er bare å forholde seg til reglene

Vigdis Høvik er på vei av trikken i Oslo. Der er det forbausende mye plass, synes hun. Og hun er ikke overrasket over at flere har blitt smittet på ukjent sted:

– Det er noen som ikke tar dette helt alvorlig da, og det er jo litt leit. Folk burde være såpass voksne og følge med, det er ingen grunn til ikke å gjøre det. Alle vet hva som skjer, sier hun til NRK.

Torsdag skal byrådsleder Raymond Johansen orientere om smittesituasjonen i hovedstaden. Høvik synes ikke det gjør noe dersom tiltakene i Oslo strammes inn.

– Jeg synes det er greit om de strammer inn. Det er bare å forholde seg til reglene og så er det ikke noe verre enn det. Jeg synes jo at vi er privilegerte her i Norge, det er bare å følge med, sier Høvik.

Kan bli en bekymring

FHIs Line Vold sier Folkehelseinstituttet følger situasjonen nøye:

– Generelt sett følger vi nøye med på smittetall og andel ukjent smitte. Det er fordi at hvis vi får høye smittetall med mye ukjent smitte, så er jo det en bekymring, sier Vold til NRK.

FØLGER MED: Avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet påpeker at det kan være vanskelig å vite hvor man har blitt smittet. Foto: Lise Åserud / Lise Åserud

Totalt ble det meldt om 792 nye smittetilfeller i Norge denne uka, mot 786 uka før.

– Generelt ønsker vi jo best mulig oversikt over smittekjedene. Det er fordi at med kunnskap om hvor folk smittes, hvor de smittes fra og i hvilken setting, er det lettere å ha målrettede tiltak og få gode tiltak i forhold til de ulike smittesituasjonene. Så det er en målsetting i arbeidet vi driver med, sier Vold.

Samtidig påpeker hun at det kan være vanskelig å vite hvor det er man har blitt smittet.

– Den ukjent-kategorien kan romme noe informasjon som at de ikke har klart å konkludere helt, men at de skisserer ulike alternativer til hvor de kan ha blitt smittet, sier Vold.