De siste ukene har 210 personer fått med seg smitte fra utlandet til Norge. Halvparten av disse kom fra Polen, og sannsynligvis jobber flere av de i norske industribedrifter.

Overlege ved Folkehelseinstituttet, Trude Arnesen sier at de er bekymret for utviklingen hos denne gruppen.

– Det er dette å være kort tid i Norge, bo og jobbe trangt gjerne og ofte ikke være ordentlig kjent med hverken regler eller muligheter for å teste seg. Alt dette til sammen gjør at vi er bekymret for at de faller utenfor de rådene vi eller gir, sier Arnesen.

En utenlandsk arbeider slipper kravet om en karantenetid på ti dag. I stedet for kan de starte å jobbe så snart de har tatt en negativ koronatest. Men de må ha karantene på fritiden frem til de tar en ny test fem dager senere. Om den også er negativ er de ute av karantenen.

Ønsker ikke personen å teste seg, må de i karantene i ti dager.

Vurderer regelendring

Her fikk viruset spe seg til mange arbeidere før bedriften måtte stenge ned. Vesle Hyllestad kommune var den klart rødeste kommunen i landet med over 80 smittede, blant 1400 innbyggere. Foto: Oddmund Haugen / NRK

Men problemet oppstår om det viser seg at den første prøven ble tatt for tidlig, og arbeideren faktisk var smittet av korona. Da har smitten spredd seg i bedrifter mellom første og andre prøve.

Dette skjedde på seks ulike steder i Norge. Hvor utenlandske arbeidere testet negativt på første koronatest, og deretter positivt på den andre testen. I mellomtiden har de vært på jobb i bedrifter.

Nå kan det være aktuelt å endre på regelen, ifølge Arnesen.

– Det kan for eksempel være aktuelt å si at den første testen må være tatt et par dager ut i karantenetiden, og ikke ved ankomst slik det nå er.

Men også arbeidsgiver har et stort ansvar, sier Arnesen.

– For å benytte seg av det unntaket i karanteneplikten har arbeidsgiver en plikt å legge til rette for testing og betale for den. I tillegg har arbeidsgiveren plikt til å sørge for at arbeidet gjennomføres på en forsvarlig måte. Hvis arbeidsgiver står for boforholdene, må det også være forsvarlig i forhold til hvordan man skal gjennomføre karantene.

Overlegen får støtte fra assisterende direktør i Helsedirektoratet, Espen Nakstad

– Nå er det veldig viktig at man følger opp smitteverntiltakene også på arbeidsplasser. Det er ikke nok å bare teste negativt også begynne å jobbe. Det må også følges opp at mann ikke er sammen med andre på fritiden og ikke er i en situasjon hvor man kan smitte andre. Og det ser vi ikke fungerer godt nok mange steder, sier Nakstad.

Seks steder i Norge har opplevd at utenlandske arbeidere testet negativt på første koronatest, og deretter positivt på den neste testen. I mellomtiden hadde de vært på jobb i bedriften.

1 av 5 har blitt smittet i utlandet

Av de 1 030 smittetilfellene de to siste ukene, har 210 blitt smittet i utlandet. Halvparten av disse kom fra Polen.

Smitten blant polakker har i lengre tid vært lav sammenlignet med flere andre grupper av innvandrere. Den store økningen hos polakker skyldes trolig importsmitte, ifølge Arnesen.

– Mange av disse er nok ikke i Norge til vanlig. Vi tror at de er her på kortere arbeidsoppdrag. Slik at de i mindre grad representerer den store polske befolkningen som bor her og er vant med samfunnet her.

Polen er av landene i Europa hvor smitten øker aller mest. Og polakker er i ferd med å ta igjen somaliere som den største gruppen smittede i Norge, etter personer som født i Norge.