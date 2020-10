Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det har kommet et varsel til oss om at vi har to studenter som har fått påvist covid-19 på fakultet for medisin og helsevitenskap, sier Toril Forbord. Hun er konstituert dekan på fakultetet.

Det var nettavisa Nidaros som først omtalte saken.

HJEMMEUNDERVISNIG: Dekan Toril Forbord sier studentene i karantene nå får digital undervisning hjemmefra. Foto: NTNU

Sjekker om studenter kan ha vært i kontakt med pasienter

Siden studiestart i høst har NTNU hatt 30 smittede studenter.

Trondheim kommune opplyser at de nå sjekker opp om noen av de som er i karantene, kan ha vært i kontakt med pasienter.

– Det er ikke uvanlig at medisinstudenter har arbeid både gjennom praksis og på privaten. Så det er viktig å finne ut om noen av nærkontakene til de smittede har vært i arbeid i helsevesenet, sier kommunikasjonsjef Harry Tiller.

De to smittede har ikke vært i kontakt med pasienter. Likevel sier Tiller at mange studenter jobber ved forskjellige institusjoner.

– Mange av de jobber i det kommunale helsevesenet, sier han.

Digital undervisning

NTNU fikk først varsel om smitte på mandag. Onsdag kom det et nytt varsel. Studentene gikk i karantene allerede etter det første varselet.

Universitetet legger nå til rette for digital undervisning ved NTNU.

– Det som er bestemt er at studentene som blir satt i karantene har rett på tilrettelagt undervisning. Så da blir det digital undervisning, sier Forbord.

Forbord sier studentene har god forståelse for situasjonen.

– Studentene kjenner situasjonen rundt pandemien godt. De forstår hvorfor det må være sånn. Men dager med bare digital undervisning uten å møte andre studenter på campus, kan bli tøft i lengden.

Smitte på serveringssteder

Trondheim har opplevd flere tilfeller den siste tiden. Mange har havnet i karantene.

På utestedet Lille London ble 800 personer satt i karantene sist uke. Årsaken var at en smittet person hadde besøkte baren.

Kommunen er bekymret. De har meldt om personer som drar til utlandet og velger å dra rett på jobb når de kommer hjem uten å gå i karantene.

– Det er forferdelig egoistisk. En ting er å bli syk selv, men de kan smitte sårbare grupper som det kan få store konsekvenser for, sa helse- og velferdelsdirektør i Trondheim kommune Garåsen til NRK tidligere i uken.

Nye smittede i Trondheim

Torsdag bekrefter kommunen at fire nye personer er smittet.

Den ene er student ved NTNU. De tre andre personene har alle vært på utlenlandsreise i røde land. To er i 30-årene og en er i 20-årene.

1153 personer ble testet for koronasmitte onsdag.