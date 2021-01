Misbruker norske sykehjemdødsfall for å hevde at vestlige vaksiner er utrygge

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I forrige uke meldte Legemiddelverket om 23 dødsfall blant vaksinerte eldre, der 13 av dødsfallene til nå er vurdert.

Ifølge Legemiddelverket er det en mulighet for at vanlige bivirkninger av vaksinen, som feber og kvalme, kan ha bidratt til dødsfall blant de mest skrøpelige sykehjemspasientene. Dette er ikke fastslått, men blir undersøkt nærmere.

Men i russiske og kinesiske medier brukes dødsfallene i Norge nå som bevis for at de vestlige mRNA-vaksinene utviklet av Pfizer-BioNTech og Moderna ikke er trygge i bruk:

– Verden bør slutte å bruke mRNA-vaksinene produsert av Pfizer ettersom denne teknologien ikke er bevist som trygg i storskala utprøving eller i å forebygge noen smittsomme sykdommer, sier en immunolog i Beijing som har bedt om å få være anonym, til den kinesiske partiavisen Global Times.

Avisen siterer også virolog Yang Zhanqiu ved Wuhan-universitetet på at dødsfallene i Norge, dersom de kan knyttes til vaksineringen, viser at «effekten av Pfizer-vaksinen og andre mRNA-vaksiner ikke er så god som forventet».

Kinesiske Global Times fremstiller Pfizer-vaksinen som utrygg i en større artikkel før helgen. Foto: Faksimile / Global Times

Global Times er den engelskspråklige utgaven av Folkets Dagblad.

Den kinesiske artikkelen er også gjengitt i flere russiske medier, som Radio Sputnik.

– Ren propaganda

Fagdirektør Steinar Madsen mener det ikke er tvil om at det nå er storpolitikken som rår i omtalen av vaksinene.

– Det er propaganda. Javisst er det propaganda.

– Hva er formålet med det?

Propaganda: Fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket er oppgitt over kinesiske mediers dekning av deres bivirkningsrapporter. Foto: Legemiddelverket

– Russland vil vel fremme bruken av sin egen vaksine, Sputnik. Kina vil fremme bruken av sine vaksiner. Det kan man ihvertfall godt tenke seg. Det som er sørgelig er at man refererer til det vi har sagt på en upresis og overdreven måte, sier Madsen.

– Skjønner at de vil være anonyme

Vaksineforsker Gunnveig Grødeland ved Universitetet i Oslo mener argumentene i den kinesiske artikkelen ikke holder vann.

– Jeg skjønner hvorfor denne immunologen vil være anonym, for ingen fagperson kan stå for noe sånt tull.

Grødeland tror oppslagene i kinesisk og russisk presse er en del av forsøk på å styre fortellingen om Kinas, Russlands og vestens vaksinekandidater i det som nærmest har blitt et månelandings-race.

– Kina har interesser i sin vaksine, og det kan stå en del på spill for Kina når det gjelder i hvilken grad de bidrar til å lette konsekvensene av pandemien. Den oppstod i Kina, såvidt vi vet.

– Det ryktes også at Tyrkia, som nå skal ta imot den kinesiske Sinovac-vaksinen, ville foretrukket å få en av de europeiske vaksinene fordi det ikke foreligger like mye offentlig data om Sinovac.

Kinesisk vaksinediplomati

Kina har de siste månedene drevet et aktivt vaksinediplomati med land i Asia og Afrika. Kinesiske ledere har lovet å prioritere landets partnere i Afrika, og land som deltar i Kinas storstilte infrastrukturprosjekt Belt and Road (BRI).

Senest nå i helgen lovet Kinas utenriksminister å levere vaksiner fra selskapet Sinopharm til Filippinene.

Etter møtet fremholdt Filippinenes president Rodrigo Duterte at «dødsfallene i Norge» er et godt argument for å få vaksiner fra kinesiske Sinovac.

– Liker dere Pfizer, senatorer? I Norge døde 25 mennesker etter å ha fått Pfizer-vaksinen. Om dere fortsatt vil ha den, skal vi bestille til dere, sa president Duterte i sin ukentlige radiotale.

Vaksinediplomat: Kinas utenriksminister Wang Yi hadde med seg vaksineløfter da han traff Filippinenes president Duterte lørdag. Foto: Richard Madelo / AP

Men dataene fra fase 3-forsøk viser at de kinesiske vaksinene foreløpig ikke har like gode resultater å vise til som vaksinene fra Pfizer og Moderna.

Sinovac-vaksinen er bare litt over 50% effektiv, viser en nylig studie i Brasil.

– Vår tids største konkurranse

Geir Hågen Karlsen jobber spesielt med informasjonsoperasjoner ved Forsvarets Høyskole.

Han er ikke overrasket over det han mener er en kamp om fortellingen rundt de ulike landenes vaksiner.

Foto: Forsvaret

– Vaksinekampen er denne tids største konkurranse akkurat nå. Både å få på plass vaksinene, og å fremstille seg selv som vellykket, sier Hågen Karlsen.

– Per idag er den globale utfordringen å få på plass vaksiner fort nok, og de ønsker selvfølgelig å vinne den kampen. Vi må se dette som et budskap som er rettet primært mot egen befolkning i Kina for å vise at kinesiske myndigheter har vært flinkere, mer vellykket og teknologisk mer avansert enn vesten.

– At Norge tilfeldigvis ble valgt denne gang tror jeg var tilfeldig fordi det dukket opp et tall på tødsfall som var hensiktsmessig å bruke, sier Hågen Karlsen.

Vil fortsette med åpenhet

Steinar Madsen sier den utenlandske mediedekningen ikke vil påvirke dem.

– Vi har lovet å ikke holde noen ting skjult når det gjelder bivirkninger i Norge, og det holder vi, sier Madsen.

Han opplever til en viss grad at Legemiddelverkets rapporter nå brukes i en desinformasjonskampanje fra enkelte stater.

Men:

– Neste oversikt over bivirkninger fra vaksineringen i Norge kommer nå på torsdag, sier Madsen.