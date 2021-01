104 meldinger om mistenkte bivirkninger: Vi er ikke bekymret

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Vaksineringen av gamle og risikogrupper har pågått siden romjulen, og ved 13-tiden i dag opplyste FHI at 71.971 nordmenn har fått satt den første dosen av vaksinen mot covid-19.

Helsepersonell registrerer om de som vaksineres får bivirkninger, og melder inn mistanke om dette til Legemiddelverket.

Legemiddelverket har til nå ferdigbehandlet 104 meldinger om mistenkte bivirkninger.

– Risikoen er helt minimal

IKKE BEKYMRET: Tallet på mistenkte bivirkninger av vaksinene er overhodet ikke urovekkende, sier Steinar Madsen i Legemiddelverket. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Totalt er det meldt inn mistanke om 58 ikke alvorlige bivirkninger, 16 alvorlige og 30 dødsfall per torsdag 21. januar.

Medisinsk fagdirektør Steinar Madsen er opptatt av å understreke at de aller fleste dødsfallene ikke har noe med vaksinen å gjøre, men at det er et tilfeldig sammenfall i tid. De som døde var mellom 80 og 90 år, og dødsfallene skal ha skjedd fra et par til fem-seks dager etter vaksinering.

– Så er det noen få tilfeller som vi undersøker litt nærmere hvor bivirkninger som feber, oppkast og uvelfølelse kan ha bidratt til å forverre den underliggende sykdommen. Vi må understreke at alle disse dødsfallene er blant eldre mennesker med alvorlige underliggende sykdommer, og det er høyst usikkert om det er en sammenheng, sier Madsen til NRK.

Legemiddelverkets ukerapport ble utarbeidet på et tidspunkt da 55.000 nordmenn hadde fått vaksinen. De 104 mistenkte bivirkningene utgjør dermed i underkant av to promille av de til da vaksinerte.

– Risikoen er helt minimal. Mange vi har vaksinert har vært alvorlig syke. Det har vært sykehjemspasienter og dette antallet bivirkninger er ikke urovekkende på noen måte, sier han.

Norge tidlig ute

Madsen sier det norske vaksinasjonsprogrammet fortsetter som normalt, men at leger og sykepleiere fremdeles skal gjøre en individuell vurdering av om de aller sykeste og svakeste pasientene bør vaksineres eller ei.

Så langt har det bare kommet inn meldinger om mistenkte bivirkninger av Pfizer/Biontech-vaksinen her i landet. Moderna-vaksinen har så langt bare blitt satt på eldre i Oslo. Sistnevnte var ifølge det amerikanske Legemiddelverket ventet å gi litt flere bivirkninger enn Pfizer.

Norge har vært tidlig ute med å registrere meldte bivirkninger, og har dermed fått en del oppmerksomhet internasjonalt.

– Det blir spennende å se hva som kommer fra de andre landene. Vi har hele tiden lovet at vi skal være helt åpne på alt, og det skal vi fortsette med, sier Madsen

Dødsfall brukt til propaganda

Det var 14. januar at Legemiddelverket publiserte den første rapporten om 29 mistenkte bivirkninger blant vaksinerte.

Av disse ferdigbehandlede sakene var det meldt om 13 dødsfall blant de eldste og aller sykeste personene. Det utgjør 0,05 prosent av de drøyt 25.000 som til da var vaksinert.

– Det ser ut som at noen av disse pasientene får såpass kraftige bivirkninger i form av feber og uvelfølelse at det kan gjøre en veldig alvorlig sykdom enda mer alvorlig, som eventuelt vil føre til dødsfall, sa Madsen den gang.

Nyheten om dødsfallene gikk verden rundt. I russiske og kinesiske medier ble dødsfallene brukt som «bevis» på at de vestlige vaksinene ikke er trygge.

– Pressemeldingen som gikk ut i forrige uke har blitt brukt i politisk spill i Kina, Russland og mange andre steder, sier Madsen.

Folkehelseinstituttet publiserte denne uken en pressemelding på engelsk for å forsøke å nyansere den internasjonale medieomtalen av dødsfallene.