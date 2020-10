Ny koronavariant oppdaget i Trondheim

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi vet ikke hvor viruset kommer fra. Det er ikke sett noen tilsvarende variant i Norge før. Det er også gjort et søk internasjonalt og varianten er ikke sett tidligere der heller, sier kommuneoverlege Tove Røsstad til NRK.

Det var Dagbladet som først omtalte saken. Kommuneoverlegen forventer at utbruddet vil vokse, etter hvert som personene i karantene får testet seg.

– Vi fikk mistanke om at dette kunne være en annen variant som oppførte seg annerledes. Den smittet lettere og folk ble fortere syke, men man blir ikke sykere av denne varianten, sier Røsstad.

NRK har kontaktet FHI om analysene av den nye virusmutasjonen, men har foreløpig ikke fått svar.

Åtte nye smittet i Trondheim

I løpet av denne helga har åtte nye personer i Trondheim påvist koronasmitte.

Sju av de åtte er i 20-årene og en i 40-årene. Alle har mildt forløp. Seks av de smittede i helga er knyttet til det pågående utbruddet som omfatter blant annet Lille London og Barmuda.

– Vi ser at de om har vært smittet, så langt jeg kjenner til, har hatt et mildt forløp. Så langt har vi inntrykk av at dette går greit. De fleste er mellom 20 og 30 år og har milde forløp, sier Røsstad.

Mandag formiddag er rundt 35 personer knyttet til det pågående utbruddet. Flere hundre er satt i karantene.

NYTT KORONAVIRUS: Foreløpige analyser fra FHI viser at en ny variant av koronaviruset er i omløp i Trondheim. Foto: NRK

Mer smittsomt virus

Torsdag i forrige uke ble det kjent at 1000 personer ble satt i koronakarantene i Trondheim. 800 stammet fra barbesøk på utestedet Lille London i byen.

Kommuneoverlege Tove Røsstad uttalte da at utbruddet skyldtes en «variant av viruset som er mer smittsom enn det vi pleier å se».

– Det har et potensial til å spre seg mye mer, uttalte Røsstad til NRK.

Mandag formiddag understreker kommuneoverlegen at de har kontroll i Trondheim.

– Det er ikke bekymringsverdig at vi har en ny variant i seg selv, det må vi regne med skjer, sier Røsstad.

Virus fra hele landet

FHI overvåker koronavirusets utvikling nøye. De får tilsendt virus fra hele landet. Prøvene granskes i detalj for å blant annet oppdage mutasjoner.

– Det er viktig for å se om det skjer endringer som har betydning for smittsomhet, hvor alvorlig syk man blir av viruset, eller om det skjer endringer som kan ha betydning fra vaksineutvikling, forklarte Line Vold i FHI til NRK.

Da opplyste FHI at de har funnet et mutert koronavirus etter den omtalte pensjonistturen i Sør-Norge.