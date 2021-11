Nye opplysninger: Jan Helge Andersens DNA funnet på eldste jenta

Jan Helge Andersen ble dømt for drap og medvirkning til voldtekt av begge ofrene i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000. Han har bare innrømmet handlinger mot det yngste offeret, Stine Sofie Sørstrønen (8).

Oslo statsadvokatembeter har overtatt saken etter at den ble gjenopptatt. Statsadvokat Andreas Schei vil ikke kommentere de nye opplysningene. TV 2 omtalte DNA-funnene først.

Etter det NRK vet, er Andersens DNA funnet minst to steder på kroppen til den yngste jenta.

Saken ble gjenåpnet i februar og Andersen har engasjert advokat Svein Holden.

Gjenåpnet sak

– Jeg har taushetsplikt for det som er i sakens dokumenter, og jeg kan ikke kommentere dette, sier Svein Holden, advokat og partner i Hjort, til NRK.

Advokat Svein Holden representerer Jan helge Andersen. Foto: Alexander Nordby / NRK

Da Gjenopptakelseskommisjonen åpnet saken i februar, mente et flertall at DNA-beviset mot Viggo Kristiansen er svekket. Flertallet mente dette får betydning for vektingen av de øvrige bevisene som talte for at Kristiansen var skyldig da saken ble behandlet i Agder lagmannsrett i 2002.

Jan Helge Andersen ble dømt for drap og medvirkning til voldtekt av begge ofrene i Baneheia. Foto: Privat

Etter flertallets vurdering er det samlet sett en rimelig mulighet for at Kristiansen ville ha blitt frifunnet, dersom lagmannsretten hadde vært kjent med de nye bevisene som nå foreligger.

DNA og mobil

Blant annet er innslag fra Kristiansens mobiltelefon på en basestasjon som ikke hadde dekning på åstedet, blitt forklart som utelukkelsesbevis.

Viggo Kristiansen har hele tiden nektet for å ha noe med saken å gjøre. Jan Helge Andersen har hevdet at Kristiansen truet ham til å ta del i drapene.

Både Jan Helge Andersen og Viggo Kristiansen er avhørt på nytt i høst. Andersen skal være forelagt de nye funnene i etterforskningen.

– Optimistisk

Viggo Kristiansens forsvarer Arvid Sjødin ønsker ikke å kommentere noe rundt selve funnet, men sier følgende til NRK:

Arvid Sjødin er forsvarer for Viggo Kristiansen. Foto: Mathias Oppedal / NRK

– Jeg syns det er viktig at det kommer fram opplysninger som kan bidra til å fortelle sannheten om hva som har skjedd, sier han.

Det er Oslo politidistrikt som etterforsker den over 20 år gamle dobbeltdrapssaken.

– Vi får se hva spesialistene klarer å trekke ut av dette. Jeg er optimistisk, sier Sjødin.