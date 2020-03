Regjeringen med milliardhjelp til flyselskapene

I Stortinget i kveld la samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) og næringsminister Iselin Nybø (V) frem en tiltakspakke som skal sikre flyselskapene videre drift.

Norsk luftfart er i krise som følge av virusutbruddet. SAS, Norwegian og Widerøe har alle kansellert tusenvis av avganger og permittert over 18.000 ansatte.

Tidligere i dag ble det kjent at staten går inn og gir Widerøe 40 millioner kroner i måneden for å opprettholde tilbudet i distriktene.

I kveld ble det klart at regjeringen vil stille lånegarantier på seks milliarder kroner til flyselskaper med norsk driftstillatelse.

Norwegian kan få tilgang på 3 milliarder

SAS 1,5 milliarder

Øvrige selskaper 1,5 milliarder kroner

Lånegarantiene kommer med en rekke betingelser til selskapene.

Blant annet kreves det at selskapene hadde en egenkapitalandel på minst 8 prosent ved slutten av siste kvartal.. 10 prosent av lånet må finansieres av banker eller andre kommersielle motparter.

Norwegians garanti er delt inn i tre faser:

I første fase får de en garanti på 300 millioner kroner, uten andre betingelser enn at de finner noen andre som kan finansiere de 10 siste prosentene av lånet.

I andre fase blir inntil 1,2 milliarder kroner stilt til rådighet, forutsatt at selskapets kreditorer frafaller renter og usetter avdrag i en tremånedersperiode.

I tredje fase stilles det krav til at Norwegian skal kunne klare å øke egenkapitalen sin.

Kun SAS og Widerøe tilfredsstiller egenkapitalkravet.

– Det er vanskelige tider for flybransjen, men vi mener dette er pakke som skal gjøre det lettere å komme seg gjennom en krevende tid, sier Nybø.

Vil sikre minimumstilbud i Norge

Samferdselsminister Knut Arild Hareide sier at regjeringen vil sikre et minimumstilbud for luftfarten i Norge.

– Der er vi villig til å gå inn og dekke merkostnaden for å opprettholde det tilbudet, sier Hareide.

– Det er våre fagfolk i Avinor som har lagt til grunn en struktur som sikrer at vi har et minimums rutetilbud i Norge

Hareide sier at flere av de andre økonomiske tiltakene regjeringen har kommet med også vil komme luftfarten til gode. Dette dreier seg om fjerning av flere avgifter, reduert moms på transporttjenester, kutt i arbeidsgiveravgiften og endring av permisjonsregelverket.

– Det vi ønsker er på kort sikt å få et rutetilbud i vårt eget land. Vi ønsker også å sikre at de mange nordmenn som ønsker å komme hjem skal få den muligheten. Det er også mange turister i vårt eget land som ønsker å komme seg hjem. De ønsker vi også å ivareta.

Håper pakken vil være tilstrekkelig

Fagforeningen Parat sier til NRK at de er glade for at regjeringen har kastet seg rundt og lagt fram en mulig løsning.

– Vi er veldig glade for at de har kommet så raskt på banen med en tiltakspakke etter vårt møte med samferdselsministeren og næringsministeren i går, sier Parat-leder Unn Kristin Olsen.

– Vi håper at denne tiltakspakken vil være tilstrekkelig i en startfase.

Tiltakspakken for luftfarten er en veldig god start. Men det stilles tøffe krav til Norwegian, sier direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart til NTB.

– Det er en pakke på det nivået som er rimelig å forvente, sier Lothe.

Leder i Norsk Flygerforbund Yngve Carlsen mener tiltakspakken er konkret, stiller krav til næringen og omtaler den som et skritt i riktig retning;

– Vi vet ikke lenge hvor krisen vil vare. Avhengig av at det drar ut over tre måneder, må regjeringen være forberedt på å bidra med mer, sier Carlsen.

Norwegian har varslet en pressekonferanse klokken 21.00 i kveld.