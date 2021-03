19 ungdommer smittevern-anmeldt etter samling i Oslo

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Politiet rykket ut etter melding om at en rekke ungdommer hadde samlet i et lokale på Vestli.

Flere av ungdommene skal ha hisset seg opp og da politiet kom til stedet. Totalt tolv politipatruljer rykket ut til stedet.

– Flere av dem som var til stede gikk til angrep på politiet. Sju personer er pågrepet, sier innsatsleder Sven Bjelland i Oslo politidistrikt til NRK.

Politiets innsatsleder Sven Bjelland. Foto: Fouad Acharki / NRK

De sju bli anmeldt for ordensforstyrrelse og forulemping av offentlig tjenestemann. En person er anmeldt for vold mot politiet.

19 smittevern-anmeldt

I tillegg er totalt 19 personer anmeldt for brudd på smittevernloven. Personene er mellom 15 og 20 år gamle.

Ifølge den lokale koronaforskriften i Oslo er det ikke tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster på offentlig sted der det er mer enn ti personer til stede.

Bjelland opplyser at blir opp til en politijurist å avgjøre hva som skjer videre i saken.

Høyt smittetrykk

Vestli ligger i Stovner bydel som for tiden har det høyeste smittetrykket i Oslo. Det er registrert 1242 smittede per 100.000 innbygger i bydelen de siste to ukene.

Politiet ble varslet om samlingen av en turgåer klokka 21.37 tirsdag kveld.

