Vaksinen fra Moderna gir en høyere andel bivirkninger enn vaksinen til Pfizer

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Vaksinen fra Pfizer/Biontech har allerede blitt godkjent for bruk i USA. Neste vaksine ut i sporet er vaksinen fra selskapet Moderna. Det er to meget like vaksiner. De er begge basert på det som heter mRNA.

Torsdag denne uken skal en uavhengig kommite vurdere vaksinen, De skal gi råd om den burde bli tatt i bruk. Loven dikterer at detaljert informasjon om vaksinen må være tilgjengelig to dager før dette møtet. Denne informasjonen kom derfor i dag.

Litt flere bivirkninger

Vaksinen til Pfizer/Biontech gir mange bivirkninger. Du kan lese om dem her.

Vaksinen fra Moderna har mange av de samme bivirkningene, men ifølge informasjonen fra amerikanske Food and Drug Administration (FDA) er det litt flere.

Smerte ved injeksjonsstedet: 91,6 prosent.

Slapphet/utmattelse: 68,5 prosent

Hodepine: 60,0 prosent.

Smerte i musklene: 59,6 prosent

Leddsmerter: 44,8 prosent.

Det er spesielt smerte i musklene og leddsmerter som peker seg ut som vesentlig forskjellig. Pfizer/Biontech har henholdsvis 38,3 og 23,6 prosent, men vaksinen til Moderna gir disse bivirkningene til henholdsvis 59,6 og 44,9 prosent av de vaksinerte.

– Dette er ikke dramatiske forskjeller. Det er ganske likt. Det var, og er forventet, at de begge to ville gi forbigående og ufarlige bivirkninger. Disse kan nok oppleves som ubehagelige, sier vaksineforsker Gunnveig Grødeland ved Universitetet i Oslo.

Hun understreker at bivirkningene stort sett går over i løpet av en dag.

Vaksineforsker Gunnveig Grødeland er ikke overrasket eller skremt over den detaljerte informasjonen om vaksinen fra Moderna som kom tirsdag. Foto: Ola Sæther / UiO

Det viktige

I den store mengden vaksinedata er det også registrert det som kalles alvorlige hendelser blant forsøkspersonene under vaksineforsøket. De mest alvorlige er dødsfall og kritiske sykdomstilfeller.

– Ifølge disse dataene er det ingen forskjell på alvorlige hendelser blant gruppen som ble vaksinert og gruppen som fikk narremedisin, sier Grødeland.

Det var også slike alvorlige hendelser under vaksineforsøket til Biontech/Pfizer. Ekspertgruppen som vurderte den, konkluderte med at vaksinen var trygg.

– Hendelsene som er observert er med stor sannsynlighet ikke knyttet til vaksinen, sier Grødeland om de nye dataene om Moderna-vaksinen.

Hun har stor tiltro til vaksinen og uttestingen av den,

– Dette er en vaksine som jeg utvilsomt vil ta dersom jeg blir tilbudt den, sier Grødeland.

Kan komme til Norge

Europeiske myndigheter skal snart vurdere vaksinen til Biontech/Pfizer. Neste vaksinen ut i vurderingsprosessen er den fra Moderna.

EU, og med det Norge, har inngått avtaler med selskapet om levering. Det betyr at dersom den blir godkjent for bruk så vil den kunne bli tatt i bruk i Norge.