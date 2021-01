Legemiddelverket knytter 13 dødsfall til bivirkninger av vaksinen

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Fire dager før nyttårsaften ble den første sprøyta med Pfizer og Biontechs vaksine satt på Ellingsrudhjemmet i Oslo.

Etter at Svein Andersen (67) ble første nordmann, har over 25.000 nordmenn fått vaksinen som skal beskytte mot koronaviruset.

På forhånd var det varslet at vaksinen kan gi enkelte bivirkninger, og nå har Legemiddelverket kartlagt hvilke som har gjort seg gjeldende her til lands.

Individuell vurdering

Dette er den første rapporten fra Legemiddelverket. De har ferdigbehandlet 29 meldinger om bivirkninger.

– Av de er det 13 dødsfall, ni alvorlige bivirkninger og sju mindre alvorlige bivirkninger, sier medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket Steinar Madsen til NRK.

Alle dødsfallene har skjedd hos skrøpelige, gamle pasienter på sykehjem. Alle er over 80 år og noen av dem over 90.

– Det ser ut som at noen av disse pasientene får såpass kraftige bivirkninger i form av feber og uvelsfølelse at det kan gjøre en veldig alvorlig sykdom enda mer alvorlig, som eventuelt vil føre til dødsfall, sier Madsen.

Legemiddelverket har derfor valgt å justere rådene for hvem som skal vaksineres.

– Legene må nå vurdere nøyere hvem som skal vaksineres. De som er veldig skrøpelige og helt på slutten av livet kan man unnlate å vaksinere etter en individuell vurdering, sier Madsen.

Det er i tråd med anbefalingene som kom fra FHI tidligere denne uka.

Madsen understreker at disse tilfellene er sjeldne og at mange tusen skrøpelige er vaksinert uten dødelig utfall.

Med «skrøpelige» mener Madsen pasienter med langtkommen hjertesvikt, demens, kols og andre alvorlige sykdommer.

Allergiske reaksjoner

De ni som har fått alvorlige bivirkninger omfatter blant annet allergiske reaksjoner og sterk uvelsfølelse, sterk feber.

De sju mindre alvorlige bivirkningene omfatter sterke smerter på injeksjonsstedet.

Madsen sier de ikke er bekymret over omfanget av bivirkninger som så langt er bekreftet.

– Vi er ikke alarmert over dette. Det er helt klart at disse vaksinene har svært liten risiko, med et lite unntak for de aller skrøpeligste pasientene, sier Madsen.

Legemiddelverket kommer til å komme med ukentlige rapporter om bivirkninger fremover.