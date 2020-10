Helse Nord i gul beredskap: – Mest alvorlige situasjonen vi har hatt siden pandemien brøt ut

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi har en svært alvorlig og bekymringsfull situasjon i Hammerfest. Tromsø kommune har vært belastet over lengre tid, ikke med så store utbrudd, men med en kontinuerlig belastning. Samlet sett er vi i en annen situasjon nå enn vi var tidligere i pandemien, sier Helse Nord-direktør Cecilie Daae.

Koronautbruddet i nord øker i omfang. Hele regionen hjelper nå Hammerfest kommune med smittesituasjonen på sykehuset i Hammerfest.

Også fylkesmann i Troms og Finnmark Elisabeth Vik Aspaker ser alvorlig på situasjonen.



– Dette er utvilsomt den mest alvorlige situasjonen vi har hatt siden pandemien brøt ut. Det er særlig to kommuner som har det tøft, og det er Hammerfest og Tromsø, sier fylkesmann i Troms og Finnmark, Elisabeth Vik Aspaker.

ALVORLIG: Fylkesmann i Troms og Finnmark, Elisabeth Vik Aspaker, er bekymret over koronasituasjonen i nord. Foto: Tonje Hareland / NRK

En av de rødeste kommunene i landet

Tirsdag ble ytterligere en sykehusansatt bekreftet smittet ved Finnmarkssykehuset i Hammerfest. De er nå oppe i 4 pasienter og 14 smittede blant de ansatte, både helsepersonell og andre.

Dermed er Hammerfest nå en av de rødeste kommunene i landet med 22 smittede.

112 sykehusansatte og 60 personer i kommunen er satt i karantene.

Ved sykehuset gjennomføres det omfattende smittesporingsarbeid og samtlige ansatte testes for covid-19.

VAR ISOLERT: Asbjørn «Kokkejævel» Sandøy var isolert med sin gravide kjæreste på Hammerfest sykehus i helga. Foto: Eirik Sørenmo Påsche / NRK

Nå skal et av de nasjonale smittesporingsteamene fra FHI bistå sykehuset med utbruddet.

– Det er tre stykker som dro opp dit i går. De skal hjelpe med å analysere og samle data for å finne tiltak som kan være hensiktsmessig med å forstå utbruddet, sier Frode Forland, fagdirektør i FHI.

Ni personer smittet ved sykehjem

Også i Tromsø jobbes det på spreng med smittesporing og testing etter at to personer testet positivt mandag kveld.

Samme dag måtte hele mannskapet på fiskebåten «Stormhav» testes. Resultatet viste at 13 av 14 blant mannskapet testet negativt. Den siste prøven var uklar og personen må testes på nytt.

I tillegg har flere andre skip tidligere lagt til kai i byen med koronasmitte. I forrige uke kom den russiske tråleren «Obeljaj» kom til Tromsø med 24 koronasmittede om bord.

Også ni personer er bekreftet koronasmittet ved Sør-Tromsøya sykehjem i kommunen. En av dem er student ved Universitetet i Tromsø.

JOBBER PÅ SPRENG: Helsearbeidere fra Tromsø kommune på vei om bord i fiskebåten «Stormhav». Samtlige om bord på båten har blitt koronatestet. Foto: Petter Strøm / NRK

Har gått over til gul beredskap

Lørdag hevet Helse Nord beredskapen fra grønt til gult. Det innebærer at en uønsket hendelse med avgrenset omfang har inntruffet. Og at situasjonen må håndteres med ekstraordinære tiltak og ressurser.



Daae sier det er en stor jobb med regional koordinering som foregår nå.

– Vi har gått i gul beredskap med bakgrunn i det. Det handler om å sikre Finnmarkssykehusets håndtering av dette og ivareta de øvrige behovene i våre helseforetak og sykehuset, sier Cecilie Daae og legger til:

– Dette er veldig ressurskrevende, også arbeidet med å hente inn og sikre at vi har tilstrekkelig personell krever mye.

GUL BEREDSKAP: Helse Nord-direktør Cecilie Daae sier situasjonen er alvorlig. Foto: Bente H Johansen / NRK

– Hvordan påvirker situasjonen dem som ikke er koronasyke, men trenger sykehustjenester?

– Vi forsøker å fordele pasientene mellom de ulike stedene vi har i Finnmarkssykehuset. Vi forsøker å overføre poliklinisk virksomhet til Alta, Kirkenes har tatt ned en del planlagt aktivitet for å kunne ta imot pasienter fra Hammerfest. Vi har også et nært og tett samarbeid med UNN. Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset kan også bidra dersom det er behov for å flytte pasienter, sier Daae.

Samler alle kommuner til møte

– Det mest kritiske nå er å få bukt med smitten, få testa og smittesporet. Ikke minst må vi sørge for å ha nok personell til å gjøre denne kolossalt viktige jobben.

Vik Aspaker sier de er i tett dialog med alle kommunene i Troms og Finnmark.

– Vi skal gjøre det vi kan for at kommunene får bistand der de trenger det. Vi har også daglig dialog med Helsedirektoratet.

Folkehelseinstituttet har i tillegg sendt et eget team til Hammerfest for å bistå kommunen.

Tirsdag vil fylkesmannen holde et møte med samtlige kommuner i fylket.

– Da er det viktig at Tromsø og Hammerfest kan si litt om situasjonen og utfordringene de står overfor. Så er det viktig at sykehusene som er med på det møtet kan svare på spørsmål fra kommunene, fordi dette angår jo mange flere enn de to kommunene der smitten er, sier Vik Aspaker.