Lokalene til Widerøes kundesenter Wivas i Mosjøen er tømt for folk som følge av koronapandemien.

Bare administrerende direktør Odd Langvatn holder til på kontoret.

Alle andre ansatte befinner seg på hjemmekontor.

Samtidig opplever Wivas massiv pågang.

– Det har vært episk travelt. Normalt ligger vi på 1000 kundehenvendelser i døgnet. På torsdag, etter at regjeringen innførte nye tiltak, passerte vi 5500 henvendelser i døgnet, sier han.

Det er hit du ringer når du har spørsmål angående din flyreise med Widerøe. Og i disse dager er det svært mange som har spørsmål, forteller Langvatn.

Har et etterslep på 10.000 kunder

De siste dagene har det ifølge han flatet litt ut, og de mottar nå rundt 3000 henvendelser i døgnet.

Det er fortsatt en tredobling av det normale.

– Det er mange reisende som får ødelagt både reiseplaner og ting som var viktige i livene deres, sier Langvatn.

Når passasjerene kontakter kundesenteret, er de i hovedsak bekymret for om de får reise eller om flyene går.

– Eller at de ikke vil reise fordi de er i karantene. Vi har et spekter av alt som rører seg i hodene til folk, sier Langvatn.

– Akkurat nå har vi et etterslep på varsling av kunder som får endret reisen på cirka 10.000. Vi prioriterer nå å få varslet de som har reise innen fem dager, sier han.

I tillegg kommer det henvendelser til Widerøe også på flyplassene og i andre kanaler.

Norwegian: Jobber døgnet rundt

I Norwegian har de den siste uken opplevd at over 100.000 av deres reisende har endret på sine billetter.

– Arbeidspresset er steget voldsomt, sier presseansvarlig i Norwegian, Andreas Hjørnholm.

Flyselskapet får 215 prosent flere telefonsamtaler, 2200 prosent flere e-posthenvendelser og 400 prosent flere henvendelser på live-chatten på deres nettsider.

Selskapet har måttet omplassere ansatte internt for å klare mengdene.

– Situasjonen med Covid-19 er ekstrem og ulikt noe vi noensinne før har sett i luftfart, sier Hjørnholm.

– Våre ansatte har et kjempeansvar og jobber døgnet rundt for å få hjem nordmenn rammet av reiserestriksjoner sikkert og hurtig. Det gjør de for alles beste, sier han.

SAS tilbyr gratis ombooking

Også SAS merker pågangen, forteller John Eckhoff, pressesjef i SAS.

– Vi har hatt gratis ombooking og tilbyr en verdisjekk. Det er det mange kunder som benytter seg av, sier han.