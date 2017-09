250.000 kvinner dropper kreftundersøkelse

Alltid har Anne dratt innom lege hvert tredje år for celleprøve i livmorhalsen. Alltid har prøvene vært fine. Helt til for ett år siden.

Noen små celleforandringer livmorhalsen viste seg i fjor sommer å være kreft.

– Da var det mange tanker i hodet, alt fra at dette går helt fint til, er det dette jeg skal dø av? Men med tre barn kunne jeg ikke sitte å sture.

Hvert får om lag 3000 kvinner behandling for alvorlige celleforandringer i livmorhalsen, ifølge Kreftregisteret. I tillegg får over 300 beskjed om at de har livmorhalskreft. De aller fleste oppdager det som Anne, etter å ha tatt celleprøve hos legen.

Dropper test

– Det er kanskje ikke det hyggeligste du gjør men det tar bare noen få minutter og er verdt det. En celleprøve kan finne celleforandringer som viser at du er i ferd med å utvikle kreft eller at du kanskje allerede har det, sier generalsekretær i Kreftforeningen Anne Lise Ryel.

SJEKKDEG: Generalsekretær i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel, lanserer i dag den årlige Sjekkdeg-kampanjen. Med fastleger og gynekologer med på laget håper hun å få flere kvinner til å ta celleprøve. Foto: Agnete Brun

Hun er bekymret for nye tall som viser at mange kvinner mellom 25 og 69 år dropper undersøkelser av livmorhalsen, til tross for at myndighetene ber alle kvinner i aldersgruppen ta prøven hos fastelege eller gynekolog hvert tredje år.

250.000 kvinner mellom 25 og 69 år her i landet har ikke tatt prøven i løpet av ti år, ifølge Kreftregisteret.

– Det er alarmerende mange, sier Ryel, som mener årsaker til at mange dropper undersøkelsene kan være lange avstander til nærmeste lege, bekymringer for selve undersøkelsen og tidsklemma.

– Noe må gjøres

I 2015 døde 79 kvinner av livmorhalskreft, men jo tidligere kreften eller alvorlige celleforandringer blir oppdaget, desto større er sjansen for å overleve.

Ryel mener politikerne må ta større ansvar og legge til rette for at flere drar til undersøkelse jevnlig

– De kan forbedre systemet, sørge for at kvinner får fast oppmøtetid og -sted, som mammografiprogrammet, sørge for at flere enn fastleger og gynekologer kan ta celleprøvene og legge til rette for at det hele tiden blir utviklet tester med bedre kvalitet.

TEST DEG: – At folk tør å ikke ta celleprøve. Kreft er så skummelt og en prøve er blant de små tingene du kan gjøre for forhindre livmorhalskreft, oppfordrer Anne Aabye, som selv har hatt livmorhalskreft. Foto: Marit Gjellan

Overlevde

På Annes mage er fire små arr en liten påminnelse om det siste året. Kort tid etter at hun fikk påvist livmorhalskreft for ett år, siden havnet hun på sykehus. Med kikkhullsoperasjon ble livmora og deler av lymfeknutene skåret vekk.

Borte ble også kreften.

Nå et halvt år etter operasjonen hun tilbake i jobb og livet nesten slik det var før kreften.

– Det er veldig fint å være kreftfri. Samtidig skal jeg til kontroll på sykehuset hver tredje måned i tre år og deretter hvert halvår. Så helt ute av verden er det ikke.

Hva hadde skjedd om du ikke tok celleprøve hvert tredje år?

– Da hadde det gått lengre tid før det ble oppdaget, kreften kunne vokst og spredd seg. Jeg kunne rett og slett dødd.