Widerøe får 40 millioner kroner i måneden fra staten: – Vi er utrolig takknemlig

Widerøe og FOT-rutene på Vestlandet og i Nord-Norge er en livsnerve for mange.

I dag sikret opposisjonen på Stortinget økonomien i anbudsrutene.

Nå skal staten betale differansen mellom bortfall av inntekter og bortfall av kostnader på de såkalte FOT-rutene. Færre passasjerer fører til inntektssvikt.

– Dette er en viktig avklaring. FOT-rutene utgjør 35 prosent av vår virksomhet og er et viktig tilbud for mange også i denne krisen, sier administrerende direktør Stein Nilsen til NRK.

Både Senterpartiet og Fremskrittspartiet poengterer viktigheten av tilbudet.

– For både folk og bedrifter i nord og langs kysten er kortbanenettet utrolig viktig for å få hverdagen til å henge sammen. Det er derfor bra at vi nå garanterer for denne type ruter fremover, sier Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum.

– Flyrutene i spesielt Nord-Norge er ryggraden i transportsystemet her. Derfor er de nødt til å opprettholdes, sier Fremskrittspartiets finanspolitiske talsperson Sylvi Listhaug.

Flere målrettede tiltak for luftfarten i Norge

På fredag kom det tiltak som suspenderer passasjeravgiften. Avinors flyplassavgiften ble fjernet fra den 13. mars. i tillegg kom det en reduksjon av merverdiavgiften fra mandag.

– Det har vært flere runder med målrettede tiltak til luftfartssektoren. Det er vi svært fornøyde med, sier Nilsen.

Administrerende direktør Stein Nilsen i Widerøe sier de fikk en viktig avklaring i dag. Foto: Einar Aslaksen

Nilsen berømmer innsatsen både fra Stortinget og Samferdselsdepartementet. Hadde det ikke vært for de flertallige tiltakene, tror han det ville vært tungt å holde et flyselskap på beina i Norge.

– Det aller viktigste for oss nå, er at anbudsrutene er sikret en god økonomisk bærekraft, sier han.

Selskapet ser et fall i passasjerer og inntekter på rundt 70 prosent. Likevel er det et behov for å transportere folk ute i distriktene

– Det er veldig mye viktig transport som er avhengige av å ha et tilbud. Det var en viktig avklaring for oss. Vi er utrolig takknemlige for det som kom fra Stortinget i dag.

– Sikrer arbeidsplasser

Hovedtillitsvalgt for pilotene i Widerøe, Sindre Haanshuus, sier at krisepakken er viktig.

– Når staten nå ser ut til å betale for bortfall av inntekter på disse rutene er dette et viktig bidrag til Widerøes fortsatte drift og noe som sikrer arbeidsplassene i distrikstnorge, sier Haanshuus.

Også Parat-leder Unn Kristin Olsen sier hun er glad for at Stortinget sikrer Widerøes ruter i distriktene.

– Vedtar Stortinget et kutt i arbeidsgiveravgiften med 4 prosentpoeng betyr det mye for hele det norske næringslivet. I praksis registrerer jeg at dette betyr en likviditetstilførsel til norsk næringsliv på 10 milliarder kroner. Sammen med øvrige tiltak vil dette sikre flere arbeidsplasser, sier Olsen.

NHO Luftfart: – Bra på avgiftskutt, men...

Hjelpepakken for fly er bra på avgiftskutt, men gir ikke livsnødvendig kreditt, mener NHO Luftfart.

– Det er positivt at vi får noen marginale avgiftskutt for flybransjen i den siste pakken. Men det hjelper ikke mye når flyene stort sett er satt på bakken og at de fleste ansatte er blitt permittert, mener administrerende direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart.

Han mener det er helt nødvendig at flyselskapene får tilgang til statlige lån eller garantier

Torbjørn Lothe i NHO Luftfart mener det er viktig å sikre en god konkurransesituasjon i luftfarten også når krisen er over. Foto: Pressebilde / NHO

som sikrer tilgangen til nødvendige driftsmidler slik at bransjen kan komme gjennom krisen.

– Etter krisen må rutetilbudene bygges opp igjen. Da vil det være nødvendig med flere flyselskaper, for å holde prisene nede og kvaliteten oppe. Dette må våre folkevalgte sikre, sier han